México

Hermano de Daniel Bisogno lamenta la triste Navidad que vivirá sin él y afirma que luchará por su sobrina Michaela

Álex Bisogno, compartió cómo la ausencia del conductor ha marcado estas fiestas y reveló los desafíos legales y emocionales que atraviesan por el futuro de Michaela

Álex Bisogno denuncia tensiones por
Álex Bisogno denuncia tensiones por la custodia de Michaela y la gestión del legado de Daniel Bisogno (Ventaneando // IG: @bisognodaniel)

La familia Bisogno enfrenta una Navidad marcada por la ausencia de Daniel Bisogno, fallecido en febrero, y por las tensiones derivadas de su legado y la custodia de su hija Michaela.

Álex Bisogno, hermano del presentador, expresó que la pérdida se siente con mayor intensidad en estas fechas, cuando la unión familiar era impulsada por Daniel, y advirtió que está dispuesto a defender los intereses de su sobrina “hasta las últimas consecuencias”.

“La primera Navidad sin Daniel, sí, es muy difícil, tan solo pensarlo. Él era un pilar de la familia… siempre era la persona que estaba diciendo: ‘Oye ¿dónde nos vamos a ver? ¿Y qué vas a llevar? Yo hago el bacalao’”, contó conmovido.

En declaraciones recogidas por los medios, Álex Bisogno denunció que, tras la muerte del conductor de Ventaneando, el proceso legal relacionado con el apoyo económico prometido a su padre, Don Concho Bisogno, permanece estancado.

La familia Bisogno enfrenta su
La familia Bisogno enfrenta su primera Navidad sin Daniel Bisogno, marcada por la ausencia y el duelo familiar (alexbbisogno / Instagram)

“El juicio sigue su camino. No hay nada en concreto, nada definido. Esto puede durar años”, afirmó, subrayando la incertidumbre que rodea la resolución de los bienes y el futuro financiero de la familia.

Alejado de Michaela Bisogno por orden de Cristina Riva

Desde el fallecimiento de Daniel, la relación de Álex con su sobrina Michaela se ha visto profundamente afectada. El propio Álex reconoció que la distancia no es una decisión suya, sino consecuencia de restricciones impuestas por la madre de la menor, Cristina Riva Palacio.

“Yo no me quiero alejar de ella. Me están alejando. Incluso esta entrevista me va a costar otro año de no verla. Si su mamá dice: ‘No lo ves’, pues no lo ves”, declaró, evidenciando el dolor que le provoca la separación.

Además, relató que le condicionaron la posibilidad de mantener contacto con Michaela a cambio de no dar entrevistas públicas, algo que consideró inaceptable: “Este es el lugar donde puedo levantar la voz de todas las injusticias en las que estoy envuelto”.

Álex Bisogno asegura que defenderá
Álex Bisogno asegura que defenderá los intereses de su sobrina Michaela hasta las últimas consecuencias (Foto: IG/bisognodaniel)

Álex Bisogno también cuestionó las decisiones que, según él, Cristina Riva Palacio estaría tomando respecto a los bienes de Daniel, en particular la posible venta de la casa familiar en el Pedregal.

“Porque a mí el segundo día de que murió Daniel me llegan a decir: ‘Oye, vamos a tener que vender la casa del Pedregal, porque esto.’ No, no, no, espérame, Daniel no quería eso. Hasta que la niña tenga 18 años y ya que ella haga lo que quiera con su dinero. Pero ya están tomando decisiones por ella. No, eso no está padre. Y eso lo voy a defender hasta sus últimas consecuencias”, enfatizó Álex, dejando claro su compromiso con el bienestar de Michaela.

En medio de este escenario, Álex destacó que su padre ha mostrado cierta mejoría emocional, aunque el proceso de duelo sigue siendo arduo.

Álex Bisogno cuestiona la posible
Álex Bisogno cuestiona la posible venta de la casa familiar en el Pedregal, decisión que atribuye a la madre de Michaela (Especial Infobae: Jovani Pérez)

“Todos hemos sufrido muchísimo, pero creo que mi papá más. Yo perdí a mi madre, perdí a mi hermano, pero dicen que el dolor más fuerte es el de perder un hijo. Obviamente no se acostumbra a la ausencia de Daniel”, compartió, reflejando el impacto que la muerte del conductor ha tenido en la familia.

Antes de finalizar su intervención, Álex Bisogno aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje directo a su sobrina: “Si en algún momento Michaela ve esto, que sepa que la amo con todo mi corazón”.

