Temblor hoy sábado 6 de diciembre en México: se registró un sismo de 4.0 en Chiapas

El Sismológico Nacional reportó esta mañana un sismo, este tuvo una magnitud 4.0, localizado a 59 kilómetros al Noroeste de Cintalapa, Chiapas a las 07:40 horas. Con una latitud de 17.06, longitud -94.12 y una profundidad de 151 km.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.