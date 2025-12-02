‘La Mañanera’ de hoy martes 2 de diciembre | Programas de salud y Papa León XIV, entre lo relevante

Tras ser cuestionada sobre indicios de lavado de dinero por medio de remesas y el registro de irregularidades en el envío de dinero de Estados Unidos a México, la mandataria reveló que las autoridades mexicanas ni los bancos nacionales han iniciado investigaciones por lavado de dinero en remesas.
A pesar de que Sheinbaum no descartó que se indague sobre el tema, hizo un llamado a las autoridades para estar al pendiente de termas relacionados con negocios ilícitos por medio de las remesas.
Sheinbaum confirmó que Víctor Manuel Puga, empresario mexicano vinculado a delincuencia organizada, lavado de dinero y uso de red de empresa fantasma, sigue preso en Estados Unidos y México continúa solicitando su extradición.
La mandataria afirmó que está buscando una llamada con el Papa León XIV para tener una reunión con el sumo pontífice en Palacio Nacional.
Además, Sheinbaum recordó que León XIV estaría encantado de visitar la Basílica de Guadalupe, por lo que también contemplaría fijar una fecha para dicho evento.
Alejandro Svarch anunció los avances del programa Rutas de la Salud donde se destacó:
Además se adelantó que a partir de hoy se entregará la cuarta entrega de medicamentos, que incluye:
Zoé Robledo detalló que se fortalecerán los módulos de Trato Digno en todo el IMSS por medio de un personal más amplio especializado en el servicio a la población. Los avances fueron los siguientes:
Asimismo, Martí Batres anunció que se mejorará la preparación del personal que se distinguirá con uniformes para que la población conozca dónde acudir, atender sus quejas y hacer valer promociones de atención a la salud.
Ariadna Montiel informó que hasta el momento se han realizado:
Por su parte, Eduardo Clark mencionó que se le dará prioridad a los pacientes que sufran de hipertensión y diabetes. Además se le brindará el medicamento de manera gratuita para que los pacientes no tengan un gasto extra semana tras semana.
Finalmente, el subsecretario mencionó que el nuevo modelo de atención administrativa permitirá a las personas diagnosticadas con alguna enfermedad crónica, atenderse de manera rápida y controlar su tratamiento.
Sheinbaum adelantó que se presentarán temas de salud relacionados con las Farmacias del Bienestar, un programa que distribuirá medicamentos en todo el territorio nacional para personas mayores y con discapacidad.
Además, se darán detalles del programa Salud Casa por Casa donde se implementará una nueva estrategia que beneficiará igualmente a los adultos mayores con la espera de los medicamentos.
En La Mañanera estará:
En línea se encontrarán conectados desde el Estado de México:
La mandataria Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.