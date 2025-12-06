México

Guillermo del Toro compite a Mejor Director en los Critic Choice Awards: 11 nominaciones en total para Frankenstein

La cinta del cineasta tapatío es una de las favoritas del año; compite en Mejor Película, Dirección y en casi todas las categorías técnicas

Guardar
Guillermo del Toro arrasa con
Guillermo del Toro arrasa con Frankenstein: 11 nominaciones en los Critics Choice Awards 2026. (Instagram)

El talento mexicano vuelve a acaparar la atención internacional: Guillermo del Toro ha sido nominado a Mejor Director en los Critics Choice Awards 2026 gracias a su versión de Frankenstein, película que además se llevó otras 10 nominaciones, consolidándose como una de las grandes contendientes de la temporada de premios.

La noticia confirma el prestigio global del director tapatío y el impacto cultural de uno de sus proyectos más personales y ambiciosos.

Del Toro arrasa en las nominaciones

Critics Choice 2026: Del Toro
Critics Choice 2026: Del Toro logra marca histórica con Frankenstein y va por el Oscar. (Instagram)

Frankenstein, estrenada este año, fue recibida con ovaciones por la crítica especializada y el público. La película, protagonizada por Jacob Elordi (como la criatura) y Oscar Isaac (como Víctor Frankenstein), es una relectura profunda, gótica y muy personal del clásico de Mary Shelley.

Rolling Stone la describió recientemente como una cinta “elegante pero sensacionalista, tierna pero perversa, fiel al material original y al mismo tiempo rindiendo homenaje a todo tipo de influencias”.

La película obtuvo 11 nominaciones en los Critics Choice Awards 2026, incluyendo Mejor Director para del Toro, Mejor Actor de Reparto para Elordi, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peinados, y Mejores Efectos Visuales, Mejor Banda Sonora, Mejor Fotografía, Mejor Guion Adaptado, Mejor Diseño de Producción y Mejor Sonido.

Frankenstein sólo fue superada por dos cintas más: Sinners de Ryan Coogler (17 nominaciones) y One Battle After Another de Paul Thomas Anderson (14).

Una nueva Frankenstein

Frankenstein - Guillermo del Toro.
Frankenstein - Guillermo del Toro. (Instagram)

La película de Del Toro ha destacado en festivales y listas especializadas durante el año. En Frankenstein, el director explora la marginalidad, el poder de la creación y la naturaleza humana, uniendo el sonido y la furia de la novela original con su carga personal y lenguaje visual característicos.

Oscar Isaac convierte a Víctor Frankenstein en un dandy del siglo XVIII mezclado con la arrogancia de una estrella de rock, mientras que Elordi reinventa al monstruo como un inocente trágico y vengador. Todo bajo el sello inconfundible de la manufactura Del Toro, entre lo poético, lo oscuro y lo espectacular.

Las distintas nominaciones reconocen aspectos técnicos y artísticos como el vestuario de Kate Hawley, los efectos de Dennis Berardi y el maquillaje de Mike Hill, logrando así que la película destaque en casi todas las áreas decisivas para la academia de la crítica.

¿Una competencia feroz?

Guillermo del Toro en el
Guillermo del Toro en el set. (Instagram)

En esta edición de los Critics Choice Awards, Frankenstein se mide contra producciones como Sinners, One Battle After Another, Hamnet y Avatar: Fire and Ash. La competencia promete ser intensa, pero la expectativa es alta para Del Toro y su equipo, mientras los premios preparan el terreno de cara a la siguiente ceremonia de los Oscar.

La gala de entrega se realizará el 4 de enero de 2026, donde el cine y la televisión celebrarán el talento y la diversidad creativa de un año histórico.

Diego Luna también nominado

(L-R) Cassian Andor (Diego Luna)
(L-R) Cassian Andor (Diego Luna) and K-2SO (Alan Tudyk) in Lucasfilm's ANDOR Season 2, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Lucasfilm. ©2025 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Además del éxito de Del Toro, el talento nacional brilla en otras categorías. Diego Luna fue nominado como Mejor Actor en Serie de Drama por su papel protagonista en Andor, la serie derivada del universo Star Wars.

Se mide contra nombres de peso como Sterling K. Brown, Mark Ruffalo y Adam Scott, confirmando la expansión mexicana en la televisión y la competencia estadounidense.

Temas Relacionados

Guillermo del ToroCritics Choice Awards 2026Critics Choice AwardsFrankensteinJacob ElordiMejor DirectorCine MéxicopelículasTemporada de premiosOscarmexico-entretenimiento

Más Noticias

El Buen Fin 2025 rompe récord con ventas por 219 mil millones de pesos

Las ventas de El Buen Fin 2025 alcanzaron los 219 mil millones de pesos, superando por amplio margen los resultados del año pasado, informó la Concanaco-Servytur

El Buen Fin 2025 rompe

¡Casita de jengibre a la mexicana! Tiktoker crea su propia versión con un chicharrón preparado y se hace viral

La propuesta desató controversia en redes sociales

¡Casita de jengibre a la

La Granja VIP en vivo hoy 6 de diciembre: Sergio Mayer Mori y La Bea son nominados

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7de Disney+

La Granja VIP en vivo

‘Fuego amigo en PAN de Léon’, dirigente niega ataques con alcaldesa

Escalan diferendo político mientras ambas partes aseguran tener “puertas abiertas”

‘Fuego amigo en PAN de

Así fueron los últimos momentos de Eduardo Manzano “El Polivoz”

El actor y comediante mexicano murió el 4 de diciembre tras sufrir un paro respiratorio

Así fueron los últimos momentos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan armas y drogas en

Decomisan armas y drogas en predio de Atizapán de Zaragoza: detienen a un hombre durante cateo

Triple feminicidio en una familia en Tlapacoyan, Veracruz: madre, hija y abuela fallecen tras ataque armado

Paul Campo y Robert Sensi: el origen oscuro de los “amigos” del CJNG dentro de la DEA y CIA en EEUU

Estas serán las funciones de la UNO, grupo creado por Harfuch para combatir la delincuencia

Aseguran laboratorio clandestino con 8 toneladas de precursores químicos y 300 kilos de metanfetamina en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

¡Casita de jengibre a la

¡Casita de jengibre a la mexicana! Tiktoker crea su propia versión con un chicharrón preparado y se hace viral

La Granja VIP en vivo hoy 6 de diciembre: Sergio Mayer Mori y La Bea son nominados

Así fueron los últimos momentos de Eduardo Manzano “El Polivoz”

Marilyn Manson aterriza en Knotfest 2025: este podría ser su setlist más polémico en CDMX

Knotfest 2025 confirma dos escenarios en su nueva sede: artistas, horarios, objetos permitidos y todos los detalles

DEPORTES

Toluca vs Monterrey: confirman que

Toluca vs Monterrey: confirman que Tecatito Corona perderá la semifinal de vuelta

La vez que Italia pidió ‘piedad’: Cuauhtémoc Blanco revive anécdota del partido contra México en el Mundial 2002

Mundial 2026 revelación de fechas y sedes de México en vivo: Cristiano Ronaldo no jugará en Guadalajara

John Cena vs Gunther: fecha, hora y dónde ver en México su última lucha en WWE

¡Impresionanti! Zague demuestra sus ‘dotes’ de vidente y acierta los rivales de grupo de México para el Mundial 2026