‘La Mañanera’ de hoy martes 2 de diciembre | Programas de salud y Papa León XIV, entre lo relevante

La mandataria Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este martes desde Palacio Nacional

14:45 hsHoy

“Autoridades no tienen indicio de lavado de dinero por medio de remesas”: Sheinbaum

Tras ser cuestionada sobre indicios de lavado de dinero por medio de remesas y el registro de irregularidades en el envío de dinero de Estados Unidos a México, la mandataria reveló que las autoridades mexicanas ni los bancos nacionales han iniciado investigaciones por lavado de dinero en remesas.

A pesar de que Sheinbaum no descartó que se indague sobre el tema, hizo un llamado a las autoridades para estar al pendiente de termas relacionados con negocios ilícitos por medio de las remesas.

14:38 hsHoy

México continúa solicitando extradición de Víctor Manuel Puga

Sheinbaum confirmó que Víctor Manuel Puga, empresario mexicano vinculado a delincuencia organizada, lavado de dinero y uso de red de empresa fantasma, sigue preso en Estados Unidos y México continúa solicitando su extradición.

14:32 hsHoy

Sheinbaum anuncia que buscará reunión con el Papa León XIV

La mandataria afirmó que está buscando una llamada con el Papa León XIV para tener una reunión con el sumo pontífice en Palacio Nacional.

Además, Sheinbaum recordó que León XIV estaría encantado de visitar la Basílica de Guadalupe, por lo que también contemplaría fijar una fecha para dicho evento.

14:16 hsHoy

Avance del programa Rutas de la Salud

Alejandro Svarch anunció los avances del programa Rutas de la Salud donde se destacó:

  • La entrega de más de 86 millones de piezas médicas
  • 8 mil 440 centros de salud reabastecidos
  • 646 hospitales abastecidos

Además se adelantó que a partir de hoy se entregará la cuarta entrega de medicamentos, que incluye:

  • Más de 11 millones de piezas de medicamentos serán entregadas
  • 8 mil 440 centros de salud serán abastecidos
  • 997 rutas de la salud serán complementadas
13:59 hsHoy

Trato Digno IMSS, un programa con 50 años de historia

Zoé Robledo detalló que se fortalecerán los módulos de Trato Digno en todo el IMSS por medio de un personal más amplio especializado en el servicio a la población. Los avances fueron los siguientes:

  • Aumento de personal a 2 mil 350
  • Construcción de mil 83 módulos
  • Mejora de atención del personal hacia la población

Asimismo, Martí Batres anunció que se mejorará la preparación del personal que se distinguirá con uniformes para que la población conozca dónde acudir, atender sus quejas y hacer valer promociones de atención a la salud.

13:44 hsHoy

Avances del programa Salud Casa por Casa

Ariadna Montiel informó que hasta el momento se han realizado:

  • 8 millones 818 mil 488 consultas del programa Salud Casa por Casa
  • Se hará más eficaz el programa por medio de nuevas medidas administrativas
  • Se entregarán recetas médicas directas a los pacientes para que acudan a las farmacias del Bienestar por sus medicamentos
  • La entrega de medicamentos será más rápida por medio de nuevos módulos instalados

Por su parte, Eduardo Clark mencionó que se le dará prioridad a los pacientes que sufran de hipertensión y diabetes. Además se le brindará el medicamento de manera gratuita para que los pacientes no tengan un gasto extra semana tras semana.

Finalmente, el subsecretario mencionó que el nuevo modelo de atención administrativa permitirá a las personas diagnosticadas con alguna enfermedad crónica, atenderse de manera rápida y controlar su tratamiento.

13:34 hsHoy

Quién estará en La Mañanera de hoy

Sheinbaum adelantó que se presentarán temas de salud relacionados con las Farmacias del Bienestar, un programa que distribuirá medicamentos en todo el territorio nacional para personas mayores y con discapacidad.

Además, se darán detalles del programa Salud Casa por Casa donde se implementará una nueva estrategia que beneficiará igualmente a los adultos mayores con la espera de los medicamentos.

En La Mañanera estará:

  • Ariadna Montiel, Ministra de la Secretaría del Bienestar en México
  • Eduardo Clark, Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica
  • Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
  • Martí Batres, Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
  • Alejandro Svarch, Director del IMSS-Bienestar
  • David Kershenobich, Secretario de Salud

En línea se encontrarán conectados desde el Estado de México:

  • Delfina Gómez, Gobernadora del Estado de México junto a Carlos Ulloa, Director de Birmex
  • Jesús Valencia, Subsecretario del Bienestar
  • Ernesto Armendáris, Delegado del Bienestar en el Estado de México
  • Tonatihu Ortiz Castillo, titular del IMSS-Bienestar Poniente
12:15 hsHoy

La mandataria Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

