César Duarte ingresa al Altiplano en Almoloya de Juárez, tras su detención en Chihuahua

El exgobernador fue detenido el lunes 8 de diciembre en el estado de Chihuahua.

Durante las últimas horas del 8 de diciembre, César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad al Centro Federal de Readaptación Social número uno, El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Este movimiento ocurre tras la reciente captura del exmandatario en territorio chihuahuense.

El arresto de Duarte tuvo lugar el lunes 8 de diciembre cuando hiba saliendo de su casa en el estado que gobernó. De acuerdo con la autoridad federal, luego de su detención, el exgobernador fue movilizado primero a la Ciudad de México y, tras realizar los protocolos de seguridad y custodia, fue transportado vía terrestre hasta las instalaciones del penal federal. Fue la Fiscalía General de la República (FGR) quien confirmó la captura y detalló que se ejecutó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024.

La FGR acusa a César “N” de participar en un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El proceso judicial contra el exfuncionario comenzó este lunes, por hechos que se remontan a su periodo como servidor público en Chihuahua.

Las investigaciones señalan que, presuntamente, usó su cargo para intervenir en la canalización de fondos públicos hacia mecanismos de lavado de dinero. (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Las investigaciones señalan que, presuntamente, usó su cargo para intervenir en la canalización de fondos públicos hacia mecanismos de lavado de dinero, valiéndose del Sistema Financiero Mexicano para intentar ocultar el origen ilícito de esos recursos.

Cabe señalar que no es la primera vez que Duarte enfrenta la justicia. El informe de la Fiscalía General de la República refiere que el exgobernador ya había sido capturado anteriormente, el 8 de julio de 2020, en Miami, Florida, EEUU. Posteriormente, fue extraditado a México en junio de 2022 con cargos de asociación delictuosa y peculado, que siguen su curso ante autoridades estatales de Chihuahua.

El reciente proceso en su contra se logró luego de que, el 4 de octubre de 2024, la FGR tramitara la autorización correspondiente ante el gobierno estadounidense para procesar a Duarte Jáquez por delitos distintos a los ya mencionados. La autorización fue concedida el 4 de diciembre de 2025, abriendo la puerta a cargos relacionados con el presunto desvío y encubrimiento de recursos públicos.

El exgobernador ya había sido capturado anteriormente, el 8 de julio de 2020, en Miami, Florida, EEUU. (Cuartoscuro)

A través de sus redes sociales, Ernestina Godoy, titular de la FGR, hizo público el operativo y el contenido del informe oficial, enfatizando la continuidad del caso y subrayando el compromiso institucional con el seguimiento judicial. El proceso actual contempla la revisión de los cargos por operaciones financieras irregulares y la intervención sistemática en la administración estatal de fondos, mientras la defensa legal de Duarte prepara su estrategia para enfrentar los nuevos procedimientos judiciales en la jurisdicción federal.