Promotora aclara polémica por conciertos de Bad Bunny en CDMX: “La Casita es un elemento icónico”

El debate por la ubicación y el impacto de “La Casita”, el segundo escenario en los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros, ha escalado a niveles inéditos: críticas, amenazas de demanda colectiva y hasta usuarios que ya han solicitado intervención de la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor).

Ante el aluvión de reclamos, la promotora OCESA finalmente ha roto el silencio con un comunicado oficial, en donde explica a los fans por qué dicho escenario es uno de los elementos más importantes de la gira del puertorriqueño.

Fans que pagaron por boletos en zonas PIT y General A han expresado en redes sociales su disgusto con la logística. Señalan que, al ubicarse “La Casita” en General B, quedarán muy lejos del artista en los momentos más importantes del show, razón por la que creen injusto haber pagado sus entradas a precios elevados.

Varios internautas sostienen que al momento de comprar los boletos el mapa ofertado del recinto y el escenario era distinto al que se muestra en la actualidad. Por tanto, varios han solicitado el apoyo de la Profeco, a través de publicaciones en redes sociales.

En este punto, no existe confirmación sobre la existencia de un mecanismo de reembolso ni sobre el avance de las denuncias ante Profeco.

Ocesa responde a los fans

El comunicado llega después de un par de días agitados por la controversia. En su publicación, OCESA confirmó que “La Casita” será parte de los shows de Bad Bunny en México y explicó el concepto como “uno de los elementos más icónicos del tour”.

La promotora explicó que se trata de una estructura pensada para “crear momentos más íntimos, emocionales y cercanos con el público”, y que la intención es ofrecer “una de las experiencias en vivo más memorables del año”.

El comunicado enfatizó que “La Casita” ha sido parte de todos los conciertos de la gira mundial Debí Tirar Más Fotos y que permite a Bad Bunny “conectarse de una forma distinta con sus fans”.

“Debí Tirar Más Fotos World Tour en México promete ser una de las experiencias en vivo más memorables del año y con ‘La Casita’, los fans vivirán cada canción de una manera muy especial junto al máximo representante de la música latina”, explicó la promotora de conciertos.

Los conciertos de Benito Martínez Ocasio están programados para los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros.

El Conejo añade nueva sección “Los Vecinos”

Adicional a la controversia, Ocesa anunció también que el artista ha integrado una nueva sección que se encuentra en la parte posterior de su escenario principal. Este lugar se conforma por gradas y los boletos serán de carácter general, por lo que el público deberá priorizar su llegada para obtener el lugar que mejor le convenga.

Los boletos para esta sección se venderán a partir de las 2 de la tarde del miércoles 3 de diciembre en el sitio web de Ticketmaster, y se presume que su costo podría ser elevado, así como lo fueron las secciones PIT que costaron poco más de $12 mil pesos mexicanos.