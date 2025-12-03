Bad Bunny agrega ‘Los Vecinos’ a sus shows en CDMX: te explicamos de que se trata la nueva zona

Bad Bunny - Los Vecinos - CDMX. (Infobae México)

En medio de la expectativa por la llegada de Bad Bunny al Estadio GNP Seguros, Ocesa y Ticketmaster han decidido dar un giro inesperado a la experiencia del Debí tirar más fotos Tour en México.

A pocos días de que inicien los conciertos, se confirmó una zona completamente nueva llamada “Los Vecinos”, montada justo detrás del escenario principal y con vistas privilegiadas a la plataforma donde el “Conejo Malo” actuará durante buena parte del show.

¿Cómo es la zona “Los Vecinos” y en dónde está ubicada?

Mapa Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros. (Ocesa)

El mapa oficial del montaje revela que “Los Vecinos” estará integrada por gradas temporales colocadas a la espalda del escenario principal.

Esta zona permite a quienes adquieran su boleto formar parte del corazón del espectáculo, sentados (o de pie, la emoción lo dirá) frente a la pantalla gigante que transmite el concierto y muy cerca de Bad Bunny en su escenario principal.

A diferencia de otras secciones tradicionales como PIT y Generales A, “Los Vecinos” no tendrá asientos numerados, sino que será una zona general. Esto implica que la experiencia depende en gran parte de la llegada temprana para conseguir un lugar estratégico —y de la suerte para disfrutar mejor la vista del artista.

Esta propuesta parece tener ventajas evidentes para quienes buscan estar lo más cerca posible de Bad Bunny cuando el show se realiza en el escenario principal o justo frente a la pantalla.

Así es la secciçón Los Vecinos en los conciertos de Bad Bunny. (TikTok)

Videos de los montajes en otros países ya han revelado la misma estructura detrás del escenario. Aquí, el beneficio ha sido una vista inmejorable del artista durante sus partes principales, aunque con distancia notoria de segmentos importantes como cuando pasa a La Casita.

Sin embargo, existe un matiz controversial: la zona queda muy alejada de “La Casita”, la escenografía secundaria donde el cantante interpreta varios de sus éxitos y que se ubicará en General B. Así, la experiencia que por momentos será privilegiada, puede tornarse lejana en otras fases del concierto.

De acuerdo con información de cuentas en redes sociales dedicadas a brindar datos sobre conciertos, la sección “Los Vecinos” contaría con 504 asientos. Por lo tanto, la disponibilidad se presume limitada, aunque dicha información no es oficial aún.

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

El último show de Benito en Puerto Rico (AFP)

La venta de boletos para “Los Vecinos” y para todas las fechas de Bad Bunny en CDMX será el miércoles 3 de diciembre a las 2 de la tarde, vía Ticketmaster.

Hasta el momento no se han confirmado los precios específicos para esta nueva sección. No obstante, muchas personas ya han especulado al respecto.

Considerando que los boletos de la sección PIT que se encuentran en los costados izquierdo y derecho del escenario, costaron $12 mil 183 pesos mexicanos, es de esperar que el precio de esta nueva sección sea similar.

Polémica por “La Casita”

(Instagram/@badbunnypr)

Uno de los mayores cuestionamientos en torno al diseño del show ha recaído en la ubicación de “La Casita”, pues esta parte importante del concierto se desarrolla lejos de las zonas premium.

Lo anterior ha motivado solicitudes de reembolso y cientos de quejas de fans que pagaron por los boletos más caros esperando una experiencia directamente frente al artista. Muchos de ellos ya buscan involucrar a la Profeco para resolver el problema.

En este contexto, “Los Vecinos” ofrece a algunos asistentes una alternativa diferente, en una decisión que mezcla la innovación, la logística del espectáculo y el factor polémico que nunca falta en un fenómeno global como Bad Bunny.