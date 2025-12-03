Té de hinojo: la infusión ideal para combatir la indigestión durante las cenas navideñas

A esta planta se le atribuyen numerosos beneficios digestivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de hinojo es una infusión preparada a partir de las semillas o, en ocasiones, de las hojas y el bulbo de la planta de hinojo (Foeniculum vulgare). Esta planta es originaria de la región mediterránea y se utiliza tanto en la cocina como en la medicina tradicional.

Por su parte, el té de hinojo se consume principalmente por su sabor suave y ligeramente dulce, con un toque anisado.

Se le atribuyen diversos beneficios, como favorecer la digestión y aliviar molestias gastrointestinales leves, entre otros usos populares.

Es por eso que sin duda es una bebida que no puede faltar como aperitivo en la cenas y comidas navideñas o que puedes tomar antes del baquete para prevenir inflamación y otros males digestivos y aquí te contamos la razón.

El hinojo contiene compuestos como anetol, fenchona y estragol, que le confieren sus propiedades y aroma característico. (Shutterstock)

Cuáles son los beneficios digestivos del té de hinojo

El té de hinojo se utiliza tradicionalmente para tratar molestias digestivas. Entre sus beneficios más destacados se encuentran:

Alivio de gases y distensión abdominal : Favorece la expulsión de gases del tracto digestivo, lo que reduce la hinchazón y la sensación de pesadez.

Estimulación de la digestión : Puede ayudar a promover la producción de jugos gástricos y facilitar la digestión, especialmente después de comidas copiosas.

Reducción de los cólicos : Su consumo se asocia con el alivio de cólicos digestivos, tanto en adultos como en niños, debido a su efecto relajante sobre los músculos del intestino.

Prevención de náuseas : El té de hinojo puede contribuir a reducir la sensación de náuseas leves relacionadas con la digestión.

Efecto antiespasmódico: Contiene compuestos que ayudan a relajar la musculatura del aparato digestivo, lo que alivia espasmos y calambres intestinales.

Estos beneficios se deben principalmente a los aceites esenciales presentes en el hinojo, como el anetol. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir té de hinojo para obtener sus propiedades digestivas

Para obtener las propiedades digestivas del té de hinojo, se recomienda consumirlo de la siguiente manera:

Preparación:

Utilizar una o dos cucharaditas de semillas de hinojo (enteras o ligeramente trituradas) por cada taza de agua.

Hervir el agua y verterla sobre las semillas.

Dejar reposar de 5 a 10 minutos.

Colar antes de beber.

Consumo:

Tomar el té después de las comidas principales para favorecer la digestión y reducir la sensación de pesadez.

Puede beberse una o dos veces al día, según tolerancia y necesidad.

Se puede consumir solo o mezclado con otras hierbas, como menta, para potenciar su efecto digestivo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones:

No exceder el consumo recomendado.

En personas embarazadas, lactantes o con enfermedades crónicas, consultar a un profesional de la salud antes de ingerirlo regularmente.

El uso prolongado o excesivo no se aconseja sin supervisión médica.

El consumo adecuado del té de hinojo ayuda a aprovechar sus beneficios para la digestión de forma segura.