México

Los actores más populares de Televisa que están en OnlyFans: esto es lo que cobran

Las estrellas de la televisión mexicana han encontrado en la plataforma una nueva forma de conectar con sus seguidores y sumar ingresos

Guardar
Alfredo Gatica es uno de
Alfredo Gatica es uno de los actores mexicanos que tiene cuenta con contenido exclusivo. (IG)

Desde hace casi una década, OnlyFans se ha consolidado como una plataforma de suscripción que permite a creadores de contenido, incluidos algunos actores mexicanos, explorar nuevas facetas profesionales y conseguir ingresos adicionales.

En el último año, la popularidad de los actores de Televisa en OnlyFans ha crecido de manera notable, reflejada en la cantidad de “me gusta” que reciben sus publicaciones.

Dentro de los perfiles más destacados se encuentran David Ortega, Alfredo Gatica y Jonathan Becerra, quienes han participado en algunas producciones de la televisora de San Ángel.

Alfredo Gatica en OnlyFans. (Instagram/@alfredogatica)
Alfredo Gatica en OnlyFans. (Instagram/@alfredogatica)

Debido a que OnlyFans exige el pago de una suma de dinero a cambio de acceso a videos y fotografías exclusivas, se ha vuelto el mejor aliado para que algunos creadores de contenido popularicen su imagen y tengan ingresos extras.

El éxito de los actores que deciden sumarse a la plataforma se mide en la cantidad de “me gusta” obtenida por a través de suscripciones exclusivas.

Ellos son los actores de Televisa que están en OnlyFans

  • Alfredo Gatica

Alfredo Gatica, una de las figuras más versátiles de la televisión hispana, comenzó su trayectoria artística en 2011 con una breve aparición en La fuerza del destino, producida por Rosy Ocampo.

Desde entonces, ha participado en melodramas como De que te quiero te quiero (2013), La vecina (2015), Tres veces Ana (2016) y Enamorándome de Ramón (2017), consolidando su presencia en los melodramas.

Fuera de los sets, el actor dedica tiempo al gimnasio y al teatro, además de buscar nuevas formas de crear contenido para su audiencia, como es el caso de su cuenta en OnlyFans.

Alfredo Gatica en OnlyFans. (Captura de
Alfredo Gatica en OnlyFans. (Captura de pantalla)

Alfredo Gatica ha conseguido más de 20 mil “me gusta” en su cuenta de OnlyFans gracias a su contenido exclusivo. De acuerdo con la información que de su perfil, el precio por suscripción es de 12 dólares por mes, es decir, más de 200 pesos mexicanos.

  • David Ortega

El reconocimiento como Míster Universo Mesoamérica en 2017 impulsó la carrera de David Ortega en la industria del espectáculo, marcando el inicio de una trayectoria que abarca desde el modelaje hasta la televisión de competencia.

Su desempeño en el certamen no solo resaltó por su carisma, también por un atractivo físico que, según diversas opiniones, lo acercó al perfil de William Levy, el famoso actor cubano. Dicha similitud le valió a Ortega el triunfo en un concurso de dobles realizado en el programa matutino Hoy.

Su paso por la pantalla chica continuó con su inclusión en el reality show Survivor durante 2022, donde logró posicionarse entre los participantes más destacados.

David Ortega en OnlyFans. (Captura de
David Ortega en OnlyFans. (Captura de pantalla)

Además de su faceta empresarial y su presencia activa en redes sociales, es uno de los actores de La Rosa de Guadalupe con presencia en OnlyFans. En la plataforma cuenta con más de 200 mil me gusta y la suscripción para disfrutar de su contenido exclusivo es de 11 dólares, más de 200 pesos mexicanos.

  • Jonathan Becerra

El éxito de Jonathan Becerra en la competencia televisiva Código F.A.M.A. marcó un punto importante en su trayectoria artística como actor y cantante mexicano. Nacido como Jonathan Leonardo Becerra Hernández, se consolidó en el ámbito musical gracias a su estilo en el género grupero.

Además de su presencia en varias producciones de Televisa, el actor y cantante incursionó en OnlyFans en 2021, a lo largo de dos años logró sumar miles de “Me gusta”, pero se retiró en 2023.

Temas Relacionados

OnlyFansTelevisaAlfredo GaticaDavid OrtegaJonathan BecerraActores mexicanosmexico-entretenimiento

Más Noticias

Procesan a joven que se presentaba como miembro del CJNG para extorsionar en el Edomex

Dashia Rocío “N” fue internada en prisión preventiva después de que la víctima pagó la extorsión, revelaron autoridades judiciales mexiquenses

Procesan a joven que se

Óscar Madrazo explota contra Maxine Woodside por asegurar que Paulina Rubio está en la ruina: “Miente para subir su rating”

El empresario y amigo cercano de la artista aclaró que nunca reveló detalles personales y cuestionó los motivos detrás de las declaraciones de la periodista sobre la vida de Paulina Rubio

Óscar Madrazo explota contra Maxine

Dua Lipa manda adulador mensaje a Fher de Maná tras su dueto y se prepara para el cierre de su “Radical Optimism Tour”

La británica se pronunció sobre la experiencia de cantar “Oye mi amor” junto al mexicano

Dua Lipa manda adulador mensaje

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de diciembre: retiran un tren de la Línea 3, reportan retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Beca Rita Cetina 2025: quiénes reciben su pago el 9 de diciembre

Miles de jóvenes recibirán el apoyo económico correspondiente al último bimestre del año

Beca Rita Cetina 2025: quiénes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a joven que se

Procesan a joven que se presentaba como miembro del CJNG para extorsionar en el Edomex

Implican a mexicano en decomiso de más de media tonelada de metanfetamina oculta entre moras en EEUU

Drones del CJNG: la preocupación principal en Jalisco para la Copa del Mundo 2026 en México, según experto

Violencia en Sinaloa: localizan cinco cuerpos y reportan cuatro desapariciones

Autoridades debaten celebración de fiestas decembrinas en Chilpancingo tras hallazgo de dos cuerpos desmembrados

ENTRETENIMIENTO

Óscar Madrazo explota contra Maxine

Óscar Madrazo explota contra Maxine Woodside por asegurar que Paulina Rubio está en la ruina: “Miente para subir su rating”

Dua Lipa manda adulador mensaje a Fher de Maná tras su dueto y se prepara para el cierre de su “Radical Optimism Tour”

Andrea Rodríguez podría quedar fuera de Hoy tras cinco años de producir el matutino de Televisa

La canción más sonada en Spotify México este día

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 4 de diciembre

DEPORTES

Este es el resultado que

Este es el resultado que predice la IA para el cierre de semifinales entre Toluca y Monterrey en el Nemesio Diez

Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en la CDMX, Monterrey y Guadalajara

La reacción de Lalo Camarena al desconocimiento del CMB hacia Terence Crawford: “Pierde mucho más”

Marion Reimers critica a Chicharito Hernández tras su penal fallado: “Pensó más en sí mismo que en el equipo”

Atlas presenta a Manuel Capasso como su nuevo refuerzo