Morenafest: cierre de estaciones del Metro CDMX, avenidas cerradas y opciones viales

Cierre de vialidades por concentración de morenistas con la presidenta Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico (@OVIALCDMX/X)

La capital del país registra este sábado una serie de afectaciones viales y cierres temporales tanto en calles del Centro Histórico como en algunas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, debido a concentraciones de personas y a una posible marcha hacia el Zócalo, en el marco de la celebración de los siete años de la 4ª Transformación.

Desde primeras horas de la mañana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la presencia de manifestantes en Paseo de la Reforma, en inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Aunque hasta el momento no se reportan afectaciones significativas a la circulación en esa zona, no se descarta que durante el transcurso de la mañana las movilizaciones avancen hacia el Zócalo capitalino, lo que podría generar cierres momentáneos sobre avenidas primarias.

Sin embargo, a las 7:30 horas, se reportó cerrada la circulación de Av. Juárez, a partir de Balderas hasta Eje Central.

En el primer cuadro de la ciudad, la situación ya presenta la presencia de morenistas y simpatizantes. Las autoridades prevén que alrededor de las 10:00 horas ya estén cerradas diversas calles que rodean la Plaza de la Constitución, ante la concentración de contingentes que se dirigen a este punto.

Como medida preventiva, se recomendó a la ciudadanía anticipar sus desplazamientos, así como utilizar vías alternas para evitar demoras.

Estaciones del metro cerradas

Inicia la concentración en el Zócalo de la CDMX, por ello, está cerrada la estación Zócalo/Tenochtitlan del metro (@OVIALCDMX/X)

En cuanto al transporte público, el Metro de la Ciudad de México mantiene cerradas, hasta nuevo aviso, las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Allende, correspondientes a la Línea 2. La medida responde a la alta concentración de personas en las inmediaciones y al despliegue de seguridad que se implementa para controlar el acceso peatonal en la zona.

Por igual, a las 8:52 la estación Pino Suárez, que conecta las Líneas 1 y 2, también se cerró, lo que representa a los usuarios usar otras estaciones alternas si requieren trasladarse hacia el Centro Histórico o en dirección a la zona sur de la ciudad.

Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas las estaciones: Bellas Artes (Líneas 2 y 8) y San Juan de Letrán (Línea 8). Se pide a los usuarios, tomen sus previsiones.

Rutas alternas

La SSC capitalina dio calles alternas que pueden usar los automovilistas por cierre del zócalo Imagen: SSC CDMX

Ante el escenario de cierres viales y rutas limitadas, la SSC reiteró las alternativas viales para quienes transitan por el Centro Histórico: Eje 1 Norte, Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier y Eje 1 Oriente, los cuales permanecen habilitados para circulación continua. Asimismo, se recomendó a automovilistas y motociclistas evitar las calles que rodean directamente el Zócalo, pues se prevé un cerco de seguridad que podría ampliarse en función del avance de los contingentes.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales de información, donde se actualizará el estado del tránsito y la operación del Metro a lo largo del día. En caso de que la movilización avance desde Paseo de la Reforma hacia el Centro, se estima que podría haber cierres intermitentes en arterias como Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo.

Hasta el momento, los contingentes se mantienen sin afectar la vialidad en Reforma, aunque la policía capitalina ya desplegó personal para realizar cortes preventivos de ser necesario y garantizar tanto la seguridad de los manifestantes como de los automovilistas.

La jornada de este sábado podría prolongar las afectaciones durante las horas de mayor afluencia, por lo que se exhorta a planear rutas con anticipación y considerar opciones como Metrobús, Trolebús o corredores de transporte concesionado, que ajustan sus trayectos en función de las condiciones en el Centro Histórico.