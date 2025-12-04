Senador del PAN justifica voto a favor de Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR: “No fue un cheque en blanco”

Agustín Dorantes, integrante del PAN, aclaró su voto a favor de Ernestina Godoy al frente de la FGR. (Fotos: X)

El día de ayer, 4 de diciembre de 2025, el Senado de la República marcó el rumbo de los próximos 9 años de la Fiscalía General de la República (FGR), al elegir a Ernestina Godoy Ramos como la nueva titular de la dependencia, aunque se preveía que legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) votaran en contra, el rumbo de la decisión de algunos tomó otro camino, lo cual ha comenzado a levantar críticas.

María de Jesús Marmolejo, Agustín Dorantes y Guadalupe Murguía, fueron los panistas que se unieron a la bancada de Morena, PT y PVEM, para votar a favor del nombramiento de la nueva fiscal cercana a Claudia Sheinbaum.

Esto dijo Agustín Dorantes sobre su voto a favor de Ernestina Godoy

Un día después de la votación decisiva en cuanto a la terna enviada por Sheinbaum al Senado de la República, el senador Agustín Dorantes emitió un comunicado aclarando el trasfondo de su decisión:

“Querétaro es ejemplo nacional en seguridad gracias al trabajo serio del estado y a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno”.

En el documento que se encuentra en su cuenta de X, asegura que “no fue un cheque en blanco ni una adhesión automática” y que su decisión estuvo basada “en seguridad, la coordinación institucional es indispensable”.

Aseguró que la colaboración previa de la fiscal ha sido ayudado a mantener la paz en el estado de Querétaro y sumándose al llamado que han hecho otras figuras de oposición, destacó:

“México necesita una Fiscalía autónoma, profesional, sin uso político, sin privilegios y con resultados reales. Miles de familias siguen esperando justicia”.

También advirtió que de no haber buenos resultados, “será el primero en denunciarlo y en exigir correcciones”.

Comunicado de Agustín Dorantes, senador del PAN, quien justificó su voto a favor de Ernestina Godoy.

Alejandro Moreno les dice “fuera máscaras” a legisladores de oposición que votaron a favor de Ernestina

En conferencia de prensa el pasado 3 de diciembre de 2025, Alejandro Moreno exhibió a quienes siendo legisladores de oposición votaron a favor del dictamen que aprobaba el nombramiento de Ernestina Godoy:

“Seis votos a favor fueron de Movimiento Ciudadano, tres de Acción Nacional y uno del senador Independiente, que son los 10 votos con los 87 que tuvo Morena con sus aliados, porque los nulos obviamente fueron también de Acción Nacional. Los únicos 13 legisladores que abiertamente con el compromiso unido de ir juntos fue el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, fuera máscaras”.

Advirtió que la oposición en estos momentos “una cosa dicen, otra cosa hacen y otra cosa votan”, aseguró que con la votación de algunos legisladores ha quedado evidenciado.

También hizo señalamientos al actuar de Morena y el Gobierno Federal en cuanto al proceso de elección de la nueva fiscal:

“El tema procedimental, el trámite parlamentario, se cumple y se ocurre, se hace, se realiza. El tema es el fondo, el mecanismo de cómo lo hicieron bajo presión, intimidación, cómo le quieren llamar, apriete, eh doblada de de mano, cómo le quieren hacer, porque eso fue lo que sucedió de una manera sorpresiva. Piden así hay que decirlo, quitan a quien estaba en la fiscalía. ¿Por qué? Porque empezaron los indicios, las investigaciones en este tema del huachicol a López Obrador, a los hijos de López Obrador, al ADNI, al clan, a todo esto. Y entonces, ¿qué hacen? protegerse y cubrirse”.

Alejandro Moreno se lanza contra senadores de oposición que votaron a favor de Ernestina Godoy. (Crédito: X @PRI_Nacional)

Estos son los puntos más relevantes de esta nota

El Senado de la República eligió a Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República para un periodo de nueve años, con votos a favor de algunos legisladores del PAN, MC, Morena, PT y PVEM.

Los panistas María de Jesús Marmolejo, Agustín Dorantes y Guadalupe Murguía apoyaron la designación junto a la bancada oficialista, pese a que se esperaba una postura contraria.

El senador Agustín Dorantes justificó su voto señalando la importancia de la coordinación institucional en materia de seguridad, destacando los avances en Querétaro y pidiendo una fiscalía autónoma y profesional.

Alejandro Moreno, dirigente del PRI, criticó a legisladores de oposición que votaron a favor del nombramiento y señaló que el proceso estuvo marcado por presiones políticas, acusando al Gobierno Federal y a Morena de manipulación.