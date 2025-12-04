México

Cárcel y multas: qué penas enfrentaría Fátima Bosch tras demanda por difamación

La acusación contra la mexicana se suma a una serie de polémicas en torno a su coronación



Raúl Rocha Cantú admitió que la polémica afectó a Fátima Bosch. (Infobae México / Jesús Avilés)

La avalancha de problemas no se detiene para Fátima Bosch, Miss Universo 2025, luego de que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universo Tailandia, presentara una denuncia penal en su contra por supuesta difamación.

El episodio que sirvió como detonante tuvo lugar durante la concentración en Bangkok, cuando Fátima Bosch fue cuestionada por Nawat Itsaragrisil sobre no haber promocionado materiales en sus redes sociales sobre Tailandia, escalando el conflicto al enfrentamiento verbal que culminó con más de una decena de concursantes abandonando la sala en muestra de apoyo para la mexicana.

Posteriormente, la tabasqueña aseguró ante medios de comunicación que Nawat Itsaragrisil la había insultado al llamarla “tonta”. Pese a haber videos en donde se le escucha al directivo, esta versión fue desmentida por él, y ha afirmado que nunca la insultó y que sólo usó la palabra “damage” (daño) y no “dumbhead” (tonta).

La mexicana se defendió ante ataques en ;Miss Universo 2025 (musa.perux/tiktok)

La organización tailandesa sostiene que Bosch habría mantenido su acusación, por lo que Nawat Itsaragrisil presentó una demanda penal en Tailandia por supuesta difamación.

Aunque el proceso se encuentra en la fiscalía y aún no se han establecido cargos formales ni se ha citado a juicio a la ganadora del certamen, el asunto sí que podría ser riesgoso para la nueva Miss Universo.

¿Qué penas enfrentaría?

El sistema legal de Tailandia establece varias fases antes de que pueda imponerse una sanción por difamación. Primero, la fiscalía debe analizar la denuncia y determinar si existen elementos para aceptar el caso e iniciar un proceso formal.

De seguir adelante, el caso pasa a un tribunal, donde un juez evalúa si las declaraciones atribuidas a Fátima Bosch fueron efectivamente falsas y difamatorias, además de determinar si causaron daño real y directo a la reputación de Nawat Itsaragrisil.


La edición 74 de Miss Universo dejó declaraciones contenidas de Nawat Itsaragrisil en medios y redes sociales. (REUTERS)

Solo en caso de que estas instancias consideren probado el delito, la persona señalada podría enfrentar hasta:

  • Dos años de prisión y una multa máxima de 200 000 baht por difamación por publicación (equivalente a 3 millones 658 mil pesos mexicanos)
  • Un año de prisión y 20 000 baht por difamación simple (equivalente a 365 mil pesos mexicanos).

Las autoridades tailandesas raramente imponen el máximo castigo en casos de figuras públicas, aunque la ley lo permite.

¿Qué podría hacer Fátima Bosch?

El Código Penal tailandés prevé algunas defensas para el acusado. Una persona puede librarse de castigo si demuestra haber dicho la verdad sobre los hechos, o si actuó de buena fe, lo que cubre situaciones en que, por ejemplo, sintió realmente que fue insultada o agredida, o expresó su percepción sin buscar el daño personal o reputacional del acusador, especialmente cuando el asunto involucra interés público.


(Jesús Avilés/Infobae México)

La defensa también puede argumentar que las declaraciones se dieron durante una discusión pública relevante y en respuesta a una preocupación legítima.

La prueba central que la justicia tailandesa considerará será el análisis de grabaciones en audio y video del incidente.

El caso, más allá de sus implicaciones legales, ha motivado un intenso debate público en medio de las acusaciones de fraude que han rondado la corona de Fátima Bosch y los escándalos de quienes poseen los derechos del certamen, Raúl Rocha Cantú y Anne Jakrajutatip, señalados en investigaciones en sus propios países.

