Rosalía anuncia gira en México por su álbum Lux Tour 2026: estas son las fechas y sedes

Luego de causar furor con el reciente lanzamiento de su sencillo “Berghain”, la exitosa cantante Rosalía reveló su nueva gira mundial ‘Lux Tour 2026’. Entre los países que visitará la ibérica se encuentra México en donde anunció tres fechas en los más importantes recintos de la música.
A través de sus redes sociales, la intérprete dio a conocer todas las ciudades que visitará durante el próximo año. Entre ellas destacan varios lugares en Europa, Estados Unidos y América Latina, siendo nuestro país uno de los elegidos por la artista.
- Mar 16 Lyon, FR LDLC Arena
- Mar 18 Paris, FR Accor Arena
- Mar 20 Paris, FR Accor Arena
- Mar 22 Zurich, CH Hallenstadion
- Mar 25 Milan, IT Unipol Forum
- Mar 30 Madrid, ES Movistar Arena
- Abr 01 Madrid, ES Movistar Arena
- Abr 03 Madrid, ES Movistar Arena
- Abr 05 Madrid, ES Movistar Arena
- Abr 07 Lisbon, PT MEO Arena
- Abr 09 Lisbon, PT MEO Arena
- Abr 13 Barcelona, ES Palau Sant Jordi
- Abr 15 Barcelona, ES Palau Sant Jordi
- Abr 17 Barcelona, ES Palau Sant Jordi
- Abr 19 Barcelona, ES Palau Sant Jordi
- Abr 22 Amsterdam, NL Ziggo Dome
- Abr 27 Antwerp, BE AFAS Dome
- Abr 29 Cologne, GR Lanxess Arena
- May 01 Berlin, GR Max Schmeling Halle
- May 02 London, RU The O2
- Jun 04 Miami, FL Kaseya Center
- Jun 08 Orlando, FL Kia Center
- Jun 11 Boston, MA TD Garden
- Jun 13 Toronto, ON Scotiabank Arena
- Jun 16 New York, NY Madison Square Garden
- Jun 20 Chicago, IL United Center
- Jun 23 Houston, TX Toyota Center
- Jun 27 Las Vegas, NV T-Mobile Arena
- Jun 29 Los Angeles, CA Kia Forum
- Jul 02 San Diego, CA Pechanga Arena
- Jul 06 Oakland, CA Oakland Arena
- Jul 10 Bogotá, CO Movistar Arena
- Jul 16 Santiago, CL Movistar Arena
- Jul 21 Buenos Aires, AR Movistar Arena
- Ago 01 Buenos Aires, AR Movistar Arena
- Ago 10 Rio de Janeiro, BR Farmasi Arena
- Sept 03 San Juan, PR Coliseo de Puerto Rico
¿Cuándo serán los conciertos en México?
La gira, titulada “LUX Tour 2026”, se posiciona como uno de los principales acontecimientos musicales para el próximo año en la capital mexicana. Rosalía ha obtenido reconocimiento internacional por la calidad de su producción artística, además de una sólida base de seguidores en Latinoamérica, reportó Billboard durante sus coberturas previas.
- Guadalajara: agosto 15 2026 en la Arena VFG
- Monterrey: agosto 19 en la Arena Monterrey
- CDMX: agosto 24 y 26 en el Palacio de los Deportes
¿Cuándo inicia la preventa?
Las funciones del próximo año marcan una nueva visita de la cantante tras su exitosa gira anterior, para la cual los boletos se agotaron en tiempo récord. La preventa de entradas estará disponible exclusivamente para clientes de Banamex a partir del 10 de diciembre.
El acceso a los boletos podrá realizarse en la plataforma ticketmaster.com.mx, donde se espera una alta demanda siguiendo la tendencia de otras giras internacionales recientes en México.
El “LUX Tour 2026” refuerza el posicionamiento de Rosalía como una de las artistas que más interés despierta entre el público mexicano, una tendencia observada en los escenarios principales de América Latina y Europa.