Loretta Ortiz buscará excluir a Estela Ríos de votación sobre un amparo ligado a empresario mexicano

La ministra Loretta Ortiz, conocida por sus posturas controvertidas, protagonizó un momento viral en la SCJN cuando sonó su celular durante la sesión.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, propondrá al Pleno declarar legal el impedimento de María Estela Ríos González para participar en la discusión y votación de un amparo relacionado con una empresa vinculada al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, uno de los litigios más relevantes que actualmente enfrenta el máximo tribunal del país.

La propuesta será analizada por el Pleno de la SCJN en los próximos días y se centra exclusivamente en determinar si Estela Ríos debe abstenerse de intervenir en el asunto por un posible conflicto de interés, sin que ello implique una resolución sobre el fondo del caso.

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¿Por qué buscan excluir a Estela Ríos del caso?

De acuerdo con el proyecto elaborado por Loretta Ortiz, existen elementos para considerar que María Estela Ríos González, quien se desempeñó como consejera jurídica durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, podría estar impedida para conocer y votar el asunto.

El recurso está relacionado con los amparos promovidos por la empresa Desarrollos Zapal, vinculada a intereses empresariales asociados con Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas y de TV Azteca.

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La discusión ante la Corte no resolverá aún el litigio principal, sino únicamente si la ministra Estela Ríos puede o no formar parte de la deliberación cuando llegue el momento de analizar los amparos correspondientes.

La Corte definirá primero el impedimento

Según la información disponible, la propuesta de Loretta Ortiz será presentada ante el Pleno el próximo 15 de junio. En esa sesión, las y los ministros deberán determinar si procede el impedimento planteado contra Estela Ríos.

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Solo después de resolver este punto procesal, la SCJN podrá avanzar en la revisión de los amparos promovidos por la empresa relacionada con el empresario mexicano.

Antecedentes de los litigios vinculados a Salinas Pliego

Los asuntos relacionados con Ricardo Salinas Pliego han generado diversas controversias dentro de la Suprema Corte, incluyendo solicitudes de impedimento contra integrantes del máximo tribunal. En meses recientes, la Corte ha analizado recursos similares para determinar si algunos ministros cuentan con las condiciones de imparcialidad necesarias para participar en determinados expedientes.

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La decisión sobre Estela Ríos podría ser relevante para la integración de mayorías en futuros fallos relacionados con los litigios que involucran al empresario y a empresas de su grupo corporativo.

¿Qué sigue en el caso?

El Pleno de la SCJN discutirá el proyecto de Loretta Ortiz .

Se votará si Estela Ríos está legalmente impedida para participar.

La decisión no resolverá el fondo del amparo.

Una vez definido el impedimento, la Corte continuará con el análisis del litigio relacionado con la empresa vinculada a Ricardo Salinas Pliego.

La resolución será observada de cerca debido a las implicaciones que podría tener para futuros casos vinculados al empresario mexicano y para los criterios de imparcialidad que adopte la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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¿Quién es Estela Ríos?

María Estela Ríos González es una abogada mexicana con una larga trayectoria en el servicio público y en el ámbito jurídico.

Entre 2021 y 2024 se desempeñó como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cargo desde el cual coordinó la estrategia legal de la Presidencia de la República y participó en la elaboración y defensa de diversas reformas impulsadas por la administración federal.

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Antes de ocupar esa posición, desarrolló actividades académicas y profesionales vinculadas al derecho laboral, la defensa de derechos humanos y la asesoría jurídica en instituciones públicas.

Tras el proceso de renovación del máximo tribunal, Estela Ríos se incorporó a la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ahora participa en la resolución de asuntos constitucionales de relevancia nacional.

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Su posible exclusión de la votación relacionada con el amparo promovido por una empresa vinculada a Ricardo Salinas Pliego será una de las primeras decisiones de alto perfil que deberá analizar la nueva conformación de la Corte.