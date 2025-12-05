México

¿Árbol natural o artificial para Navidad? La UNAM da los pros y contras de cada opción

La elección entre adornos de origen vegetal o sintético genera debate por sus efectos en el medio ambiente

Guardar
La producción de árboles naturales
La producción de árboles naturales ofrece beneficios ecológicos como refugio para fauna y captura de carbono, según la UNAM. (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO)

El impacto ambiental de los árboles navideños, sean naturales o artificiales, se ha convertido en un tema central en las fiestas decembrinas. Elegir entre las distintas opciones implica preguntarse por las consecuencias ecológicas de cada una, desde su producción hasta su disposición final.

La decisión entre árboles naturales y artificiales afecta no solo al ambiente inmediato, sino que también repercute en el consumo de recursos y en la generación de residuos.

Producción y traslado de árboles naturales: beneficios y efectos colaterales

De acuerdo con UNAM Global, los árboles naturales como pinos y abetos suelen cultivarse en plantaciones bajo regulación. Estos cultivos, durante su vida útil de cinco a diez años, ofrecen refugio a la fauna, contribuyen a la recuperación de suelos, filtran agua y capturan carbono. Además, proveen oxígeno y ayudan a mantener la humedad ambiental, explica Daniel Piñero Dalmau, del Instituto de Ecología de la UNAM.

Aun así, el proceso de producción conlleva el uso de fertilizantes para estimular el crecimiento. Estos insumos liberan CO2, sumando emisiones a la atmósfera. También el transporte resulta relevante: en México, en 2021, se vendieron dos millones de árboles naturales, pero más de la mitad llegaron de Estados Unidos y Canadá. El traslado de largas distancias incrementa la huella de carbono.

La Comisión Nacional Forestal recomienda siempre optar por ejemplares provenientes de bosques nacionales certificados y depositarlos en centros de acopio para compostaje.

Árboles artificiales: fabricación y destino final

Los árboles artificiales solo equilibran
Los árboles artificiales solo equilibran su impacto ecológico si se reutilizan durante al menos veinte años, advierten expertos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La producción de árboles navideños artificiales implica procesos industriales que arrancan con la obtención de una película de PVC mediante calandrado, como describe Carlos Antonio Rius Alonso, de la Facultad de Química de la UNAM. La fabricación puede generar entre 10 y 20 toneladas diarias de este material, que luego se ensambla con metal para crear las ramas y el tronco del adorno.

Este tipo de árbol puede durar más de veinte años si se cuida, lo cual es importante para amortiguar su impacto ambiental. No obstante, la dificultad para separar el PVC del metal hace que el reciclaje industrial sea prácticamente nulo. En la mayoría de los casos, el producto acabado termina en tiraderos, donde el metal se oxida y el PVC contamina el suelo.

El académico de la UNAM sugiere que aunque se trabaja en plásticos biodegradables, los costos aún resultan elevados y su aplicación masiva no ocurrirá en el corto plazo. Por ahora, la recolección y separación adecuada de residuos es indispensable.

Comparación directa: elegir con información

El uso de fertilizantes y
El uso de fertilizantes y el transporte internacional de árboles naturales incrementan las emisiones de CO2 y la huella de carbono. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

El impacto de los árboles naturales y artificiales es distinto según el tiempo de uso y el manejo de residuos. Comprar un natural cada año implica aprovechar sus servicios ecológicos, pero exige reciclarlo correctamente y preferir productores locales para reducir la huella de carbono. Por el contrario, los artificiales solo equilibran su impacto ecológico si se reutilizan durante al menos veinte años.

Al elegir, conviene tomar en cuenta:

  • Vida útil prevista.
  • Distancia de origen.
  • Posibilidades de reciclaje local.
  • Repercusiones en el suelo y emisiones de CO2.

La decisión más sostenible, de acuerdo con la UNAM, depende de la responsabilidad en la compra, uso y desecho.

Temas Relacionados

NavidadÁrboles de Navidad UNAMMedio Ambientemexico-noticias

Más Noticias

Los colores que usan las personas que atraen el éxito, según la psicología

La psicología del color va más allá de la moda y se convierte en una herramienta estratégica

Los colores que usan las

Servicio de Militar Mexicano: qué pasa si saqué bola blanca y no acudo a marchar

El documento oficial que puede condicionar el acceso a empleos y trámites depende del cumplimiento de la capacitación obligatoria

Servicio de Militar Mexicano: qué

Beca Benito Juárez 2025: qué beneficiarios no recibirán el pago de diciembre

La dispersión de los recursos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre comenzó desde el 4 de diciembre

Beca Benito Juárez 2025: qué

Esta fue la reacción del novio de Alicia Villarreal a las declaraciones de Melenie Carmona

La hija de la cantante expresó su desacuerdo con el nuevo romance de su madre, señalando que la separación fue reciente y que la situación ha generado tensión familiar

Esta fue la reacción del

Exgobernadores de Guanajuato y Jalisco admiten concesiones y niegan acaparamiento tras aprobación de la Ley de Aguas

Miguel Márquez y Francisco Ramírez Acuña afirman que sus permisos de agua se utilizan exclusivamente para producción agrícola

Exgobernadores de Guanajuato y Jalisco
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a “Chucho Robles”, sicario

Asesinan a “Chucho Robles”, sicario principal de una célula de los Beltrán Leyva en Oaxaca

“El Licenciado”, presunto asesino de Carlos Manzo, también operaba para el CJNG en Guanajuato, asegura Bedolla

Detienen a implicado en el asesinato a tiros de cinco personas en un domicilio de Morelia, Michoacán

Sentencian a hombre que transportaba más de tonelada y media de metanfetamina en bidones de refresco

Grecia Quiroz exigió en reunión con Harfuch que se esclarezca el asesinato de Carlos Manzo: “No descansaré”

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la reacción del

Esta fue la reacción del novio de Alicia Villarreal a las declaraciones de Melenie Carmona

El payaso ‘Pipirín’ prepara show en la CDMX: fecha y sede

Arlen Hernández, del podcast ‘La Patrona’, sufre quemaduras de segundo grado en el rostro al hacer un trend viral

Hermano de Daniel Bisogno lamenta la triste Navidad que vivirá sin él y afirma que luchará por su sobrina Michaela

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo, se burla de sus haters: “No los escucho desde aquí arriba”

DEPORTES

Ex campeón mundial revela qué

Ex campeón mundial revela qué hubiera pasado en una pelea entre Julio César Chávez y Salvador Sánchez: “Lo sacude”

La IA pronostica los grupos del Mundial: habría enfrentamiento entre México y Portugal

Pedro Caixinha se convierte en entrenador de Juárez FC: así fue su presentación en su regreso a la Liga MX

Esto es lo que necesitan Cruz Azul, Tigres, Toluca y Monterrey para avanzar a la gran Final del Apertura 2025

Estos fueron los últimos grupos de México en Mundiales: ¿cuál fue la mejor y peor participación del Tri?