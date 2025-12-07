México

Guerrero entre los 16 estados con mayor incidencia de corrupción según cifras del Inegi

El estado inició 21.5 investigaciones por cada mil servidores públicos en 2023, cifra que lo coloca por debajo del promedio y muestra áreas de oportunidad en integridad administrativa

Inegi reportó que Guerrero figura entre los primeros 20 estados que cometen extorsión. (EFE/ David Guzmán)

El estado de Guerrero reportó en 2023 21.5 investigaciones iniciadas por cada mil personas servidoras públicas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su comunicado dedicado al Día Internacional contra la Corrupción, conmemoración establecida por Naciones Unidas el 9 de diciembre.

Esta cifra ubicó a la entidad en la posición 16 a nivel nacional, por debajo del promedio estatal de 34.6 investigaciones por cada mil servidores públicos, mientras que la Administración Pública Federal (APF) registró una tasa de 24.8 investigaciones por cada mil servidores.

En materia de sanciones, Guerrero mostró una tasa de 3.7 personas servidoras públicas sancionadas por cada 10 mil en 2023. Por comparación, la media federal fue de 14.4 por cada 10 mil y a nivel estatal el promedio ascendió a 24.7 por cada 10 mil, según datos del INEGI.

Las cifras del Inegi

8.9% de personas adultas que realizaron trámites ante instituciones públicas reportó haber sido víctima de corrupción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las cifras actuales proporcionadas por la misma institución, los resultados para Guerrero, a pesar de encontrarse debajo de la media nacional, muestran áreas de mejora en materia de integridad administrativa.

El INEGI precisó que las investigaciones derivan de faltas administrativas tramitadas ante los Órganos Internos de Control, instancias especializadas en la materia.

Respecto al impacto de la corrupción en la vida cotidiana, el informe semestral muestra que en el primer semestre de 2025 el 8.9% de personas adultas que realizaron trámites, pagos o solicitudes ante instituciones públicas en zonas urbanas reportó haber sido víctima de corrupción.

El impacto fue mayor entre los hombres (10.2%) que en las mujeres (7.9%). En la interacción directa con autoridades de seguridad pública, el 45.2% de la población urbana reconoció haber sido víctima de corrupción en el mismo periodo.

La repercusión de estos hechos también alcanzó al sector empresarial. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), 169 mil 769 empresas –equivalente al 3.5% del total nacional– denunciaron actos de corrupción durante 2023.

Dentro de las categorizaciones por tamaño, las empresas medianas fueron las más afectadas, con una prevalencia de 8.4%, mientras que las microempresas registraron 3.3%. El fenómeno se observa tanto en los sectores de servicios, comercio e industria, sin diferencias estadísticamente significativas, informó el INEGI.

Las entidades con mayor proporción de sancionados fueron el Estado México y Campeche, con 103.1 y 81 por cada 10 mil personas servidoras, respectivamente.

Los datos divulgados por el INEGI aportan una radiografía nacional para entender la dimensión de la corrupción tanto a nivel institucional como entre la población y el sector empresarial, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción.

