México

12 de diciembre: qué bancos estarán abiertos y cuáles cerrados por el Día de la Virgen de Guadalupe

La población deberá tomar precauciones para realizar sus trámites bancarios por la suspensión del servicio

¿Bancos en México cerrarán el
¿Bancos en México cerrarán el 12 de diciembre? (REUTERS/Henry Romero)

El fin de año está muy próximo, con el inicio de las fiestas navideñas diferentes instituciones suspenden sus servicios, por lo que las personas deben tomar precauciones al respecto. El próximo 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, es uno de los días festivos de este mes, por lo que diferentes servicios públicos suelen terminar temprano sus actividades.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el próximo viernes 12 de diciembre las instituciones bancarias no ofrecerán servicio, por lo que los bancos permanecerán cerrados ese fin de semana. Retomarán actividades el lunes 15 de diciembre.

Aunque suele asociarse el cierre de los bancos al Día de la Virgen de Guadalupe, la razón real no corresponde a dicha celebración religiosa. Según el calendario oficial de la CNBV, este día corresponde a la celebración del Día del Empleado Bancario, por lo que es marcado como día festivo oficial en todo el país.

¿Qué bancos cerrarán el 12 de diciembre?

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo
FOTO DE ARCHIVO: El logotipo del Banco Central de México (Banco de México) se ve en su edificio en el centro de la Ciudad de México, México, 26 de abril de 2024. REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo

De acuerdo con las disposiciones generales de la Comisión Nacional Bancaria, todos los bancos en México permanecerán cerrados el 12 de diciembre por ser un día feriado oficial.

“De conformidad con las disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2025 en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2024″.

Es decir que todas las instituciones bancarias de la CNBV no darán servicio, algunas de las instituciones más conocidas son:

  • Banxico
  • BBVA
  • Banorte
  • HSBC
  • Santander
  • Banamex
  • Inbursa
  • Scotiabank

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo de México, las sucursales bancarias no dan servicio en días festivos oficiales, sin embargo, pese a que las sucursales permanezcan cerradas, se ofrece la alternativa de realizar operaciones básicas por medio de las aplicaciones móviles.

Una de las únicas instituciones
Una de las únicas instituciones que sí darán servicio el viernes 12 de diciembre es Banco Azteca (REUTERS/Raquel Cunha)

Entre los movimientos bancarios que se pueden realizar pese al cierre de los bancos son los siguientes: pago de tarjeta de crédito, consultar movimientos bancarios, realizar retiros, hacer transferencias, pagar algún servicio.

¿Qué bancos estarán abiertos el 12 de diciembre?

Una de las únicas instituciones que sí darán servicio el viernes 12 de diciembre es Banco Azteca, la institución trabajará en un horario de 09:00 a 21:00 hrs, por lo que los usuarios no tendrán alguna afectación al respecto.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sugiere anticipar las gestiones bancarias para evitar contratiempos. Recomienda utilizar con antelación los servicios necesarios, ya que los bancos situados en supermercados o plazas comerciales operarán normalmente, aunque pueden registrar alta afluencia.

Los multicajeros, practicajas, la banca móvil, en línea y los corresponsales bancarios continuarán operando con regularidad en todos los bancos, lo que permite efectuar diversas transacciones aun en días considerados festivos.

