Melate Retro resultados del sorteo 1587 del 2 de diciembre de 2025

Conoce los números afortunados que pueden convertirte en millonario. Crédito: Jésus Avilés/ Infobae México

La Lotería Nacional compartió los números ganadores del sorteo 1587 del Melate Retro publicados este martes 2 de diciembre de 2025.

Se trata de una de los juegos más populares y tradicional del país que tiene una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos. Descubre si fuiste uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Melate Retro

Fecha: Martes 2 de diciembre de 2025.

Sorteo: 1587.

Bolsa acumulada: 5.1 millones de pesos.

Número ganador: 12 9 26 21 3 25.

Número adicional: 20.

Cómo jugar al Melate

Horario del Melate Retro

El Melate Retro realiza dos sorteos a la semana, todos los martes y sábados, que se juega a las 21:00 horas.

¿Cómo se juega el Melate Retro?

Melate Retro es un juego que te regresa a los orígenes de Melate de aquel lejano 19 de agosto 1984, cuando se estrenó por primera vez.

Este sorteo tiene una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos, misma que se irá acumulando en caso de que no haya ganadores en los sorteos anteriores.

El juego consiste en escoger combinación posible seleccionando desde 6, 7, 8, 9, o hasta 10 números, más un adicional, de un conjunto entre 1 al 39.

El precio puede variar dependiendo la cantidad de números jugados. La jugada sencilla tiene un valor de 10 pesos.

La urna de Melate Retro elegirá de manera aleatoria 7 esferas con los números ganadores: los primeros 6 números seleccionados son llamados números naturales y el séptimo es el número adicional.

Para participar, acude a tu expendio más cercano y llena tu volante de Melate Retro con el que puedes jugar hasta tres veces.

En caso de querer participar con una o dos combinaciones, marca NULO en la casilla que no vayas a utilizar.

Tanto de manera física como en línea puedes hacerlo de la siguiente manera:

Elige tus propios números: Si le eres fiel a tu suerte y piensas que tienes los números que te convertirán en millonario, rellena las casillas en tu boleto, o llena el volante digital eligiendo tú tus números.

Melático Retro: Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Melático Retro a tu agente.

Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de un número natural y el adicional. Si más números coinciden, mayor será tu premio.

El origen del Melate Retro

(Lotería Nacional)

El Melate se estrenó el 19 de agosto de 1984 como el primer juego de lotería numérica de este tipo en México. Fue el quinto producto lanzado por Pronósticos, con el objetivo de innovar la oferta de la Lotería Nacional (fundada en 1770) y atraer a un público más amplio mediante mecánicas de azar accesibles.

En su formato inicial, los jugadores seleccionaban 6 números de un total de 39, más un número adicional, lo que lo hacía simple y emocionante. Este juego rápidamente se convirtió en un ícono cultural, evocando la idea de “regresar a los buenos tiempos” con premios que acumulaban millones de pesos.

Con el tiempo, el Melate evolucionó: en la década de 2000, se modificó para incluir 6 números de 56, incorporando sorteos adicionales como Revancha y Revanchita para aumentar las oportunidades de ganar.

Para revivir la nostalgia del formato clásico y hacerlo más accesible (con boletos a solo 10 pesos), Pronósticos relanzó el juego original el 1 de junio de 2010 bajo el nombre Melate Retro. Este “retro” es un homenaje explícito a sus orígenes de 1984, manteniendo las reglas simples: seleccionar 6-10 números del 1 al 39, con sorteos los martes y sábados a las 21:00 horas.

El propósito fue captar tanto a jugadores veteranos como a nuevos, combinando tradición con una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos (que se acumula si no hay ganadores).