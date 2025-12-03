México

Promotora aclara polémica por conciertos de Bad Bunny en CDMX: “La Casita es un elemento icónico”

La promotora explicó el concepto de la instalación pensada para los shows del cantante puertorriqueño en el Estadio GNP Seguros

Guardar
Bad Bunny confiesa que ignoró
Bad Bunny confiesa que ignoró a EEUU de su gira de conciertos en apoyo a los migrantes. (Foto: Twitter/@suconejitomalo)

El debate por la ubicación y el impacto de “La Casita”, el segundo escenario en los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros, ha escalado a niveles inéditos: críticas, amenazas de demanda colectiva y hasta usuarios que ya han solicitado intervención de la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor).

Ante el aluvión de reclamos, la promotora OCESA finalmente ha roto el silencio con un comunicado oficial, en donde explica a los fans por qué dicho escenario es uno de los elementos más importantes de la gira del puertorriqueño.

Fans que pagaron por boletos en zonas PIT y General A han expresado en redes sociales su disgusto con la logística. Señalan que, al ubicarse “La Casita” en General B, quedarán muy lejos del artista en los momentos más importantes del show, razón por la que creen injusto haber pagado sus entradas a precios elevados.

Varios internautas sostienen que al momento de comprar los boletos el mapa ofertado del recinto y el escenario era distinto al que se muestra en la actualidad. Por tanto, varios han solicitado el apoyo de la Profeco, a través de publicaciones en redes sociales.

En este punto, no existe confirmación sobre la existencia de un mecanismo de reembolso ni sobre el avance de las denuncias ante Profeco.

Ocesa responde a los fans

¿Bad Bunny traerá 'La Casita'
¿Bad Bunny traerá 'La Casita' a México? (Europa Press / Instagram)

El comunicado llega después de un par de días agitados por la controversia. En su publicación, OCESA confirmó que “La Casita” será parte de los shows de Bad Bunny en México y explicó el concepto como “uno de los elementos más icónicos del tour”.

La promotora explicó que se trata de una estructura pensada para “crear momentos más íntimos, emocionales y cercanos con el público”, y que la intención es ofrecer “una de las experiencias en vivo más memorables del año”.

El comunicado enfatizó que “La Casita” ha sido parte de todos los conciertos de la gira mundial Debí Tirar Más Fotos y que permite a Bad Bunny “conectarse de una forma distinta con sus fans”.

“Debí Tirar Más Fotos World Tour en México promete ser una de las experiencias en vivo más memorables del año y con ‘La Casita’, los fans vivirán cada canción de una manera muy especial junto al máximo representante de la música latina”, explicó la promotora de conciertos.

Los conciertos de Benito Martínez Ocasio están programados para los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros.

El Conejo añade nueva sección “Los Vecinos”

Así es la secciçón Los
Así es la secciçón Los Vecinos en los conciertos de Bad Bunny. (TikTok)

Adicional a la controversia, Ocesa anunció también que el artista ha integrado una nueva sección que se encuentra en la parte posterior de su escenario principal. Este lugar se conforma por gradas y los boletos serán de carácter general, por lo que el público deberá priorizar su llegada para obtener el lugar que mejor le convenga.

Los boletos para esta sección se venderán a partir de las 2 de la tarde del miércoles 3 de diciembre en el sitio web de Ticketmaster, y se presume que su costo podría ser elevado, así como lo fueron las secciones PIT que costaron poco más de $12 mil pesos mexicanos.

Temas Relacionados

Bad BunnyConciertos MéxicoCDMXEstadio GNP SegurosOcesaredes socialesLa CasitaLos Vecinosmexico-entretenimiento

Más Noticias

Fátima Bosch enfrenta nuevas críticas de Omar Harfouch en medio de la denuncia por parte de Nawat Itsaragrisil

En entrevista con Javier Ceriani, el exjuez de Miss Universo aseguró que la representante mexicana “no es la más hermosa” del certamen

Fátima Bosch enfrenta nuevas críticas

‘Cosita’, la chihuahua de Silvia Pinal, experimentó suceso paranormal a un año de la muerte de la diva

Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, relató cómo la perrita Cosita se mostró ansiosa y desvelada justo en la fecha en que se recordaba a la legendaria figura del espectáculo mexicano

‘Cosita’, la chihuahua de Silvia

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 3 de diciembre

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en el Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00

Cuál es la calidad del

Juan Ferrara lanza ácido comentario sobre nuevo color de ojos de Ninel Conde, su novia en ‘Rebelde’

La cantante y actriz mexicana regresa a los escenarios con una transformación que no ha pasado desapercibida, defendiendo su derecho a cambiar

Juan Ferrara lanza ácido comentario

Exigen que el Plan Michoacán contemple protección tras asesinatos de defensores y periodistas en la última década

A pesar de contar con el Mecanismo Federal de Protección, periodistas y defensores han sido asesinados y amenazados

Exigen que el Plan Michoacán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exigen que el Plan Michoacán

Exigen que el Plan Michoacán contemple protección tras asesinatos de defensores y periodistas en la última década

Harfuch y Trevilla Trejo visitan Uruapan para supervisar avances del Plan Michoacán

Defensa detiene a 5 personas e inhabilita 7 tomas clandestinas en Michoacán

EEUU sanciona a DJ “Rosita” Araya y miembros del Tren de Aragua: UIF en México logró localizarla

Intensifican cacería en Tabasco en contra de “El Comandante Rayo” de La Barredora: elevan recompensa a 250 mil pesos

ENTRETENIMIENTO

Juan Ferrara lanza ácido comentario

Juan Ferrara lanza ácido comentario sobre nuevo color de ojos de Ninel Conde, su novia en ‘Rebelde’

Guillermo del Toro lleva Frankenstein a lo alto: Rolling Stone la reconoce entre las mejores películas de 2025

Esto cuestan los boletos para Bad Bunny en la nueva zona “Los Vecinos” en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Este es el significado de “Oye Mi amor” canción de Maná que cantó Dua Lipa en su segundo concierto en CDMX

Fátima Bosch revela cuál fue su canción más escuchada este 2025: “Decreté”

DEPORTES

México ya conoce sus rivales

México ya conoce sus rivales para la Copa Mundial de Sóftbol 2026

Cade Cowell, jugador de Chivas, estaría cerca de volver a la MLS

Esta es la razón por la que quedará vacante el cinturón del CMB que Crawford le quitó a Canelo Álvarez

Pumas Femenil anuncia a Roberto Medina como su nuevo entrenador para la próxima temporada

Los partidos de la NFL de la Semana 14 que prometen mucha acción