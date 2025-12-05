Eleazar Gómez arremete contra Kim Shantal en La Granja VIP

El actor reprobó la manera en que estaría jugando el Team Cacaraqueo. (La Granja VIP)

La reciente jornada de La Granja VIP estuvo marcada por un nuevo episodio de confrontaciones. Eleazar Gómez, uno de los participantes más controvertidos del reality, arremetió contra Kim Shantal, integrante del Team Cacaraqueo, provocando un ambiente de tensión que afecta las estrategias y alianzas rumbo a la etapa final.

En los últimos días, Kim Shantal ha incrementado su protagonismo en el juego, generando diferencias con algunos compañeros, especialmente con Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez. Durante una charla en los exteriores de la locación, Gómez reveló a Mayer Mori haber escuchado conversaciones importantes en las que se mencionaba la coordinación de acciones en su contra, asegurando que dicha estrategia habría sido ideada por la influencer.

Según el actor, la motivación de estos movimientos residía en la búsqueda de poder dentro del equipo: “Esta chica se siente como la líder y no sólo la líder de ellos, la líder de toda La Granja, pero le acabamos de demostrar que no es así, aquí nadie es líder y que nadie puede estar acaparando. Cada quien tiene sus momentos”, aseguró.

Durante la Asambles de nomianción, la influencer recibió fuertes críticas por parte de Eleazar Gómez. (Captura de pantalla TikTok)

El quiebre entre Mayer Mori y el grupo se profundizó tras recibir cuestionamientos recurrentes, una situación que llevó a su distanciamiento del Team Cacaraqueo. La percepción de centralismo en las decisiones de Kim Shantal se convirtió en motivo recurrente de debate y molestia entre los concursantes.

La Asamblea celebrada la noche del miércoles 3 de diciembre evidenció la carga de resentimiento acumulada. Alfredo Adame y Eleazar Gómez fueron quienes expresaron críticas más duras hacia la influencer, exponiendo diferencias en torno a las dinámicas del equipo y a la conducción de las estrategias, dejando al descubierto la fractura entre los distintos grupos en competencia.

No obstante, la competencia se intensificó con la esperada prueba de La Salvación. Cada uno de los granjeros, decidido a asegurar su estancia en el programa, afrontó un reto que superó los límites de la destreza física. Este desafío, realizado el jueves 4 de diciembre, requirió dominio emocional y disciplina ante la presión del momento.

Kim Shantal ganó la salvación de la semana y salió de la tabla de nominados. (Captura de pantalla TikTok)

En la competencia participaron Kim Shantal, Fabiola Campomanes, César Doroteo y Alfredo Adame. Todos buscaron el pase que les permitiera continuar, pero fue Kim Shantal quien logró superar obstáculos y mantener la concentración hasta el final, obteniendo la victoria en la Salvación de la semana.

Tras este resultado, la lista de nominados en La Granja VIP para la octava semana queda integrada de la siguiente manera y se subirá a un integrante más este viernes 5 de diciembre, el cual será seleccionado por Kim.

Fabiola Campomanes

César Doroteo “Teo”

Alfredo Adame