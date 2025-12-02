‘La Mañanera’ de hoy martes 2 de diciembre | Programas de salud y Papa León XIV, entre lo relevante

14:45 hs

“Autoridades no tienen indicio de lavado de dinero por medio de remesas”: Sheinbaum

Tras ser cuestionada sobre indicios de lavado de dinero por medio de remesas y el registro de irregularidades en el envío de dinero de Estados Unidos a México, la mandataria reveló que las autoridades mexicanas ni los bancos nacionales han iniciado investigaciones por lavado de dinero en remesas.