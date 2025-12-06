México

Peras al vino tinto y especias: el sofisticado postre navideño que te encantará

Descubre cómo transformar una simple fruta en una creación festiva

Las peras al vino tinto y especias son un postre elegante, sin gluten, fácil de preparar y lleno de aroma y color, ideal para sorprender en reuniones festivas o cerrar una cena especial.

Esta receta combina lo mejor de la cocina europea y los toques cálidos que adoramos en México: canela, clavo y cítricos. Es apta para celíacos, naturalmente libre de lácteos y puedes hacerla con peras mexicanas perfectamente maduras.

Receta de peras al vino tinto y especias

Ingredientes

  1. 4 peras maduras (tipo Bartlett o Anjou, pero firmes)
  2. 750 ml de vino tinto (elige un vino afrutado y suave)
  3. 150 g de azúcar (¾ de taza; puede ser mascabado o blanca)
  4. 1 raja de canela
  5. 4 clavos de olor
  6. 2 estrellas de anís (opcional)
  7. 1 trozo de cáscara de naranja (sin parte blanca)
  8. 1 trozo de cáscara de limón (opcional)
  9. 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
  10. 1 pizca de pimienta negra recién molida (opcional)
  11. Agua suficiente para cubrir las peras si es necesario
¿Cómo hacer peras al vino tinto y especias?

  1. Pela las peras, dejando el rabito para lucirlas más bonitas. Si lo prefieres, corta una pequeña base para que se mantengan de pie.
  2. En una cacerola amplia, coloca el vino tinto, azúcar, canela, clavo, anís estrella, cáscara de naranja y limón, vainilla y pimienta. Mezcla y calienta a fuego medio-alto hasta que el azúcar se disuelva y comience a hervir.
  3. Reduce a fuego bajo, añade las peras, y cubre parcialmente la cacerola. Si el vino no cubre del todo las peras, agrega un poco de agua.
  4. Cocina a fuego suave de 25 a 40 minutos, girando las peras cada 10 minutos para que se tiñan de manera uniforme, hasta que estén suaves (pero no deshaciéndose).
  5. Saca las peras y reserva. Sube el fuego del líquido y deja que reduzca 10 minutos o hasta que espese ligeramente, volviéndose un jarabe rojo intenso.
  6. Sirve las peras enteras o cortadas, bañadas con el jarabe de vino y especias. Acompaña con frutos secos, un poco de yogur griego, crema batida o helado de vainilla si lo deseas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones (una pera por persona).

Valor nutricional aproximado por porción:

  • Calorías: 210
  • Grasas: 0 g
  • Grasas saturadas: 0 g
  • Carbohidratos: 46 g
  • Azúcares: 45 g
  • Proteínas: 1 g

Conservación

Se conservan en refrigeración, cubiertas con el jarabe, hasta por 4 días. El sabor se intensifica con el reposo.

