Beca Benito Juárez: ¿qué letras cobran este viernes 5 de diciembre?

La Beca Benito Juárez en México es un programa universal del gobierno federal dirigido a estudiantes de nivel medio superior y superior pertenecientes a familias en situación de pobreza o vulnerabilidad.

Su objetivo es apoyar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, así como combatir el abandono escolar por motivos económicos.

El viernes 5 de diciembre de 2025 corresponde el depósito de la Beca Benito Juárez a los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra C, como Cruz, Castro, Cabrera, Castillo, Carmona, Cordero, Cortés, Castañeda, entre otros.

Este pago forma parte del calendario oficial publicado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y cierra el ciclo anual de apoyos económicos destinados a estudiantes de nivel preparatoria en instituciones públicas.

De cuánto es la beca Benito Juárez

Cada beneficiario recibe un depósito bimestral de 1,900 pesos, el cual se transfiere directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar asignada al estudiante. No se reportan cambios respecto al monto respecto a pagos anteriores.

La Beca Benito Juárez paga 1,900 pesos bimestrales para estudiantes de preparatoria o bachillerato público y 5 mil 800 pesos bimestrales para estudiantes de educación superior.

Recomendaciones para los beneficiarios

Se recomienda esperar la notificación oficial de depósito antes de acudir a los cajeros o sucursales a retirar el dinero.

Es importante verificar que la tarjeta del Banco del Bienestar se encuentre activa y consultar el estatus de aceptación en el programa para evitar contratiempos.

Gobierno de México

Quienes busquen confirmar si ya cuentan con el pago pueden usar el Buscador de Estatus en Línea de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar o consultar la aplicación móvil del Banco del Bienestar con la CURP correspondiente.

Calendario de pagos de diciembre 2025

Jueves 4 de diciembre: A, B

Viernes 5 de diciembre: C

Lunes 8 de diciembre: D, E, F

Martes 9 de diciembre: G

Miércoles 10 de diciembre: H, I, J, K, L

Jueves 11 de diciembre: M

Lunes 15 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q

Martes 16 de diciembre: R

Miércoles 17 de diciembre: S

Jueves 18 de diciembre: T, U, V, W, X, Y, Z

Cómo consultar el saldo y dudas

Se puede revisar el saldo a través del sitio web del Banco del Bienestar, en ventanilla, cajero automático o mediante la app móvil.

Para reportar dudas, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar mantiene disponibles sus canales oficiales y la línea telefónica 55 1162 0300.

Requisitos para la entrega de tarjeta Bienestar para nuevo ingreso

Para quienes hayan sido incorporados recientemente al programa, la entrega de tarjetas se efectúa con la siguiente documentación:

Menores de 18 años: Acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio reciente y documentos de identificación de padre, madre o tutor.

Mayores de 18 años: Identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio reciente.