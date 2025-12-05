México

Asesinan a “Chucho Robles”, sicario principal de una célula de los Beltrán Leyva en Oaxaca

El sujeto contaba con al menos cuatro órdenes de aprehensión en su contra

Guardar
Jesús "P" fue asesinado a
Jesús "P" fue asesinado a tiros la tarde de este jueves 4 de diciembre. Imagen de archivo. EFE/Juan Manuel Blanco

Jesús “P”, alias “Chucho Robles” y/o “El Peñaloza”, fue asesinado a tiros cuando se encontraba en una carretera del municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca.

La agresión ocurrió sobre la carretera Federal 175, a la altura del crucero de la Experimental. Según testigos, el hombre, originario de la región de la Costa, viajaba en un Chevy color guinda acompañado de otras personas cuando fue interceptado y atacado a tiros.

Tras los hechos, la escena fue asegurada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes encabezaron las diligencias periciales y el acordonamiento del lugar.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que empleó un equipo multidisciplinario para profundizar las investigaciones, utilizando técnicas científicas y ministeriales para identificar a los autores materiales.

Identificado como sicario con al menos cuatro órdenes de aprehensión

Foto: FGEO
Foto: FGEO

Infobae México pudo conocer que Jesús “P” era originario de la localidad de El Puertecito, ubicado en Santa María Colotepec, en la región de la Costa. Además, este sitio era su principal centro de operaciones.

Chucho Robles” contaba con al menos cuatro órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de homicidio. Asimismo, se identificó que cometía homicidios utilizando armas de fuego tipo AR-15.

De acuerdo con los datos, el hombre es identificado como el sicario principal de un sujeto apodado “El Bogar”. Este sujeto fue identificado por las autoridades de Estados Unidos como jefe de plaza del Cártel de los Beltrán Leyva en el estado de Oaxaca, el cual responde a los nombres de Ricardo Estévez Colmenares y/o Bogar Soto Rodríguez.

(Foto: OFAC)
(Foto: OFAC)

Esta célula cuenta con operaciones en la región de la Costa, principalmente en las localidades de Santa María Huatulco, San Pedro Pochutla, Puerto Escondido y Río Grande. Sus actividades delictivas se centran en la desaparición cometida por particulares, homicidio, lesiones, trasiego de droga y narcomenudeo.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Bogar Soto Rodríguez también lleva a cabo actividades de sicariato y supervisa las operaciones de tráfico de drogas en el estado de Oaxaca.

Este asesinato se suma a la detención de “El Toro” y/o “El Colombiano”, llevada a cabo el pasado 29 de julio en la colonia Morelos de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el sujeto fue identificado con las iniciales S.B.A, quien se desempeñaba como uno de los principales operadores de un grupo criminal dedicado a la venta de drogas, desaparición de personas y extorsión, liderada por “El Bogar”.

El hombre es identificado como
El hombre es identificado como objetivo prioritario por las autoridades de Oaxaca. Foto: FGEO

El sujeto, originario de Apatzingán, Michoacán, era considerado objetivo prioritario al ser señalado como generador de violencia. Asimismo, se presume que se refugiaba de manera intermitente en el Edomex y Michoacán para evitar su detención.

Además, contaba con una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio y se le involucra con delitos como desaparición de personas, venta de drogas, extorsión y lesiones.

Temas Relacionados

Cártel de los Beltrán LeyvaAsesinatoChucho RoblesBogar SotoEl BogarOaxacaNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Por esta razón deberías de comer jícama con frecuencia

Este tubérculo se posiciona como una opción clave para quienes buscan mejorar su alimentación, gracias a su bajo aporte calórico, entre otros beneficios

Por esta razón deberías de

Caen tres sujetos en inmuebles donde presuntamente se fabricaba fentanilo en Culiacán: aseguran más de 30 mdp del opioide

También fue asegurada un arma larga y sustancias químicas

Caen tres sujetos en inmuebles

Los colores que usan las personas que atraen el éxito, según la psicología

La psicología del color va más allá de la moda y se convierte en una herramienta estratégica

Los colores que usan las

Servicio de Militar Mexicano: qué pasa si saqué bola blanca y no acudo a marchar

El documento oficial que puede condicionar el acceso a empleos y trámites depende del cumplimiento de la capacitación obligatoria

Servicio de Militar Mexicano: qué

Beca Benito Juárez 2025: qué beneficiarios no recibirán el pago de diciembre

La dispersión de los recursos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre comenzó desde el 4 de diciembre

Beca Benito Juárez 2025: qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen tres sujetos en inmuebles

Caen tres sujetos en inmuebles donde presuntamente se fabricaba fentanilo en Culiacán: aseguran más de 30 mdp del opioide

“El Licenciado”, presunto asesino de Carlos Manzo, también operaba para el CJNG en Guanajuato, asegura Bedolla

Detienen a implicado en el asesinato a tiros de cinco personas en un domicilio de Morelia, Michoacán

Sentencian a hombre que transportaba más de tonelada y media de metanfetamina en bidones de refresco

Grecia Quiroz exigió en reunión con Harfuch que se esclarezca el asesinato de Carlos Manzo: “No descansaré”

ENTRETENIMIENTO

Este era el supuesto sueldo

Este era el supuesto sueldo de Odalys Ramírez en Cuéntamelo Ya, de Televisa

Esta fue la reacción del novio de Alicia Villarreal a las declaraciones de Melenie Carmona

El payaso ‘Pipirín’ prepara show en la CDMX: fecha y sede

Arlen Hernández, del podcast ‘La Patrona’, sufre quemaduras de segundo grado en el rostro al hacer un trend viral

Hermano de Daniel Bisogno lamenta la triste Navidad que vivirá sin él y afirma que luchará por su sobrina Michaela

DEPORTES

Ex campeón mundial revela qué

Ex campeón mundial revela qué hubiera pasado en una pelea entre Julio César Chávez y Salvador Sánchez: “Lo sacude”

La IA pronostica los grupos del Mundial: habría enfrentamiento entre México y Portugal

Pedro Caixinha se convierte en entrenador de Juárez FC: así fue su presentación en su regreso a la Liga MX

Esto es lo que necesitan Cruz Azul, Tigres, Toluca y Monterrey para avanzar a la gran Final del Apertura 2025

Estos fueron los últimos grupos de México en Mundiales: ¿cuál fue la mejor y peor participación del Tri?