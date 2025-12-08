México

Sheinbaum encabeza asamblea del Infonavit: “Avanzamos en el derecho a vivienda”

Durante el evento, la mandataria estuvo acompañada por el director general de Infonavit, Octavio Romero Oropeza

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este lunes la 139 Asamblea General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en la cual reafirmó el compromiso de su gobierno para construir casi un millón de hogares.

A través de redes sociales, Sheinbaum destacó que el país avanza en la garantía de acceso a una vivienda adecuada para la población trabajadora.

La propuesta de la mandataria es construir, y recuperar, alrededor de 1 millón de viviendas durante su sexenio.

Durante el evento, la mandataria estuvo acompañada por el director general de Infonavit, Octavio Romero Oropeza, miembros del Gabinete Legal y Ampliado, y representantes de los sectores productivos.

(Infonavit)
(Infonavit)

De qué trata el programa Vivienda del Bienestar

El Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca transformar el acceso a la vivienda en México mediante la construcción de un millón 800 mil viviendas y la implementación de mecanismos de financiamiento a tasa cero, créditos y subsidios.

Esta iniciativa, que forma parte de los cien compromisos asumidos por la actual administración, tiene como meta principal que más familias mexicanas puedan acceder a una vivienda adecuada, según la información oficial.

En la etapa final de la presentación del programa, el Gobierno federal enfatizó que los beneficios están dirigidos especialmente a jefas de familia, madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad y miembros de comunidades indígenas.

Octavio Romero sobre fraudes en el Instituto Crédito: X: @Infonavit

El diseño de la política pública contempla la inclusión de estos sectores, tradicionalmente marginados del acceso a créditos hipotecarios y apoyos para la mejora o construcción de viviendas.

El programa contempla diversas modalidades de apoyo, entre ellas el financiamiento a tasa cero, así como créditos y subsidios destinados tanto a la mejora como a la edificación de viviendas nuevas.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de México, el objetivo es que la mayor cantidad posible de personas pueda acceder a una vivienda digna, eliminando barreras económicas y sociales que históricamente han limitado este derecho.

La administración de Claudia Sheinbaum ha reiterado que el Programa de Vivienda para el Bienestar constituye uno de los ejes centrales de su política social, con la expectativa de que la construcción de un millón 800 mil viviendas impacte de manera directa en la calidad de vida de los sectores más vulnerables del país.

Requisitos para el Programa de Vivienda para el Bienestar

  • Habitar en uno de los polígonos prioritarios determinados según las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), definidas anualmente por la Secretaría del Bienestar.
  • Cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
  • Presentar una identificación oficial vigente: INE, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir o cartilla militar, en original y copia.
  • Entregar comprobante de domicilio actualizado, con una antigüedad máxima de tres meses.
  • Proporcionar CURP en original y copia.
  • Realizar el trámite de registro de manera personal en el módulo, en la fecha y horario especificados en la convocatoria.
  • Aprobar la aplicación de la Cédula de Diagnóstico, proporcionando información veraz y comprobable.
  • Esperar el análisis de la documentación y la publicación de resultados en www.gob.mx/conavi y en sitios dentro del polígono de atención.
  • En caso de ser seleccionado, estar disponible para una visita domiciliaria en la fecha y hora asignadas.
  • Presentar la documentación complementaria solicitada durante la visita domiciliaria, de acuerdo con las indicaciones previas.

