Peras al vino tinto y especias: el sofisticado postre navideño que te encantará

Las peras al vino tinto y especias son un postre elegante, sin gluten, fácil de preparar y lleno de aroma y color, ideal para sorprender en reuniones festivas o cerrar una cena especial.
Esta receta combina lo mejor de la cocina europea y los toques cálidos que adoramos en México: canela, clavo y cítricos. Es apta para celíacos, naturalmente libre de lácteos y puedes hacerla con peras mexicanas perfectamente maduras.
Receta de peras al vino tinto y especias
Ingredientes
- 4 peras maduras (tipo Bartlett o Anjou, pero firmes)
- 750 ml de vino tinto (elige un vino afrutado y suave)
- 150 g de azúcar (¾ de taza; puede ser mascabado o blanca)
- 1 raja de canela
- 4 clavos de olor
- 2 estrellas de anís (opcional)
- 1 trozo de cáscara de naranja (sin parte blanca)
- 1 trozo de cáscara de limón (opcional)
- 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
- 1 pizca de pimienta negra recién molida (opcional)
- Agua suficiente para cubrir las peras si es necesario
¿Cómo hacer peras al vino tinto y especias?
- Pela las peras, dejando el rabito para lucirlas más bonitas. Si lo prefieres, corta una pequeña base para que se mantengan de pie.
- En una cacerola amplia, coloca el vino tinto, azúcar, canela, clavo, anís estrella, cáscara de naranja y limón, vainilla y pimienta. Mezcla y calienta a fuego medio-alto hasta que el azúcar se disuelva y comience a hervir.
- Reduce a fuego bajo, añade las peras, y cubre parcialmente la cacerola. Si el vino no cubre del todo las peras, agrega un poco de agua.
- Cocina a fuego suave de 25 a 40 minutos, girando las peras cada 10 minutos para que se tiñan de manera uniforme, hasta que estén suaves (pero no deshaciéndose).
- Saca las peras y reserva. Sube el fuego del líquido y deja que reduzca 10 minutos o hasta que espese ligeramente, volviéndose un jarabe rojo intenso.
- Sirve las peras enteras o cortadas, bañadas con el jarabe de vino y especias. Acompaña con frutos secos, un poco de yogur griego, crema batida o helado de vainilla si lo deseas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones (una pera por persona).
Valor nutricional aproximado por porción:
- Calorías: 210
- Grasas: 0 g
- Grasas saturadas: 0 g
- Carbohidratos: 46 g
- Azúcares: 45 g
- Proteínas: 1 g
Conservación
Se conservan en refrigeración, cubiertas con el jarabe, hasta por 4 días. El sabor se intensifica con el reposo.
