México

Beca Benito Juárez: ¿qué letras cobran este viernes 5 de diciembre?

Este beneficio corresponde a nivel medio superior y superior

Guardar
(X@apoyosbienestar)
(X@apoyosbienestar)

La Beca Benito Juárez en México es un programa universal del gobierno federal dirigido a estudiantes de nivel medio superior y superior pertenecientes a familias en situación de pobreza o vulnerabilidad.

Su objetivo es apoyar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, así como combatir el abandono escolar por motivos económicos.

El viernes 5 de diciembre de 2025 corresponde el depósito de la Beca Benito Juárez a los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra C, como Cruz, Castro, Cabrera, Castillo, Carmona, Cordero, Cortés, Castañeda, entre otros.

Este pago forma parte del calendario oficial publicado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y cierra el ciclo anual de apoyos económicos destinados a estudiantes de nivel preparatoria en instituciones públicas.

De cuánto es la beca Benito Juárez

Cada beneficiario recibe un depósito bimestral de 1,900 pesos, el cual se transfiere directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar asignada al estudiante. No se reportan cambios respecto al monto respecto a pagos anteriores.

La Beca Benito Juárez paga 1,900 pesos bimestrales para estudiantes de preparatoria o bachillerato público y 5 mil 800 pesos bimestrales para estudiantes de educación superior.

Recomendaciones para los beneficiarios

Se recomienda esperar la notificación oficial de depósito antes de acudir a los cajeros o sucursales a retirar el dinero.

Es importante verificar que la tarjeta del Banco del Bienestar se encuentre activa y consultar el estatus de aceptación en el programa para evitar contratiempos.

Gobierno de México
Gobierno de México

Quienes busquen confirmar si ya cuentan con el pago pueden usar el Buscador de Estatus en Línea de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar o consultar la aplicación móvil del Banco del Bienestar con la CURP correspondiente.

Calendario de pagos de diciembre 2025

  • Jueves 4 de diciembre: A, B
  • Viernes 5 de diciembre: C
  • Lunes 8 de diciembre: D, E, F
  • Martes 9 de diciembre: G
  • Miércoles 10 de diciembre: H, I, J, K, L
  • Jueves 11 de diciembre: M
  • Lunes 15 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q
  • Martes 16 de diciembre: R
  • Miércoles 17 de diciembre: S
  • Jueves 18 de diciembre: T, U, V, W, X, Y, Z

Cómo consultar el saldo y dudas

Se puede revisar el saldo a través del sitio web del Banco del Bienestar, en ventanilla, cajero automático o mediante la app móvil.

Para reportar dudas, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar mantiene disponibles sus canales oficiales y la línea telefónica 55 1162 0300.

Requisitos para la entrega de tarjeta Bienestar para nuevo ingreso

Para quienes hayan sido incorporados recientemente al programa, la entrega de tarjetas se efectúa con la siguiente documentación:

  • Menores de 18 años: Acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio reciente y documentos de identificación de padre, madre o tutor.
  • Mayores de 18 años: Identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio reciente.

Temas Relacionados

Beca Benito JuárezProgramas Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Clara Brugada, Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar y otros políticos felicitan a Ernestina Godoy por nuevo cargo en FGR

Con 97 votos a favor, la senadora fue designada para liderar la Fiscalía General de la República

Clara Brugada, Sánchez Cordero, Arturo

Seis plantas medicinales que la UNAM sí recomienda y de las que avala sus beneficios

La reconocida institución ha realizado investigaciones de diversas hierbas a las que se les atribuyen propiedades curativas y solo algunas cuentan con su respaldo

Seis plantas medicinales que la

CJNG y Cártel de Sinaloa disminuyeron potencia letal del fentanilo en EEUU, asegura la DEA

La Administración para el Control de Drogas lanzó una iniciativa contra esta droga sintética

CJNG y Cártel de Sinaloa

Temblor hoy 3 de diciembre en México: se registra sismo de 4.3 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 3 de diciembre

La Casa Gándara y Ex Aduana de Tampico inician trabajos de restauración

La Ex Aduana Marítima de Tampico, construida en 1896 por orden de Porfirio Díaz, inicia su proceso de restauración integral

La Casa Gándara y Ex
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG y Cártel de Sinaloa

CJNG y Cártel de Sinaloa disminuyeron potencia letal del fentanilo en EEUU, asegura la DEA

Miembros de Los Mayos detenidos en BC llegaron en un camión de basura y sometieron a 200 mujeres en Rosarito

EEUU revoca visas a funcionarios de una empresa de transporte en México por inmigración ilegal

Cae “El Balú”, miembro de La Chokiza y objetivo prioritario, en tianguis de Ecatepec

Capturan a expolicía de Oaxaca implicado en el asesinato de 3 personas que fueron sometidas y sus cuerpos abandonados

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa causa locura en

Dua Lipa causa locura en las calles de CDMX tras su segundo concierto en el Estadio GNP Seguros

¿Aparece Ángela Aguilar? Christian Nodal presume su Spotify Wrapped 2025 en medio de contrademanda

Ivonne Montero llora al recordar a Fabio Melanitto, su ex pareja e integrante de Uff que fue asesinado

Las canciones que Bad Bunny cantará en “La Casita” que enojó a los fans que irán a sus shows en México

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 3 de diciembre

DEPORTES

Mauricio Sulaimán confirma que Canelo

Mauricio Sulaimán confirma que Canelo Álvarez podría volver a pelar por el campeonato mundial del CMB: “Él está número uno”

Esto ganaría David Faitelson en TUDN, razón por la que Willie González lo tachó de “vendido”

México ya conoce sus rivales para la Copa Mundial de Sóftbol 2026

Cade Cowell, jugador de Chivas, estaría cerca de volver a la MLS

Esta es la razón por la que quedará vacante el cinturón del CMB que Crawford le quitó a Canelo Álvarez