Temblor hoy 3 de diciembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Jalisco

A las 00:24 horas se registró un sismo de magnitud 4.4 a 181 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco, con una profundidad de 5 km.
Temblor en Jalisco hoy: se registra sismo en Cihuatlán
El temblor sucedió a las 0:24 horas, a una distancia de 181 km de Cihuatlán y tuvo una profundidad de 5 km
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)
Un sismo de 4.4 de magnitud se registró en el municipio de Cihuatlán ubicado en Jalisco, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).