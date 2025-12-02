México

Pensión del Bienestar: ¿Qué adultos mayores se registran hoy 2 de diciembre?

El proceso, que se realiza del 1 al 13 de diciembre, busca agilizar trámites y evitar aglomeraciones en los módulos del todo el país

El Gobierno de México continúa con el proceso de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Hoy martes 2 de diciembre corresponde el registro para quienes tienen apellidos que inician con ciertas. El objetivo del calendario escalonado es agilizar trámites y evitar aglomeraciones en los módulos instalados en todo el país.

¿A quiénes corresponde el registro este 2 de diciembre?

Hoy martes 2 de diciembre de 2025 continúa el calendario oficial de registro para la Pensión Adultos Mayores. De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, este día deberán acudir exclusivamente las personas cuyos apellidos comienzan con las letras D, E, F, G y H.

El registro se realiza del 1 al 13 de diciembre, siguiendo una organización por inicial del primer apellido que busca evitar largas filas, mejorar la atención y agilizar el proceso de incorporación. La distribución quedó establecida de la siguiente manera:

  • Lunes 1 y 8 de diciembre: A, B, C
  • Martes 2 y 9 de diciembre: D, E, F, G, H
  • Miércoles 3 y 10 de diciembre: I, J, K, L, M
  • Jueves 4 y 11 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q, R
  • Viernes 5 y 12 de diciembre: S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Sábados 6 y 13 de diciembre: Todas las letras
El horario de atención para todas las jornadas es de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Las personas interesadas deben acudir al módulo asignado en su localidad, cuyas sedes pueden consultarse en el portal oficial www.gob.mx/bienestar.

Documentos necesarios para el registro

Para completar el trámite de incorporación, las y los solicitantes deberán presentar la documentación obligatoria que solicita la Secretaría de Bienestar. Esta incluye:

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam, carta de identidad o cartilla)
  • CURP en impresión reciente
  • Acta de nacimiento legible
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (luz, agua, gas, teléfono o predial)
  • Teléfono de contacto, de preferencia celular

La dependencia recomienda acudir con todos los documentos en original y copia para agilizar el proceso. En caso de que la persona adulta mayor no pueda desplazarse al módulo, es posible solicitar una visita domiciliaria a través de la plataforma oficial.

Un proceso clave para millones de mexicanas y mexicanos

Este registro forma parte de la estrategia nacional para garantizar el acceso a los programas sociales del Bienestar. Tan solo la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores atiende a más de 13 millones de derechohabientes en el país, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar beneficia a mujeres de 60 a 64 años.

Con el calendario escalonado vigente, el objetivo es mantener un proceso ordenado y seguro para todas las y los solicitantes. Por ello, las autoridades invitan a respetar las fechas establecidas y acudir únicamente en el día correspondiente según la inicial del primer apellido.

