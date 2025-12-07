Pastelitos de café de olla, un postre artesanal que combina sabor y tradición

Este postre es una excelente alternativa si quieres combinar lo creativo con el intenso sabor del café

La receta de pastelitos de café de olla ha despertado el interés entre los cocineros que buscan postres con identidad tradicional y técnicas cuidadosas. La preparación destaca por integrar el intenso aroma del piloncillo, la calidez de la canela y la energía del café, combinados con una crema de queso que aporta contraste y equilibrio.

El retorno de este bizcocho que se puede consumir en cualquier ocasión responde a la búsqueda de sabores más directos y a un proceso que privilegia el uso de ingredientes naturales y accesibles de conseguir.

Esta propuesta mezcla costumbre y practicidad, con resultados que evocan la cocina familiar sin sacrificar calidad ni presencia visual.

Receta de café de olla

Un postre con una forma original que destaca por su sabor, intensidad y energía

La receta se puede encontrar disponible dentro del portal web de Larousse Cocina. Su dificultad es media y al finalizar tendrás un rendimiento total de 8 porciones.

El sitio gastronómico agrega que “el pastelito sabrá mejor si se consume uno o dos días después de su preparación. Se puede congelar hasta por dos meses en un recipiente profundo”.

Ingredientes

Café de olla

½ cono de piloncillo de 10 cm (100 g), picado

1 raja de canela de 10 cm (5 g)

1¾ tazas de café exprés (420 ml)

Crema suave de queso

1 cucharada de grenetina en polvo (8 g) o 4 láminas

2 tazas de queso crema (380 g)

2 cucharadas de extracto de vainilla (30 ml)

5 yemas (100 g)

½ taza de azúcar (100 g)

1¼ tazas de crema para batir (300 ml)

Decoración y montaje

½ taza de pasta de cacao (100 g), fundida

6 láminas chicas (75 g) de pasta phylo

24 soletas

¼ de taza de cocoa (25 g)

2 cucharadas de canela molida (16 g)

Utensilios especiales

manga pastelera con duya lisa de 1.5 cm

marco de serigrafía

charola con papel siliconado o tapete de silicón

Preparación

Café de olla

Hervir en ½ taza de agua el piloncillo con la raja de canela. Mezclar hasta que el piloncillo se disuelva y agregar el café exprés. Retirar del fuego y reservar

Crema suave de queso

Hidratar la grenetina. Batir el queso crema con el extracto de vainilla, las yemas y la mitad del azúcar. Fundir la grenetina e incorporarla

Batir la crema con el resto del azúcar hasta que forme picos suaves, e incorporarla a la mezcla de queso y yemas con movimientos envolventes

Refrigerar la crema durante 2 horas y vaciarla en la manga con duya

Decoración y montaje

Usar el marco de serigrafía para elaborar un diseño con la pasta de cacao sobre las láminas de pasta phylo. Hornear las láminas en la charola a 180 ºC hasta que estén doradas

Colocar en un plato 2 soletas y mojarlas generosamente con el café de olla. Ponerles encima una capa de crema suave de queso de unos 3 centímetros de grosor y espolvorear con un poco de cocoa y canela molida

Acomodar encima otra soleta y poner un poco más de la crema suave de queso. Decorar con un trozo de pasta phylo y espolvorear un poco de cocoa y canela molida

Servir el café restante a un lado

¿Cuáles son los beneficios del café?

El café de olla es típico de la gastronomía tradicional mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café de olla utilizado en esta preparación aporta un perfil aromático que evoca tradición, gracias a la mezcla del piloncillo y la canela. Este tipo de bebida proporciona un matiz más cálido que el café filtrado convencional, lo que influye de manera directa en la personalidad del postre.

Además, posee compuestos que si se consumen con moderación pueden beneficiar al cuerpo. De acuerdo con la Clínica Mayo, “beber café con cafeína se ha relacionado con un mejor estado de ánimo y menos riesgo de depresión en algunos grupos. Beber de 3 a 4 tazas de café al día está relacionado con menos riesgo de accidente cerebrovascular en algunos estudios. Y el café puede ayudar a proteger contra el cáncer de boca, garganta y sistema digestivo”.

Aunque todo dependerá de la salud de cada cuerpo, la edad y cantidad que se ingiera durante el día. A pesar de sus aportes, si se abusa en su consumo puede ocasionar daños o repercusiones como ansiedad, dolor de cabeza, ritmo cardíaco acelerado y acidez estomacal.