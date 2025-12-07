México

Lotería Nacional: todos los números ganadores del Chispazo de este 6 de diciembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería Nacional ha hablado: los resultados de los sorteos de Chispazo han sido dados a conocer. Estos son los números de la fortuna de este sábado 6 de diciembre.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recoger tu premio. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador:

02, 21, 23 y 26

Chispazo Clásico

Resultado ganador:

12, 14, 21 y 22

Chispazo realiza dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

¿Cómo se juega Chispazo?

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Chispazo (Lotería Nacional)

Para participar en Chispazo tienes que adquirir el volante por 10 pesos, el cual cuenta con cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que escoger los números por los que quieras jugar.

También puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema elegirá para ti los números de forma aleatoria.

Una urna sacará las esferas al azar con sus correspondientes números. Para ganar, los números tendrán que coincidir con los que escogiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no salieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se comparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco obtuviera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

Temas Relacionados

ChispazoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 7 de diciembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Pobladores toman la presidencia de Jonacatepec tras presunto atropellamiento por parte de una patrulla

Testimonios indicaron que una unidad municipal atropelló a un menor de edad y un adulto sin detenerse a brindar los primeros auxilios

Pobladores toman la presidencia de

Víctimas del Doctor Cerebro celebrarán su 35 aniversario con concierto gratuito en el Zócalo

El grupo originario de Ciudad Nezahualcóyotl reunirá a generaciones de seguidores en el Centro Histórico de la CDMX para celebrar 35 años de historia

Víctimas del Doctor Cerebro celebrarán

Guerrero registra sismo de magnitud 4.1

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Guerrero registra sismo de magnitud

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Descubre los afortunados ganadores del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina capacitó en técnicas de

Marina capacitó en técnicas de paracaidismo al grupo UNO, creado por Harfuch para combatir al crimen

Localizaron y destruyeron un narcocampamento con equipo táctico y cartuchos en Zacatecas

Cuáles son los cárteles que se disputan Coahuayana, el municipio estratégico para controlar la zona costera de Michoacán

Carla Peña fue asfixiada en su casa: ofrecen 500 mil pesos para detener a exfuncionario federal ligado a su feminicidio

Suman 5 muertos por explosión de coche bomba en Coahuayana, Michoacán: Marina desplegó helicópteros para atender heridos

ENTRETENIMIENTO

Víctimas del Doctor Cerebro celebrarán

Víctimas del Doctor Cerebro celebrarán su 35 aniversario con concierto gratuito en el Zócalo

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes México

Familia de Dua Lipa cantó y bailó en el Estadio GNP Seguros junto a los fans durante el último concierto

¿Por qué a Eduardo Manzano se le conocía como “El Polivoz”?

Esta fue la reacción de “Aldolfo” al fallecimiento de Eduardo Manzano

DEPORTES

Así le fue a Pumas

Así le fue a Pumas la última vez que Antonio Sancho estuvo al mando del club

David Faitelson reacciona sobre las sedes que tendrá México en la primera ronda del Mundial 2026: “Me parece injusto”

Jugador que fue señalado como el “villano” de la final de 2013 con Cruz Azul responde a las críticas: “Si alguien quería ganar, éramos nosotros”

Los delanteros que Pumas tendría en la mira después de la caída del fichaje del “Chicho” Arango

“Terrible” Morales revela cuándo saldrá la próxima cara del boxeo mexicano cuando se retire Canelo Álvarez