Asesinan a “Chucho Robles”, sicario principal de una célula de los Beltrán Leyva en Oaxaca

Jesús "P" fue asesinado a tiros la tarde de este jueves 4 de diciembre. Imagen de archivo. EFE/Juan Manuel Blanco

Jesús “P”, alias “Chucho Robles” y/o “El Peñaloza”, fue asesinado a tiros cuando se encontraba en una carretera del municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca.

La agresión ocurrió sobre la carretera Federal 175, a la altura del crucero de la Experimental. Según testigos, el hombre, originario de la región de la Costa, viajaba en un Chevy color guinda acompañado de otras personas cuando fue interceptado y atacado a tiros.

Tras los hechos, la escena fue asegurada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes encabezaron las diligencias periciales y el acordonamiento del lugar.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que empleó un equipo multidisciplinario para profundizar las investigaciones, utilizando técnicas científicas y ministeriales para identificar a los autores materiales.

Identificado como sicario con al menos cuatro órdenes de aprehensión

Infobae México pudo conocer que Jesús “P” era originario de la localidad de El Puertecito, ubicado en Santa María Colotepec, en la región de la Costa. Además, este sitio era su principal centro de operaciones.

“Chucho Robles” contaba con al menos cuatro órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de homicidio. Asimismo, se identificó que cometía homicidios utilizando armas de fuego tipo AR-15.

De acuerdo con los datos, el hombre es identificado como el sicario principal de un sujeto apodado “El Bogar”. Este sujeto fue identificado por las autoridades de Estados Unidos como jefe de plaza del Cártel de los Beltrán Leyva en el estado de Oaxaca, el cual responde a los nombres de Ricardo Estévez Colmenares y/o Bogar Soto Rodríguez.

Esta célula cuenta con operaciones en la región de la Costa, principalmente en las localidades de Santa María Huatulco, San Pedro Pochutla, Puerto Escondido y Río Grande. Sus actividades delictivas se centran en la desaparición cometida por particulares, homicidio, lesiones, trasiego de droga y narcomenudeo.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Bogar Soto Rodríguez también lleva a cabo actividades de sicariato y supervisa las operaciones de tráfico de drogas en el estado de Oaxaca.

Este asesinato se suma a la detención de “El Toro” y/o “El Colombiano”, llevada a cabo el pasado 29 de julio en la colonia Morelos de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el sujeto fue identificado con las iniciales S.B.A, quien se desempeñaba como uno de los principales operadores de un grupo criminal dedicado a la venta de drogas, desaparición de personas y extorsión, liderada por “El Bogar”.

El sujeto, originario de Apatzingán, Michoacán, era considerado objetivo prioritario al ser señalado como generador de violencia. Asimismo, se presume que se refugiaba de manera intermitente en el Edomex y Michoacán para evitar su detención.

Además, contaba con una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio y se le involucra con delitos como desaparición de personas, venta de drogas, extorsión y lesiones.