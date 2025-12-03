Temblor hoy 3 de diciembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Jalisco

Un sismo de 4.4 de magnitud se registró en el municipio de Cihuatlán ubicado en Jalisco , según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) .

A las 00:24 horas se registró un sismo de magnitud 4.4 a 181 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco, con una profundidad de 5 km.

Últimas noticias

