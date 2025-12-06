Guillermo del Toro compite a Mejor Director en los Critic Choice Awards: 11 nominaciones en total para Frankenstein

Guillermo del Toro arrasa con Frankenstein: 11 nominaciones en los Critics Choice Awards 2026. (Instagram)

El talento mexicano vuelve a acaparar la atención internacional: Guillermo del Toro ha sido nominado a Mejor Director en los Critics Choice Awards 2026 gracias a su versión de Frankenstein, película que además se llevó otras 10 nominaciones, consolidándose como una de las grandes contendientes de la temporada de premios.

La noticia confirma el prestigio global del director tapatío y el impacto cultural de uno de sus proyectos más personales y ambiciosos.

Del Toro arrasa en las nominaciones

Critics Choice 2026: Del Toro logra marca histórica con Frankenstein y va por el Oscar. (Instagram)

Frankenstein, estrenada este año, fue recibida con ovaciones por la crítica especializada y el público. La película, protagonizada por Jacob Elordi (como la criatura) y Oscar Isaac (como Víctor Frankenstein), es una relectura profunda, gótica y muy personal del clásico de Mary Shelley.

Rolling Stone la describió recientemente como una cinta “elegante pero sensacionalista, tierna pero perversa, fiel al material original y al mismo tiempo rindiendo homenaje a todo tipo de influencias”.

La película obtuvo 11 nominaciones en los Critics Choice Awards 2026, incluyendo Mejor Director para del Toro, Mejor Actor de Reparto para Elordi, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peinados, y Mejores Efectos Visuales, Mejor Banda Sonora, Mejor Fotografía, Mejor Guion Adaptado, Mejor Diseño de Producción y Mejor Sonido.

Frankenstein sólo fue superada por dos cintas más: Sinners de Ryan Coogler (17 nominaciones) y One Battle After Another de Paul Thomas Anderson (14).

Una nueva Frankenstein

Frankenstein - Guillermo del Toro. (Instagram)

La película de Del Toro ha destacado en festivales y listas especializadas durante el año. En Frankenstein, el director explora la marginalidad, el poder de la creación y la naturaleza humana, uniendo el sonido y la furia de la novela original con su carga personal y lenguaje visual característicos.

Oscar Isaac convierte a Víctor Frankenstein en un dandy del siglo XVIII mezclado con la arrogancia de una estrella de rock, mientras que Elordi reinventa al monstruo como un inocente trágico y vengador. Todo bajo el sello inconfundible de la manufactura Del Toro, entre lo poético, lo oscuro y lo espectacular.

Las distintas nominaciones reconocen aspectos técnicos y artísticos como el vestuario de Kate Hawley, los efectos de Dennis Berardi y el maquillaje de Mike Hill, logrando así que la película destaque en casi todas las áreas decisivas para la academia de la crítica.

¿Una competencia feroz?

Guillermo del Toro en el set. (Instagram)

En esta edición de los Critics Choice Awards, Frankenstein se mide contra producciones como Sinners, One Battle After Another, Hamnet y Avatar: Fire and Ash. La competencia promete ser intensa, pero la expectativa es alta para Del Toro y su equipo, mientras los premios preparan el terreno de cara a la siguiente ceremonia de los Oscar.

La gala de entrega se realizará el 4 de enero de 2026, donde el cine y la televisión celebrarán el talento y la diversidad creativa de un año histórico.

Diego Luna también nominado

(L-R) Cassian Andor (Diego Luna) and K-2SO (Alan Tudyk) in Lucasfilm's ANDOR Season 2, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Lucasfilm. ©2025 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Además del éxito de Del Toro, el talento nacional brilla en otras categorías. Diego Luna fue nominado como Mejor Actor en Serie de Drama por su papel protagonista en Andor, la serie derivada del universo Star Wars.

Se mide contra nombres de peso como Sterling K. Brown, Mark Ruffalo y Adam Scott, confirmando la expansión mexicana en la televisión y la competencia estadounidense.