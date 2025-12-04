México

Metrobús CDMX: estas estaciones estarán sin servicio hoy 4 diciembre

Las autoridades piden a los usuarios prever tiempos adicionales de traslado y optar por estaciones alternas mientras avanzan las labores

Las autoridades piden a los usuarios prever tiempos adicionales de traslado y optar por estaciones alternas mientras avanzan las labores

El Metrobús de la Ciudad de México continúa con su programa de mantenimiento escalonado durante los primeros días de diciembre, lo que ha provocado cierres temporales en distintas estaciones de la Línea 1, una de las más concurridas del sistema, y Línea 5.

Para hoy jueves 4 de diciembre, las autoridades confirmaron que cuatro estaciones permanecerán sin servicio debido a labores programadas que forman parte del plan de modernización del corredor.

Estos trabajos buscan mejorar la operación del sistema, reforzar la seguridad de los viajes y mantener en buen estado la infraestructura por la que diariamente circulan miles de usuarios.

El organismo hizo un llamado a la ciudadanía para planificar con anticipación sus rutas y contemplar alternativas de movilidad mientras se ejecutan las acciones de mantenimiento.

Estaciones cerradas hoy 4 de diciembre en la Línea 1

De acuerdo con el calendario oficial del Metrobús, para este 4 de diciembre se mantienen sin servicio las siguientes estaciones:

  • Colonia del Valle (cierre programado los días 3 y 4 de diciembre)
  • Teatro de los Insurgentes (cierre programado los días 3 y 4 de diciembre)
  • Manuel González (cierre programado los días 4 y 5 de diciembre)
  • Reforma (cierre programado los días 4 y 5 de diciembre)

Estas suspensiones se suman a los cierres que han ocurrido desde el inicio del mes en otras estaciones de la misma línea, como parte de una intervención escalonada que inició el 1 de diciembre. Las labores se llevan a cabo de forma progresiva para minimizar afectaciones y mantener el servicio operativo en el mayor número de tramos posible.

Afectaciones en la Línea 5 desde el 1 de diciembre

Además de los ajustes en la Línea 1, el Metrobús informó que desde el 1 de diciembre también se realizan trabajos de mantenimiento en la Línea 5, lo que ha provocado cierres temporales en dirección Preparatoria 1.

Durante la jornada de ese día, las estaciones que permanecieron sin servicio fueron:

  • Río Consulado
  • Oriente 101

Las autoridades señalaron que estas suspensiones continuarán de manera escalonada en los próximos días de diciembre, debido a que el programa de mantenimiento se extenderá a lo largo de la primera semana del mes. Por ello, se prevén nuevos cierres parciales conforme avancen los trabajos.

El sistema recomendó a las personas usuarias:

  • Prever tiempos adicionales de traslado.
  • Considerar rutas alternas en caso de ser necesario.
  • Mantenerse informadas a través de los canales oficiales del Metrobús y de la app del sistema.

Recomendaciones para los usuarios del Metrobús

Ante los cierres simultáneos en la Línea 1 y la Línea 5, el Metrobús llamó a las y los pasajeros a mantenerse atentos a los avisos diarios de operación, especialmente durante esta semana en la que se desarrollan labores de mantenimiento intensivo.

Entre las recomendaciones emitidas destacan:

  • Consultar información oficial antes de salir.
  • Anticipar desplazamientos, especialmente en horas pico.
  • Utilizar estaciones alternas cercanas a los puntos temporalmente suspendidos.

Las autoridades del sistema reiteraron que estas intervenciones son necesarias para mejorar la seguridad, eficiencia y calidad del servicio que diariamente transporta a cientos de miles de usuarios en la capital.

¿Por qué se realizan estos cierres temporales?

El Metrobús explicó que las labores forman parte de un plan de mantenimiento preventivo, enfocado en asegurar el correcto funcionamiento de las estaciones más utilizadas y garantizar viajes seguros y eficientes. Entre las acciones realizadas se encuentran revisiones estructurales, mejoras en accesos, mantenimiento a plataformas y actualización de señalización.

