Así afectará el frente frío número 19 el clima en México este 7 de diciembre: lluvias, heladas y evento Norte

El calentamiento global está afectando a México de manera profunda y multifacética, con impactos que ya se manifiestan y que se proyectan intensificarse en los próximos años.

Durante la temporada invernal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México cobra especial relevancia al emitir reportes diarios sobre el estado del tiempo en cada región del país. Estos informes permiten anticipar fenómenos característicos de la estación, como descensos bruscos de temperatura, heladas, nevadas en zonas altas o vientos fuertes asociados a frentes fríos.

Aunque la nación suele identificarse con un clima templado, el invierno acentúa las diferencias entre regiones; mientras el norte puede enfrentar temperaturas bajo cero, el centro registra mañanas frías y el sur experimenta contrastes más moderados. Frente a esta diversidad, el SMN ofrece pronósticos puntuales que ayudan a la población a prepararse y ajustar su rutina conforme avanza la temporada.

Contar con información meteorológica confiable durante el invierno resulta fundamental para planificar actividades y reducir riesgos. Las alertas y previsiones emitidas por la agencia gubernamental permiten tomar decisiones oportunas, desde proteger cultivos y viviendas hasta evitar contratiempos en traslados, contribuyendo a la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

Pronóstico del tiempo para este 7 de diciembre

Una serie de fenómenos meteorológicos traerán desde calor intenso hasta heladas y lluvias en distintas zonas del país. (Cuartoscuro)

Un nuevo frente frío número 19 ingresará en el norte del territorio nacional, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y con la corriente en chorro subtropical, originando chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste y oriente de la República Mexicana; será impulsado por una masa de aire polar que ocasionará marcado descenso de temperatura en las regiones mencionadas, así como evento de “Norte” fuerte y oleaje elevado, durante la noche, en costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz.

A su vez, canales de baja presión al interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, sur y sureste del territorio mexicano, incluyendo la península de Yucatán.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Una masa polar y la interacción de sistemas atmosféricos provocarán descensos térmicos y chubascos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

San Luis Potosí (región Huasteca)

Querétaro (región Sierra Gorda)

Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango)

Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Tamaulipas

Nuevo León

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Guerrero

Michoacán

Tlaxcala

Morelos

Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Nayarit

Jalisco

Colima

Evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, durante la noche:

Tamaulipas

Veracruz (norte)

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:

Golfo de California

Baja California Sur

Oaxaca

Viento de componente norte en:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, durante la noche en costas de:

Tamaulipas

Veracruz (norte)

¿Cuáles son las temperaturas estimadas?

Desde temperaturas bajo cero hasta máximas de 40 grados, el país enfrenta contrastes extremos. (Cuartoscuro)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Sinaloa

Nayarit

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas (istmo)

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Sonora (sur)

Chihuahua (suroeste)

Durango (oeste)

Jalisco

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla (norte y suroeste)

Morelos

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Nuevo León

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes en zonas serranas de:

Coahuila

San Luis Potosí

Zacatecas

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Veracruz

Oaxaca

En caso de que las autoridades determinen que alguno de los fenómenos climatológicos represente un riesgo para la población, emitirán el aviso correspondiente de manera oportuna.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información y, en caso necesario, resguardarse en un lugar seguro, llevando consigo documentos personales, medicamentos y pertenencias de primera necesidad.

Protección Civil será la encargada de mantener informada a la población sobre cualquier situación de peligro natural. Además, brindará apoyo y asistencia a las personas afectadas en caso de que se presente alguna emergencia o desastre, con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de la comunidad.