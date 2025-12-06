Temblor hoy sábado 6 de diciembre en México: se registró un sismo de 4.0 en Chiapas

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

El Sismológico Nacional reportó esta mañana un sismo, este tuvo una magnitud 4.0 , localizado a 59 kilómetros al Noroeste de Cintalapa, Chiapas a las 07:40 horas . Con una latitud de 17.06, longitud -94.12 y una profundidad de 151 km.

Últimas noticias

