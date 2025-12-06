México

Temblor hoy sábado 6 de diciembre en México: se registró un sismo de 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este día

Guardar
15:47 hsHoy

El Sismológico Nacional reportó esta mañana un sismo, este tuvo una magnitud 4.0, localizado a 59 kilómetros al Noroeste de Cintalapa, Chiapas a las 07:40 horas. Con una latitud de 17.06, longitud -94.12 y una profundidad de 151 km.

Crédito: X(@SismologicoMX)
Crédito: X(@SismologicoMX)
15:43 hsHoy

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Temas Relacionados

Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico Nacionalepicentromexico-noticias

Últimas noticias

La Granja VIP en vivo hoy 6 de diciembre: Sergio Mayer Mori y La Bea son nominados

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7de Disney+

La Granja VIP en vivo

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 6 de diciembre

Ya sea en vehículo o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Garitas de Tijuana: cuál es

“¿Qué es UEFA?“: El lapsus en vivo donde conductoras de ‘Hoy’ no entendieron qué pasaba en el Sorteo Mundial 2026

Andrea Legarreta, Escalona y Galilea Montijo generaron todo tipo de reacciones

“¿Qué es UEFA?“: El lapsus

El jurado federal en Houston declara culpable a empresario mexicano por sobornos a funcionarios de Pemex

Se espera la sentencia que podría derivar en una condena de hasta quince años de prisión

El jurado federal en Houston

Esto fue lo que Javier Aguirre dijo sobre el técnico de Argentina tras su encuentro en el sorteo del Mundial 2026

El entrenador mexicano recordó sus enfrentamientos con Scaloni en el futbol español

Esto fue lo que Javier

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sindicato y empleador: Causas de

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

Black Friday y Cyber Monday 2025 dejaron ventas por encima de 2,6 billones de pesos en Colombia

Por qué el sudor por sí solo no huele y qué lo modifica

Cami Homs celebró su cumpleaños en la recta final de su embarazo: del festival de luces a su llamativo look

CrossFit y lesiones: lo que dice la ciencia sobre si realmente es un deporte riesgoso

INFOBAE AMÉRICA

Cómo la élite militar cubana

Cómo la élite militar cubana llevó al país a “una crisis terminal” que dejó al régimen al borde del colapso

Cinco grandes obras de Frank Gehry en Santa Mónica, Bilbao, Panamá, Praga y París

El preso político venezolano Alfredo Díaz murió en El Helicoide, uno de los centros de tortura del régimen de Nicolás Maduro

La película de “Peaky Blinders” confirma su fecha de estreno en Netflix

Perros robóticos de Elon Musk, Mark Zuckerberg y Andy Warhol impactan en Art Basel Miami Beach

DEPORTES

El Inter Miami de Lionel

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de la MLS ante Vancouver Whitecaps: hora, TV y todo lo que hay que saber

Los grupos más difíciles y los más accesibles que le tocaron a la selección argentina en los Mundiales según el Ranking FIFA

Atento Argentina: el golazo que convirtió Jordania, rival en su grupo del Mundial, por la Copa Árabe

Max Verstappen venció a los McLaren y largará desde la pole el GP de Abu Dhabi que definirá el título de Fórmula 1: Colapinto quedó 20°

Qué necesita Max Verstappen para ser campeón de la Fórmula 1 tras quedarse con la pole position en el Gran Premio de Abu Dhabi