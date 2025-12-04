México

¡Casita de navideña a la mexicana! Tiktoker crea su propia versión con un chicharrón preparado y se hace viral

La propuesta desató controversia en redes sociales

(TikTok: @merydoki)
(TikTok: @merydoki)

Las galletas de jengibre cada vez son más populares en México durante las fiestas decembrinas, pues no solo son un postre ideal para acompañar con un café, también sirven para decorar cualquier espacio en forma de muñecos o casas.

Tanta es su popularidad que en los supermercados se venden kits con todos los elementos necesarios para decorar una galleta en forma de muñeco o armar una casa de jengibre en Navidad.

Casa de jengibre decorada con glaseado blanco y dulces de colores, representando una clásica casita navideña artesanal. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mexicana lanza kit para hacer una casa navideña con un chicharrón preparado

En redes sociales se viralizó el video de una mexicana, quien tomó la idea de hacer casas de jengibre en Navidad y la transformó en una casa elaborada con los ingredientes clásicos de un chicharrón preparado.

“Me estaba comiendo un chicharrón y dije: «¿Cómo se verá una casita de chicharrón?». Así que me puse a hacerla y, pues aquí básicamente ocupé lo que era el chicharrón para hacer las partes y crema para pegar", explicó.

La propuesta mexicana se viralizó en redes. TikTok: @merydoki

De acuerdo con la información que compartió la usuaria de tiktok, solo utilizó los ingredientes clásicos de un chicharrón preparado para armar su casita navideña, es decir, jitomate, limón, salsa, crema, aguacate y una lámina de chicharrón duro.

¿Cómo hacer una casita navideña con un chicharrón preparado?

La usuaria de TikTok compartió un tutorial para hacer una casita navideña con un chicharrón preparado; utilizó unas hojas de papel para hacer los moldes de las paredes de la casa, así como un cuchillo para cortar el chicharrón.

"Lo que hice fue cortar mis plantillas para marcar en el chicharrón. Como pueden ver, no lo hago tan profundo, solamente es como superficial (...) con el cortador de galleta, marqué para los piñitos. Una vez listas mis piezas, puse aguacate en la bolsita, que es con lo que voy a decorar. Y también la crema, como pueden ver, es crema ácida, así se le dice. Y pues ya, aquí al final, agregaría el jitomate picado, la salsa, el limón", explicó.

El tutorial se viralizó en redes sociales y causó sensación entre usuarios mexicanos; mientras algunos aplaudieron el ingenio de la mexicana para hacer una casita navideña con un antojito mexicano, otros hicieron recomendaciones para mejorarla lanzaron o lanzaron comentarios burlescos al respecto.

  • "Con unos palillos la podías detener para que no colapsara."
  • “Yo que tú me salgo a venderlas hermosa.”
  • “Precio y dónde entregas”
  • “Las casas mexicanas.”
  • “Patenta tu idea, amiga.”
  • “Otra derrota para la IA por parte de los mexicanos.”

