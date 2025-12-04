Los actores más populares de Televisa que están en OnlyFans: esto es lo que cobran

Alfredo Gatica es uno de los actores mexicanos que tiene cuenta con contenido exclusivo. (IG)

Desde hace casi una década, OnlyFans se ha consolidado como una plataforma de suscripción que permite a creadores de contenido, incluidos algunos actores mexicanos, explorar nuevas facetas profesionales y conseguir ingresos adicionales.

En el último año, la popularidad de los actores de Televisa en OnlyFans ha crecido de manera notable, reflejada en la cantidad de “me gusta” que reciben sus publicaciones.

Dentro de los perfiles más destacados se encuentran David Ortega, Alfredo Gatica y Jonathan Becerra, quienes han participado en algunas producciones de la televisora de San Ángel.

Alfredo Gatica en OnlyFans. (Instagram/@alfredogatica)

Debido a que OnlyFans exige el pago de una suma de dinero a cambio de acceso a videos y fotografías exclusivas, se ha vuelto el mejor aliado para que algunos creadores de contenido popularicen su imagen y tengan ingresos extras.

El éxito de los actores que deciden sumarse a la plataforma se mide en la cantidad de “me gusta” obtenida por a través de suscripciones exclusivas.

Ellos son los actores de Televisa que están en OnlyFans

Alfredo Gatica

Alfredo Gatica, una de las figuras más versátiles de la televisión hispana, comenzó su trayectoria artística en 2011 con una breve aparición en La fuerza del destino, producida por Rosy Ocampo.

Desde entonces, ha participado en melodramas como De que te quiero te quiero (2013), La vecina (2015), Tres veces Ana (2016) y Enamorándome de Ramón (2017), consolidando su presencia en los melodramas.

Fuera de los sets, el actor dedica tiempo al gimnasio y al teatro, además de buscar nuevas formas de crear contenido para su audiencia, como es el caso de su cuenta en OnlyFans.

Alfredo Gatica en OnlyFans. (Captura de pantalla)

Alfredo Gatica ha conseguido más de 20 mil “me gusta” en su cuenta de OnlyFans gracias a su contenido exclusivo. De acuerdo con la información que de su perfil, el precio por suscripción es de 12 dólares por mes, es decir, más de 200 pesos mexicanos.

David Ortega

El reconocimiento como Míster Universo Mesoamérica en 2017 impulsó la carrera de David Ortega en la industria del espectáculo, marcando el inicio de una trayectoria que abarca desde el modelaje hasta la televisión de competencia.

Su desempeño en el certamen no solo resaltó por su carisma, también por un atractivo físico que, según diversas opiniones, lo acercó al perfil de William Levy, el famoso actor cubano. Dicha similitud le valió a Ortega el triunfo en un concurso de dobles realizado en el programa matutino Hoy.

Su paso por la pantalla chica continuó con su inclusión en el reality show Survivor durante 2022, donde logró posicionarse entre los participantes más destacados.

David Ortega en OnlyFans. (Captura de pantalla)

Además de su faceta empresarial y su presencia activa en redes sociales, es uno de los actores de La Rosa de Guadalupe con presencia en OnlyFans. En la plataforma cuenta con más de 200 mil me gusta y la suscripción para disfrutar de su contenido exclusivo es de 11 dólares, más de 200 pesos mexicanos.

Jonathan Becerra

El éxito de Jonathan Becerra en la competencia televisiva Código F.A.M.A. marcó un punto importante en su trayectoria artística como actor y cantante mexicano. Nacido como Jonathan Leonardo Becerra Hernández, se consolidó en el ámbito musical gracias a su estilo en el género grupero.

Además de su presencia en varias producciones de Televisa, el actor y cantante incursionó en OnlyFans en 2021, a lo largo de dos años logró sumar miles de “Me gusta”, pero se retiró en 2023.