Fátima Bosch recuerda maltrato de Nawat Itsaragrisil, ejecutivo de Miss Universo: “Él quería humillarme”

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, acusa a Fátima Bosch de difamación tras un supuesto ataque verbal (TikTok: @2mmundodemisses // IG: @fatimaboschfdz)

En medio de la controversia legal que enfrenta, Fátima Bosch reapareció en Nueva York y defendió con firmeza su título de Miss Universo, subrayando que no renunciará a la corona pese a las críticas y la demanda por difamación presentada por Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de Miss Universo Tailandia.

La modelo mexicana, de veinticinco años, enfatizó que su permanencia en el certamen responde a su compromiso con la filantropía y las causas sociales, y reconoció el impacto emocional que han tenido los ataques en redes sociales, especialmente aquellos dirigidos a su familia.

Durante una entrevista concedida al programa Hoy Día tras asistir a una misa en honor a la Virgen de Guadalupe en la Catedral de San Patricio, Bosch abordó las dudas sobre la legitimidad de su triunfo. Ante los cuestionamientos, fue categórica:

“Por supuesto que no, yo me merezco esta corona y me merezco esta banda. La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero verdad sólo hay una y yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras… hice exactamente las mismas pruebas y gané yo”, afirmó la Miss Universo mexicana.

Fátima Bosch defiende su título de Miss Universo en Nueva York y rechaza renunciar pese a la demanda por difamación (Instagram: Fátima Bosch)

En el tramo final de la entrevista, Bosch comparó su logro con el de cualquier profesional que ha dedicado años de esfuerzo a alcanzar una meta, y rechazó la posibilidad de renunciar:

“¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé? Por ejemplo, tú en tu trabajo renunciarías porque hay otras conductoras más guapas o con más carisma?... pero solamente tú sabes por todo lo que pasaste para estar aquí”, expresó.

La polémica se originó cuando Nawat Itsaragrisil la acusó de difamación, alegando que Bosch divulgó declaraciones falsas tras denunciar un supuesto ataque verbal durante el certamen en Bangkok. Aunque la demanda sigue su curso, la reina mexicana ha evitado referirse directamente al proceso legal y ha dejado claro que no piensa detenerse en su agenda pública.

Bosch reconoce el impacto emocional de los ataques en redes sociales, especialmente aquellos dirigidos a su familia (REUTERS/Chalinee Thirasupa/File Photo)

En una entrevista previa con Good Morning America, Bosch recordó el episodio que desencadenó el conflicto y relató que el empresario tailandés la humilló públicamente durante una actividad del certamen.

“Él quería humillarme frente a toda la gente, y eso no estuvo bien. Le dije como: ‘No puedes hablarme así. No puedes llamarme tonta’”, relató la modelo originaria de Tabasco.

Bosch insistió en que no podía permanecer en silencio ante la situación, a pesar de las posibles consecuencias: “No podía quedarme callada porque, en cualquier caso, tu dignidad es más importante que cualquier premio o cualquier sueño que tengas”, sostuvo.

Fátima Bosch relata que fue humillada públicamente por el empresario tailandés durante una actividad en Bangkok (Portada: Jesús Avilés, Infobae México)

A pesar de la presión mediática y las críticas en redes sociales, la Miss Universo mexicana reiteró que su prioridad es el trabajo social y que no permitirá que los ataques personales la aparten de sus objetivos.