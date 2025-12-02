México y Canadá fortalecen cooperación en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales. Crédito: Cuartoscuro.

El cierre de la Temporada 2025 del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) reunió en México a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quienes revisaron los resultados del año y delinearon prioridades para el ciclo 2026.

En las reuniones, celebradas durante dos días, ambas instancias reafirmaron el compromiso compartido entre los gobiernos de México y Canadá para llevar a cabo la mejora continua del PTAT y su modernización bajo una perspectiva de derechos humanos, laborales y de equidad de género, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

El PTAT, según la misma dependencia, constituye un modelo de cooperación interinstitucional a nivel internacional, al involucrar múltiples organismos públicos y mostrar alto compromiso de las autoridades de ambos países.

Más de 25 mil personas mexicanas han encontrado oportunidades de empleo este año a través del PTAT, accediendo a estancias laborales temporales que oscilan entre 1.5 y 8 meses en diversas provincias canadienses, como Ontario, Quebec, Columbia Británica, Alberta, Nueva Escocia, Manitoba, Islas Príncipe Eduardo, Saskatchewan, New Brunswick y Newfoundland.

Plan de Acción México – Canadá 2025-2028

El fortalecimiento del PTAT se inscribe en el marco de relaciones binacionales, tras la firma, el 18 de septiembre, del Plan de Acción México – Canadá 2025-2028.

Dicho plan establece como uno de sus pilares centrales la movilidad, inclusión y bienestar a través de la cooperación, el fomento del desarrollo y el respeto a los derechos laborales.

Las autoridades mexicanas han precisado que los nuevos lineamientos buscan avanzar en el diálogo y la protección integral de los trabajadores temporales.

“La colaboración y el compromiso mutuos han sido reafirmados para consolidar y modernizar el programa, fortaleciendo la protección y promoción de los derechos laborales”, expresó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el cierre del encuentro.

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales

El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) del Gobierno de México es un esquema de movilidad laboral internacional coordinado entre México y Canadá, orientado a facilitar que trabajadores mexicanos accedan de manera legal y temporal a empleos agrícolas en diversas provincias canadienses.

Este programa opera mediante acuerdos binacionales entre ambos gobiernos y contempla procesos de selección, capacitación, traslado y protección laboral para quienes participan.

Los trabajadores contratados desempeñan diferentes actividades del sector agrícola por periodos que pueden ir de un mes y medio a ocho meses, dependiendo de las necesidades de los empleadores y la temporada agrícola canadiense.

El PTAT busca promover el empleo formal, garantizar derechos y condiciones laborales dignas para los participantes y fortalecer la cooperación bilateral. La administración, regulación y seguimiento del programa recaen principalmente en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y agencias canadienses equivalentes.

Desde su creación, el PTAT ha permitido que miles de personas mexicanas trabajen en Canadá bajo contratos supervisados, asegurando el cumplimiento de la legislación laboral y el respeto a los derechos humanos.