México

SAT congelará cuentas bancarias en diciembre de 2025: quiénes serán afectados

El organismo tributario tiene la facultad de bloquear recursos si detecta irregularidades

Guardar
Las cuentas congeladas por el
Las cuentas congeladas por el SAT solo pueden liberar fondos que excedan el monto del crédito fiscal y sus accesorios legales. (Infobae/Jesús Aviles)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dispone de facultades claras para inmovilizar depósitos y seguros en cuentas de contribuyentes que caigan en ciertos supuestos previstos en el Código Fiscal de la Federación.

Las cuentas de ahorro, inversión o cualquier otra en moneda nacional o extranjera pueden quedar congeladas si existen créditos fiscales firmes o si el contribuyente impugna un crédito pero no ofrece garantía suficiente.

La inmovilización puede aplicarla el SAT en varios escenarios:

  • Cuando el contribuyente abandona su domicilio fiscal sin notificar cambio.
  • Si la garantía ofrecida para cubrir el crédito es insuficiente.
  • Cuando no se amplía la garantía a solicitud de la autoridad.
  • Si se embargan bienes cuyo valor no basta o cuyo valor se desconoce.

Antes de congelar fondos, la autoridad fiscal debe contar con información sobre las cuentas y los saldos existentes.

Procedimiento y límites en la inmovilización de recursos

Si el contribuyente ofrece una
Si el contribuyente ofrece una garantía suficiente tras la inmovilización, la autoridad debe resolver en cinco días o liberar los fondos. (Infobae/Jovani Pérez)

El proceso inicia con un oficio enviado por el SAT a la entidad financiera, la cual debe ejecutar la inmovilización en un lapso de tres días. Las instituciones deben informar de la operación y el monto exacto bloqueado, y a partir de ahí, la autoridad notifica al contribuyente en un periodo que no supera veinte días.

La inmovilización nunca puede sobrepasar el monto del crédito fiscal y sus accesorios legales. Si el embargo resulta en un bloqueo mayor al debido, el SAT está obligado a liberar el exceso dentro de los tres días siguientes desde que se detecta el error.

En ausencia de fondos suficientes en la cuenta detallada, el banco o cooperativa debe buscar otras cuentas del mismo titular con recursos para extender la inmovilización si es necesario.

Detalles prácticos sobre el impacto de las nuevas medidas

El SAT puede inmovilizar cuentas
El SAT puede inmovilizar cuentas de ahorro, inversión o en moneda extranjera si detecta créditos fiscales firmes o garantías insuficientes. Crédito: Cuartoscuro

Algunas implicaciones para los usuarios y contribuyentes son:

  • Si se inmovilizan recursos, el contribuyente puede ofrecer una garantía por el crédito y sus accesorios. La autoridad tiene cinco días para decidir si la acepta; si no se resuelve dentro de este plazo, los fondos deben ser liberados.
  • Los intereses generados en la cuenta congelada están sujetos al mismo control.
  • Solo se podrá transferir el dinero inmovilizado cuando el crédito fiscal quede firme, cubriendo exactamente el monto actualizado y sus accesorios.

Depósitos en efectivo: Nuevas reglas y retenciones

Todo depósito en efectivo que
Todo depósito en efectivo que exceda los 15 mil pesos mensuales está sujeto a una retención automática del 3% como medida de fiscalización. (Infobae/Jovani Pérez)

En la actualidad, los depósitos en efectivo han cobrado especial atención. El SAT endureció la supervisión, estableciendo que todo depósito en efectivo que exceda 15 mil pesos mensuales en una o varias cuentas estará sujeto a un recargo del 3%, el cual se retiene automáticamente. Esta retención funciona tanto como medida de fiscalización como de control de prácticas informales en la economía.

Los bancos deben reportar cada mes los movimientos en efectivo que superen el límite permitido. Además, pueden solicitar al cliente que documente el origen de estos fondos, especialmente si detectan patrones inusuales o movimientos recurrentes.

El SAT, por su parte, tiene facultad para solicitar información adicional cuando los depósitos en efectivo no corresponden a los ingresos informados por el contribuyente. Si la información no es clara o crecen las sospechas, pueden iniciarse auditorías.

Un ejemplo práctico de esta regla: si en un mes se depositan 25 mil pesos en efectivo, el recargo del 3% aplicará sobre los 10 mil pesos que exceden el límite, resultando en una retención de 300 pesos reportada directamente a la autoridad fiscal.

Temas Relacionados

Servicio de Administración Tributaria Bancos ContribuyentesCuentas CongeladasDineroSATCréditomexico-noticias

Más Noticias

Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios?

El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Resultados del sorteo de Chispazo:

La Granja VIP: Lis Vega reveló al primer nominado de la novena semana del reality

El “Legado” de Lis tomó por sorpresa a la granja, cambiando el rumbo de la competencia

La Granja VIP: Lis Vega

Vinculan a proceso a líderes de sindicatos criminales por huachicol de agua en Edomex

Entre los procesados esta el sexto regidor de Chalco, un sujeto apodado “Gimy”

Vinculan a proceso a líderes

Dua Lipa sorprende a fans mexicanos al cantar “Bésame mucho” (video)

“Bésame Mucho”: la canción sorpresa que Dua Lipa eligió para su debut en México

Dua Lipa sorprende a fans

Beca Rita Cetina 2025: quiénes reciben su pago el 4 de diciembre

Este beneficio económico tendrá sus dispersiones en el último mes del año

Beca Rita Cetina 2025: quiénes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a líderes

Vinculan a proceso a líderes de sindicatos criminales por huachicol de agua en Edomex

Más de 400 kg de metanfetaminas y 142 personas detenidas en lo que va del Plan Michoacán

Sentencian a dos hombres por transportar más de 300 kilos de metanfetamina en una avioneta en Baja California

Asesinan a sicario y detienen a seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa durante enfrentamiento en BC

Adelantan fecha para la sentencia de Ismael El Mayo Zambada en Brooklyn, Nueva York

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Lis Vega

La Granja VIP: Lis Vega reveló al primer nominado de la novena semana del reality

Dua Lipa sorprende a fans mexicanos al cantar “Bésame mucho” (video)

Avatar Fuego y Cenizas: arranca preventa de boletos para su estreno en cines de México este mes de diciembre

El tianguis de mercancía que no se vendió en los conciertos de CDMX ya tiene fecha para 2025

Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevitos”

DEPORTES

Por qué Ryan García sugirió

Por qué Ryan García sugirió a Canelo Álvarez retirarse del boxeo luego de su derrota ante Terence Crawford

Este sería el jugador de Cruz Azul que se convertiría en fichaje de Chivas pese a eliminarlos en Liguilla del Apertura 2025

Grupo Orlegi niega venta del club Atlas a la escudería McLaren de la Fórmula 1

Chicharito Hernández no renovaría con Chivas; ¿Qué pasará con el histórico delantero?

Rommel Pacheco responde a Paola Espinosa tras acusarlo de un supuesto despojo de una casa en Mérida