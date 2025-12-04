Rosalía anuncia gira en México por su álbum Lux Tour 2026: estas son las fechas y sedes

Los fanáticos de la cantante esperan su llegada a México en 2026.

Luego de causar furor con el reciente lanzamiento de su sencillo “Berghain”, la exitosa cantante Rosalía reveló su nueva gira mundial ‘Lux Tour 2026’. Entre los países que visitará la ibérica se encuentra México en donde anunció tres fechas en los más importantes recintos de la música.

A través de sus redes sociales, la intérprete dio a conocer todas las ciudades que visitará durante el próximo año. Entre ellas destacan varios lugares en Europa, Estados Unidos y América Latina, siendo nuestro país uno de los elegidos por la artista.

Mar 16 Lyon, FR LDLC Arena

Mar 18 Paris, FR Accor Arena

Mar 20 Paris, FR Accor Arena

Mar 22 Zurich, CH Hallenstadion

Mar 25 Milan, IT Unipol Forum

Mar 30 Madrid, ES Movistar Arena

Abr 01 Madrid, ES Movistar Arena

Abr 03 Madrid, ES Movistar Arena

Abr 05 Madrid, ES Movistar Arena

Abr 07 Lisbon, PT MEO Arena

Abr 09 Lisbon, PT MEO Arena

Abr 13 Barcelona, ES Palau Sant Jordi

Abr 15 Barcelona, ES Palau Sant Jordi

Abr 17 Barcelona, ES Palau Sant Jordi

Abr 19 Barcelona, ES Palau Sant Jordi

Abr 22 Amsterdam, NL Ziggo Dome

Abr 27 Antwerp, BE AFAS Dome

Abr 29 Cologne, GR Lanxess Arena

May 01 Berlin, GR Max Schmeling Halle

May 02 London, RU The O2

Jun 04 Miami, FL Kaseya Center

Jun 08 Orlando, FL Kia Center

Jun 11 Boston, MA TD Garden

Jun 13 Toronto, ON Scotiabank Arena

Jun 16 New York, NY Madison Square Garden

Jun 20 Chicago, IL United Center

Jun 23 Houston, TX Toyota Center

Jun 27 Las Vegas, NV T-Mobile Arena

Jun 29 Los Angeles, CA Kia Forum

Jul 02 San Diego, CA Pechanga Arena

Jul 06 Oakland, CA Oakland Arena

Jul 10 Bogotá, CO Movistar Arena

Jul 16 Santiago, CL Movistar Arena

Jul 21 Buenos Aires, AR Movistar Arena

Ago 01 Buenos Aires, AR Movistar Arena

Ago 10 Rio de Janeiro, BR Farmasi Arena

Sept 03 San Juan, PR Coliseo de Puerto Rico

Imagen de la gira de Rosalía

¿Cuándo serán los conciertos en México?

La gira, titulada “LUX Tour 2026”, se posiciona como uno de los principales acontecimientos musicales para el próximo año en la capital mexicana. Rosalía ha obtenido reconocimiento internacional por la calidad de su producción artística, además de una sólida base de seguidores en Latinoamérica, reportó Billboard durante sus coberturas previas.

Guadalajara : agosto 15 2026 en la Arena VFG

Monterrey : agosto 19 en la Arena Monterrey

CDMX: agosto 24 y 26 en el Palacio de los Deportes

La artista presentará su más reciente material discográfico.

¿Cuándo inicia la preventa?

Las funciones del próximo año marcan una nueva visita de la cantante tras su exitosa gira anterior, para la cual los boletos se agotaron en tiempo récord. La preventa de entradas estará disponible exclusivamente para clientes de Banamex a partir del 10 de diciembre.

El acceso a los boletos podrá realizarse en la plataforma ticketmaster.com.mx, donde se espera una alta demanda siguiendo la tendencia de otras giras internacionales recientes en México.

El “LUX Tour 2026” refuerza el posicionamiento de Rosalía como una de las artistas que más interés despierta entre el público mexicano, una tendencia observada en los escenarios principales de América Latina y Europa.