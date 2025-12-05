México

Protestas por Ley de Aguas: Segob pide liberar puentes y priorizar diálogo

El gobierno federal solicitó a los productores evitar acciones que perjudiquen a la población

Guardar
El gobierno solicita a los
El gobierno solicita a los productores evitar acciones que perjudiquen a la población. FOTO: Archivo

Ante las recientes protestas de productores agrícolas en Chihuahua, con bloqueos en los puentes fronterizos, la Secretaría de Gobernación (Segob) consideró que estas acciones carecen de justificación debido a que las demandas de este sector ya fueron consideradas en la nueva Ley de Aguas Nacionales.

Autoridades federales ratificaron su disposición a mantener un diálogo abierto y permanente con los manifestantes, enfatizando que las observaciones, comentarios y sugerencias formuladas por los productores fueron incorporadas al dictamen aprobado en la Cámara de Diputados.

Tanto la Secretaría de Gobernación como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) afirmaron que la legislación no contempla de ninguna manera el retiro de concesiones, sino que busca evitar el acaparamiento y asegurar que el recurso hídrico se reparta con equidad entre todos los usuarios.

La postura oficial apunta a que la iniciativa responde a la necesidad de un marco regulatorio más justo y no pone en riesgo derechos previamente otorgados a los agricultores.

En consonancia con lo anterior, el gobierno federal ha preparado la instalación de mesas permanentes de trabajo.

Los bloqueos se concentraron en
Los bloqueos se concentraron en los cruces fronterizos. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Estas mesas tendrán como objetivo responder a las inquietudes que surjan durante la etapa de análisis en el Senado de la República, tras la aprobación inicial en la Cámara Baja.

La dependencia también ha expresado preocupación por el impacto de los bloqueos en la vida cotidiana, señalando que factores como la interrupción del tránsito de bienes, personas y servicios esenciales afectan directamente a la población.

Al respecto, la Secretaría de Gobernación ha solicitado a los involucrados que eviten acciones que dañen a la ciudadanía y permitan el libre paso de suministros médicos, insumos y productos necesarios para la economía familiar y la prestación de servicios básicos.

No existe razón para los bloqueos en los puentes de la Frontera Norte por parte de productores agrícolas de Chihuahua, toda vez que fueron tomados en cuenta sus planteamientos respecto de la Ley de Aguas Nacionales”, ha puntualizado la Secretaría de Gobernación.

Además, la dependencia insiste en que “la intención de enviar la iniciativa de ley es evitar el acaparamiento y garantizar una distribución equitativa del agua”.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y al diálogo, sosteniendo que todas las partes interesadas cuentan con canales abiertos para exponer preocupaciones adicionales conforme avance la discusión legislativa.

Congreso aprueba la Ley General de Aguas

La Cámara de Diputados aprobó el 4 de diciembre la Ley General de Aguas, una reforma que transforma la gestión del agua en México y establece al Estado como único responsable del recurso.

La nueva legislación elimina la posibilidad de que particulares compren, transfieran o negocien concesiones, consolidando el agua como derecho humano prioritario y no como un bien de mercado.

Entre los cambios inmediatos, se introduce la figura de Responsabilidad Hídrica, que otorgará beneficios a quienes cuiden, traten o reutilicen el agua.

El texto también reconoce formalmente los sistemas comunitarios y rurales de abastecimiento, y otorga prioridad al consumo doméstico sobre cualquier otro uso.

Temas Relacionados

Ley de Aguas Nacionales Productores agrícolas Comisión Nacional del Agua Protestas Bloqueosmexico-noticias

Más Noticias

Lilly Téllez y Álvarez Máynez pelean en redes por la votación de MC para titular de la FGR

El respaldo de Movimiento Ciudadano a la nueva fiscal generó un enfrentamiento entre la senadora y el coordinador nacional del partido naranja

Lilly Téllez y Álvarez Máynez

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo, se burla de sus haters: “No los escucho desde aquí arriba”

La joven originaria de Tabasco y ganadora del certamen encara los ataques en su contra

Fátima Bosch, ganadora de Miss

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.1 en Cd Hidalgo

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Chiapas: se registra

Los beneficios poco conocidos de la natación en agua fría: quema calorías, acelera el metabolismo y mejora la función cerebral

A pesar de que el agua fría puede ser difícil en un primer momento, practicar natación de esta manera tiene un impacto benefico poco conocido para la salud

Los beneficios poco conocidos de

Odalys Ramírez se despide de Cuéntamelo, ya! semanas después de que Pato Borghetti, su esposo, saliera de Venga la Alegría

Reportes apuntan a que la pareja podría integrarse a un nuevo reality de Televisa o mudarse a Miami

Odalys Ramírez se despide de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a implicado en el

Detienen a implicado en el asesinato a tiros de cinco personas en un domicilio de Morelia, Michoacán

Sentencian a hombre que transportaba más de tonelada y media de metanfetamina en bidones de refresco

Grecia Quiroz exigió en reunión con Harfuch que se esclarezca el asesinato de Carlos Manzo: “No descansaré”

Detienen a dos presuntos miembros de la Familia Michoacana con rifles de asalto en Edomex

Procesan a joven que se presentaba como miembro del CJNG para extorsionar en el Edomex

ENTRETENIMIENTO

Hermano de Daniel Bisogno lamenta

Hermano de Daniel Bisogno lamenta la triste Navidad que vivirá sin él y afirma que luchará por su sobrina Michaela

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo, se burla de sus haters: “No los escucho desde aquí arriba”

Odalys Ramírez se despide de Cuéntamelo, ya! semanas después de que Pato Borghetti, su esposo, saliera de Venga la Alegría

Maribel Guardia dedica conmovedor mensaje a su esposo Marco Chacón tras 28 años juntos y rumores de infidelidad

Mercurio anuncia su tercer invitado especial para su concierto en CDMX

DEPORTES

Pedro Caixinha se convierte en

Pedro Caixinha se convierte en entrenador de Juárez FC: así fue su presentación en su regreso a la Liga MX

Esto es lo que necesitan Cruz Azul, Tigres, Toluca y Monterrey para avanzar a la gran Final del Apertura 2025

Estos fueron los últimos grupos de México en Mundiales: ¿cuál fue la mejor y peor participación del Tri?

Miguel Herrera “tiene fama de no trabajar”; prensa de Costa Rica explota contra el Piojo por no llevarlos al Mundial

La IA predice al ganador de la pelea entre Pitbull Cruz y Lamont Roach de este 6 de diciembre