México

México y Canadá fortalecen cooperación en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales

Más de 25 mil trabajadores mexicanos participaron en estancias temporales en diversas provincias canadienses como parte del PTAT en 2025

Guardar
México y Canadá fortalecen cooperación
México y Canadá fortalecen cooperación en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales. Crédito: Cuartoscuro.

El cierre de la Temporada 2025 del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) reunió en México a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quienes revisaron los resultados del año y delinearon prioridades para el ciclo 2026.

En las reuniones, celebradas durante dos días, ambas instancias reafirmaron el compromiso compartido entre los gobiernos de México y Canadá para llevar a cabo la mejora continua del PTAT y su modernización bajo una perspectiva de derechos humanos, laborales y de equidad de género, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

El PTAT, según la misma dependencia, constituye un modelo de cooperación interinstitucional a nivel internacional, al involucrar múltiples organismos públicos y mostrar alto compromiso de las autoridades de ambos países.

Más de 25 mil personas mexicanas han encontrado oportunidades de empleo este año a través del PTAT, accediendo a estancias laborales temporales que oscilan entre 1.5 y 8 meses en diversas provincias canadienses, como Ontario, Quebec, Columbia Británica, Alberta, Nueva Escocia, Manitoba, Islas Príncipe Eduardo, Saskatchewan, New Brunswick y Newfoundland.

Mark Carney habló de la relación bilateral después de su visita a México. (@MarkJCarney)

Plan de Acción México – Canadá 2025-2028

El fortalecimiento del PTAT se inscribe en el marco de relaciones binacionales, tras la firma, el 18 de septiembre, del Plan de Acción México – Canadá 2025-2028.

Dicho plan establece como uno de sus pilares centrales la movilidad, inclusión y bienestar a través de la cooperación, el fomento del desarrollo y el respeto a los derechos laborales.

Las autoridades mexicanas han precisado que los nuevos lineamientos buscan avanzar en el diálogo y la protección integral de los trabajadores temporales.

“La colaboración y el compromiso mutuos han sido reafirmados para consolidar y modernizar el programa, fortaleciendo la protección y promoción de los derechos laborales”, expresó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el cierre del encuentro.

El fortalecimiento del PTAT se inscribe en
El fortalecimiento del PTAT se inscribe en el marco de relaciones binacionales, tras la firma, el 18 de septiembre, del Plan de Acción México – Canadá 2025-2028. Foto: EFE/Juan Manuel Blanco.

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales

El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) del Gobierno de México es un esquema de movilidad laboral internacional coordinado entre México y Canadá, orientado a facilitar que trabajadores mexicanos accedan de manera legal y temporal a empleos agrícolas en diversas provincias canadienses.

Este programa opera mediante acuerdos binacionales entre ambos gobiernos y contempla procesos de selección, capacitación, traslado y protección laboral para quienes participan.

Los trabajadores contratados desempeñan diferentes actividades del sector agrícola por periodos que pueden ir de un mes y medio a ocho meses, dependiendo de las necesidades de los empleadores y la temporada agrícola canadiense.

El PTAT busca promover el empleo formal, garantizar derechos y condiciones laborales dignas para los participantes y fortalecer la cooperación bilateral. La administración, regulación y seguimiento del programa recaen principalmente en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y agencias canadienses equivalentes.

Desde su creación, el PTAT ha permitido que miles de personas mexicanas trabajen en Canadá bajo contratos supervisados, asegurando el cumplimiento de la legislación laboral y el respeto a los derechos humanos.

Temas Relacionados

CanadáAgriculturaTrabajoPrograma de Trabajadores Agrícolas Temporalesmexico-noticias

Más Noticias

Singapur abrirá su primera embajada en México en 2026

La presidenta Sheinbaum expresó su satisfacción ante el interés de empresas singapurenses por invertir en México

Singapur abrirá su primera embajada

Ataque a balazos en la Plaza Arkana del Edomex deja dos muertos y un herido

El atentado ocurrió al interior de una lavandería ubicada en el complejo comercial, las autoridades aún trabajan en la zona

Ataque a balazos en la

Tunden a Karla Berman por decir que jóvenes ‘deberían pagar por trabajar’ y así se defendió la tiburona de Shark Tank

La intervención de la empresaria en un podcast, donde habló sobre el trabajo de los recién egresados, fue interpretada como una falta de empatía y generó reacciones adversas

Tunden a Karla Berman por

Adelantan fecha para la sentencia de Ismael El Mayo Zambada en Brooklyn, Nueva York

En el primer mes de 2026 será determinada la condena en contra del capo

Adelantan fecha para la sentencia

¿Qué necesito para recoger mi tarjeta del Bienestar y cobrar mi pago de diciembre?

Solicitantes deben asegurarse de que sus papeles estén en regla, sin tachaduras ni enmendaduras, para recibir el plástico

¿Qué necesito para recoger mi
MÁS NOTICIAS

NARCO

Adelantan fecha para la sentencia

Adelantan fecha para la sentencia de Ismael El Mayo Zambada en Brooklyn, Nueva York

Este sería el motivo por el que Joaquín “El Güero” Guzmán habría entrado al mundo del narcotráfico

“Narcotraficante”: así se presentó Joaquín Guzmán López ante una jueza de EEUU durante su declaración de culpabilidad

Sacado por una ventana y con abrazaderas: así fue el secuestro del Mayo Zambada orquestado por Joaquín Guzmán López

Cuántos años podría permanecer en la cárcel “El Hijo del Chapo” y por qué su condena sería menor

ENTRETENIMIENTO

Tunden a Karla Berman por

Tunden a Karla Berman por decir que jóvenes ‘deberían pagar por trabajar’ y así se defendió la tiburona de Shark Tank

Jean Gabriel Aguilera, hijo menor de Juan Gabriel, regresa a Ciudad Juárez y se lanza como cantante con cover del divo

Miss Universo Fátima Bosch regresa a Tabasco para saludar a sus paisanos: “La reina del Edén”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 1 de diciembre

La canción más sonada en Apple México hoy

DEPORTES

Chicharito Hernández no renovaría con

Chicharito Hernández no renovaría con Chivas; ¿Qué pasará con el histórico delantero?

Rommel Pacheco responde a Paola Espinosa tras acusarlo de un supuesto despojo de una casa en Mérida

Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho dejan Pumas; así lo confirmó la directiva

José Ramón Fernández arremete contra Chicharito Hernández tras partido vs Cruz Azul: “Era su momento de redención y falló”

Toluca buscará igualar a Chivas en títulos de Liga MX si conquista el Apertura 2025