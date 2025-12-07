México

De qué murió Miguel Ángel Chico Herrera, secretario técnico del Senado

El ex candidato dle PRI a la gubenatura de Guanajuato pasó a Morena, donde forjó una estrecha cercanía con Adán Augusto López

El ex priista pasó a las filas de Morena

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, confirmó este domingo la muerte de Miguel Ángel Chico Herrera, quien se desempeñaba como Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Mi solidaridad con su familiares, amistades y seres queridos. Que descanse en paz”, señaló Laura Itzel Castillo.

Chico Herrera fue militante del Partido Revolucionario Institucional y después pasó a Morena, donde dejó en evidencia una estrecha cercanía a Adán Augusto López, a quien apoyó en sus aspiraciones presidenciales de 2024.

Enfermedad que padecía Chico Herrera

La salud del ex candidato a la gubernatura de Guanajuato por el PRIS, había sido motivo de inquietud entre su círculo desde noviembre pasado, cuando se hizo público que enfrentaba un diagnóstico de linfoma No Hodgkin folicular, una enfermedad que deterioró gravemente su sistema inmunológico y lo obligó a permanecer aislado bajo estricta indicación médica.

Su familia comunicó que el político no podía iniciar el tratamiento debido a la severidad de su condición inmunológica.

Muerte de Miguel Ángel Chico Herrera

El político mexicano Miguel Ángel Chico Herrera falleció a los 64 años tras permanecer hospitalizado en el Hospital Aranda de la Parra, en la ciudad de León, Guanajuato, desde el 29 de octubre, donde recibía tratamiento por un cáncer de médula.

La noticia de su muerte fue comunicada el 7 de diciembre, poco después de las 11:00, por su esposa, Mausita Rodríguez Nieto, quien expresó en un mensaje: “Miguel Ángel Chico Herrera acaba de partir hacia la casa del padre”.

En su trayectoria, Chico Herrera ocupó la dirección de El Sol del Bajío, uno de los periódicos más relevantes del estado de Guanajuato.

Además, fue candidato a Presidente Municipal de Celaya, diputado local y diputado federal, aunque no logró el triunfo en ninguna de estas contiendas. Entre 2005 y 2006, se desempeñó como presidente estatal del PRI en Guanajuato.

En marzo de 2006, tras la renuncia de Wintilo Vega Murillo como candidato a gobernador, Chico Herrera fue postulado por el PRI para competir por la gubernatura de Guanajuato, siendo derrotado por Juan Manuel Oliva Ramírez, candidato del PAN.

Trayectoria de Chico Herrera

  • Miguel Ángel Chico Herrera fue diputado federal por representación proporcional en Guanajuato y pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
  • Ocupó cargos de liderazgo dentro del PRI, incluyendo la presidencia del Comité Directivo Municipal en Celaya, la estatal en Guanajuato y candidaturas a puestos clave como la gubernatura y la presidencia municipal de Celaya.
  • Tuvo experiencia legislativa como diputado local (LXI Legislatura) y senador de la República (LXII Legislatura).
  • En la administración pública local, desempeñó funciones en el Ayuntamiento de Irapuato y en la Secretaría de Finanzas de Guanajuato durante la década de los ochenta.
  • Desarrolló actividades en el sector privado como director gerente del Diario El Sol del Bajío y titular de la Notaría No. 37 en Celaya, además de pertenecer a asociaciones profesionales como el Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

