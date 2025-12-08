Sheinbaum comparte fotos con su nieto tras intensa agenda oficial

Sheinbaum muestra su lado familiar al compartir fotos con su nieto Pablo. Crédito: (Facebook)

Luego de dos días de intensa actividad oficial, la presidenta Claudia Sheinbaum difundió este domingo una fotografía en la que aparece con su nieto Pablo.

La mandataria publicó la imagen en X e Instagram junto al mensaje: “Un domingo con Pablo, amor, amor, amor”, tras decidir tomarse el día sin agenda pública.

Pablo es hijo de Rodrigo Ímaz y su esposa Sofía, y se ha convertido en una presencia frecuente en las publicaciones familiares de la presidenta.

Sheinbaum disfruta un domingo en familia con su nieto Pablo. Crédito: (Facebook)

La publicación generó amplia interacción debido al contraste entre la jornada de descanso y los compromisos de alto nivel que sostuvo en Washington y en el Zócalo capitalino durante el fin de semana.

Sheinbaum suele compartir esporádicamente momentos privados con su familia, especialmente los relacionados con su nieto, sin profundizar en detalles sobre su vida, pero mostrando el lado personal que acompaña a su responsabilidad pública.

Qué ocurrió en la reunión con Donald Trump y Mark Carney

Durante su visita a Estados Unidos para participar en el sorteo del Mundial de 2026, Sheinbaum sostuvo un encuentro privado con el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

La reunión en Washington permitió a los tres mandatarios abordar coordinación regional y oportunidades económicas relacionadas con el Mundial 2026.

La reunión tuvo lugar tras el evento principal en el Kennedy Center.

De acuerdo con la presidenta, la conversación se centró en la coordinación entre los tres países rumbo al Mundial y en las oportunidades económicas que este generará.

También abordaron temas comerciales vinculados con la próxima revisión del T-MEC, destacando que los equipos técnicos de cada país continuarán trabajando de manera conjunta.

Trump coincidió en la relevancia de los temas abordados e informó que hablaron directamente sobre comercio y cooperación regional.

Los tres mandatarios presentaron la reunión como un encuentro cordial y orientado a fortalecer la relación trilateral.

La celebración por los siete años de la 4T en el Zócalo

A su regreso a México, Sheinbaum encabezó el acto por los siete años de la Cuarta Transformación, realizado el sábado en el Zócalo de la Ciudad de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la celebración por los siete años de la Cuarta Transformación en el Zócalo capitalino. REUTERS/Raquel Cunha

Ante una concentración masiva que la propia presidenta estimó en unas 600 mil personas, reafirmó que su gobierno dará continuidad al proyecto iniciado en 2018.

En su mensaje, Sheinbaum aseguró que la 4T mantiene amplio respaldo social y dirigió un mensaje particular a la juventud.

Respondió a quienes cuestionan su apoyo y afirmó que “las y los jóvenes están, en su gran mayoría, con la transformación de la vida pública de México”.

Asimismo, reiteró que uno de los principios centrales del movimiento ha sido la separación entre el poder político y el poder económico, una directriz que —dijo— se preserva en su administración.

La familia de Sheinbaum y su vida personal en medio de la agenda pública

La presidenta proviene de una familia estrechamente vinculada a la academia y la ciencia.

Su madre, Annie Pardo, es bióloga emérita de la UNAM; su padre, Carlos Sheinbaum, fue ingeniero químico; y sus hermanos desarrollan carreras en la física y la docencia.

Claudia Sheinbaum está casada con Jesús María Tarriba, especialista en riesgos financieros en el Banco de México. Credito:IG@claudia_shein

Sus hijos, Mariana y Rodrigo, se dedican a la investigación y a las artes visuales, respectivamente.

Desde 2023, Sheinbaum está casada con Jesús María Tarriba, especialista en riesgos financieros en el Banco de México.

Aunque su agenda suele estar marcada por giras, reuniones y actos públicos, la presidenta procura compartir ciertos momentos familiares, como el reciente domingo dedicado a su nieto.

Estas publicaciones funcionan como una ventana a su vida privada, sin profundizar en detalles.