Cómo elaborar una piñata casera y qué significado tienen, según la tradición navideña

Estas figuras hechas de papel y otros materiales son el centro de atención en las tradicionales posadas navideñas

Piñata navideña. Foto: (iStock)
Piñata navideña. Foto: (iStock)

La piñata es uno de los elementos más representativos de las celebraciones decembrinas en México. Su presencia en posadas, fiestas infantiles y reuniones familiares no solo aporta color y alegría, sino que también conserva un profundo significado cultural y religioso que se ha transmitido por generaciones.

Elaborar una piñata tradicional es una actividad que combina creatividad, trabajo manual y una rica historia que forma parte del patrimonio festivo del país.

Aunque se le relaciona directamente con México, la piñata tiene un origen más antiguo. Diversos historiadores señalan que proviene de China, donde se utilizaban figuras decoradas con papel para atraer la buena fortuna durante el Año Nuevo. Posteriormente, la práctica llegó a Europa y, con la llegada de los misioneros españoles en el siglo XVI, se introdujo en México como una herramienta evangelizadora.

En la Nueva España, la piñata adquirió el diseño que hoy se considera tradicional: una olla de barro cubierta con papel de colores y adornada con siete picos que representan los siete pecados capitales. Romperla simbolizaba la lucha espiritual por vencer las tentaciones, mientras que los dulces y frutas que caían al suelo significaban las recompensas por la fe y el esfuerzo. Con el tiempo, la piñata dejó de tener un tono religioso estricto y se convirtió en un símbolo festivo que acompaña las posadas y celebraciones navideñas.

La elaboración de las piñatas
La elaboración de las piñatas depende de la creatividad y el ingenio de cada personas. (AP Foto/Fernando Llano)

Cómo hacer una piñata tradicional

A pesar de la modernización y el surgimiento de piñatas temáticas hechas con cartón, la piñata tradicional de picos sigue elaborándose de manera artesanal y continúa siendo un referente durante las fiestas decembrinas. Para hacer una, se requieren materiales accesibles y un poco de paciencia.

Materiales:

  • 1 olla de barro o globo grande
  • Papel periódico
  • Engrudo o mezcla de harina con agua
  • Papel crepé o china de colores
  • Cartulina o conos de cartón
  • Cuerda o listón resistente
  • Tijeras y pinceles

Proceso:

  1. Base: Si se utiliza un globo, debe inflarse y cubrirse con varias capas de periódico adherido con engrudo. En caso de usar olla de barro, esta se cubre directamente con papel periódico para facilitar la decoración y protegerla.
  2. Secado: La estructura debe dejarse secar completamente para que adquiera firmeza.
  3. Colocación de los picos: Se elaboran los siete picos con conos de cartón y se pegan alrededor de la base.
  4. Decoración: Una vez firme, se reviste con tiras de papel china o crepé en distintos colores, creando flecos que den movimiento y vistosidad.
  5. Resistencia y llenado: Se coloca una cuerda fuerte para colgarla y se rellena con dulces, frutas o juguetes pequeños.
La piñata tradicional suele llevar
La piñata tradicional suele llevar siete picos, aunque pueden existir variantes en figuras y materiales. Foto: (iStock)

Su importancia en Navidad

En la actualidad, las piñatas siguen siendo parte esencial de las posadas navideñas. Además de su simbolismo histórico, representan unión familiar, diversión y un momento de convivencia que une a niños y adultos.

Su elaboración artesanal mantiene vivas tradiciones comunitarias, fomenta la creatividad y refuerza el sentido de identidad cultural.

Así, la piñata tradicional no solo ilumina las fiestas con colores y alegría, sino que también preserva un legado que ha perdurado siglos y continúa siendo un emblema de la Navidad mexicana.

