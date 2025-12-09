México

Clara Brugada inaugura primera estación de policía especializada en género

La apertura de un centro especializado permitirá patrullajes preventivos, asesoría jurídica y acompañamiento inmediato a víctimas

La Ciudad de México inauguró
La Ciudad de México inauguró la primera Estación de Policía Especializada de Género en Tlatelolco para combatir la violencia contra las mujeres. Crédito: X @ClaraBrugadaM

Con la apertura de la primera Estación de Policía Especializada de Género en Tlatelolco, la administración de Clara Brugada acelera los esfuerzos institucionales para erradicar la violencia hacia las mujeres en la Ciudad de México.

El comunicado del gobierno capitalino compartido la tarde de este 8 de diciembre especifica que la estación de policía de género atenderá emergencias las 24 horas y servirá como centro de despliegue y coordinación, con un modelo que se pretende replicar en toda la capital.

En la inauguración, Clara Brugada resaltó que este espacio garantizará patrullajes preventivos, asesoría jurídica y acompañamiento inmediato a víctimas. La estación contará con 30 patrullas, y el personal intervendrá directamente en casos de violencia flagrante o reportes recibidos por las líneas *765 y 911. La meta es acortar tiempos de respuesta y brindar atención especializada en:

  • Acompañamiento a denuncias en la Fiscalía
  • Traslados a centros de justicia para mujeres
  • Trabajo comunitario casa por casa
  • Acciones de patrullaje preventivo y disuasivo

La Jefa de Gobierno agregó que, desde la implementación de la policía de género en agosto, se han realizado más de 200 acciones, entre ellas puestas a disposición por violencia familiar y diversos patrullajes, todo bajo el contexto de la Alerta de Género activada ese mismo mes.

Extensión y consolidación de la estrategia de la policía de género

La nueva estación de policía
La nueva estación de policía de género atenderá emergencias las 24 horas y funcionará como centro de coordinación y despliegue en la capital. Crédito: X @ClaraBrugadaM

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, recibió la encomienda de ampliar la flotilla de patrullas especializadas, pasando de 30 a 73, junto con la capacitación de más de 400 policías en temas de género.

La Unidad Especializada de Género de la SSC refuerza la capacidad operativa, fomenta la conciencia institucional sobre el problema y busca que la estrategia se convierta en un modelo replicable.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC, María del Rosario Novoa Peniche, presentó las bases del plan de acción para esta nueva modalidad policial, estructuradas en cuatro ejes:

  • Asesoría técnica: coordinación constante con la subsecretaría de operación policial
  • Intervención operativa: acciones en campo, detenciones en flagrancia y apoyo en denuncias
  • Supervisión: fortalecer la actuación policial con enfoque de género y víctimas
  • Proximidad: despliegue de estaciones en distintas zonas de la ciudad

Según Novoa Peniche, el modelo responde a las dinámicas detectadas en los sectores prioritarios, garantizando que los policías actúen “con un enfoque victimar y de género”.

Resultados en materia de seguridad en la CDMX

El gobierno capitalino reporta una
El gobierno capitalino reporta una disminución del 32% en feminicidios y del 23% en violaciones entre 2023 y 2025 en la Ciudad de México. Crédito: X @ClaraBrugadaM

El gobierno capitalino reportó una disminución importante en la violencia contra las mujeres. De enero a octubre de 2025, los feminicidios descendieron 32% respecto al año anterior; en el 92% de los casos, la fiscalía tiene personas detenidas o con órdenes de aprehensión. Entre 2023 y la fecha, el delito de violación bajó 23%.

La percepción de inseguridad de las mujeres en espacios públicos disminuyó 11%. Los resultados, afirmó Clara Brugada, reflejan la importancia de fortalecer tanto la presencia policial como la atención especializada y oportuna. “El gran objetivo es construir una vida libre de violencia en la Ciudad de México”, declaró.

