Beca Rita Cetina 2025: qué beneficiarios si están recibiendo el pago de diciembre

La Beca Rita Cetina es un programa social que comenzó a implementarse a inicios de 2025 durante la administración de Claudia Sheinbaum. El programa ofrece apoyo económico a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que asisten a escuelas públicas en México.

Sin embargo, en la primera etapa, la cobertura se ha concentrado en quienes cursan la secundaria. Para 2026, está previsto sumar a los estudiantes de primaria y, posteriormente, a los que asisten a preescolar. Cada familia obtiene $1,900 pesos cada dos meses mediante la tarjeta Bienestar a lo largo de los 10 meses del ciclo escolar, excluyendo julio y agosto por tratarse de vacaciones. A este monto se añaden $700 pesos por cada estudiante adicional inscrito.

El fin principal es reducir la deserción escolar y proporcionar recursos económicos que faciliten que los alumnos continúen y concluyan su educación básica.

(Jesús Avilés/ Infobae México)

¿Qué beneficiarios de la Beca Rita Cetina si están recibiendo el pago de diciembre?

Los beneficiarios y beneficiarias de la Beca Rita Cetina que sí están recibiendo el pago de diciembre son aquellos que son catalogados de “continuidad”, es decir, los que han recibido al menos un depósito anteriormente.

Por su parte, los beneficiarios que no recibirán el pago del programa son los que se acaban de inscribir en la convocatoria pasada y están recibiendo o recibirán su tarjeta del Bienestar.

Los pagos de la Beca Rita Cetina comenzaron desde el pasado 4 de diciembre (X@BecasBenito)

Calendario completo de los pagos de la Beca Rita Cetina

De acuerdo con el calendario oficial publicado por las autoridades del programa, los depósitos se llevarán a cabo del 4 al 18 de diciembre de 2025 en orden alfabético según la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Letras A, B| jueves 4 de diciembre de 2025

Letra C | viernes 5 de diciembre de 2025

Letras D, E, F | lunes 8 de diciembre de 2025

Letra G | martes 9 de diciembre de 2025

Letras H, I, J, K, L | miércoles 10 de diciembre de 2025

Letra M | jueves 11 de diciembre de 2025

Letras N, Ñ, O, P, Q | lunes 15 de diciembre de 2025

Letra R | martes 16 de diciembre de 2025

Letras S | miércoles 17 de diciembre de 2025

Letras T, U, V, W, X, Y, Z | jueves 18 de diciembre de 2025

Asimismo, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, Bera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Beca Rita Cetina?

Una vez identificada la fecha de cobro de la Beca Rita Cetina, es posible corroborar si el depósito ya se encuentra disponible utilizando el Buscador de Estatus en Línea o la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

Para comprobar el estatus y el saldo desde internet, se debe contar con la CURP del beneficiario o de los hijos. El proceso consiste en acceder primero al sitio oficial del Buscador de Estatus, introducir la CURP requerida, seleccionar la opción de Bancarización donde se despliegan los detalles de los pagos, y finalmente elegir el periodo que se desea consultar.

En la sección respectiva se mostrarán los datos asociados al pago, permitiendo verificar por qué medio se realizó, el estado del depósito, la fecha y los periodos cubiertos.

También existe la opción de consultar el saldo directamente en cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar. Para mayor control, es recomendable descargar la aplicación móvil y así tener un monitoreo constante de los movimientos en la cuenta.