México

Qué dijo Omar García Harfuch sobre el presunto dinero del narco en Miss Universo a través de Raúl Rocha Cantú

Tras las investigaciones que involucran al empresario mexicano, copropietario de la franquicia, el secretario de seguridad compartió detalles sobre la investigación

Qué dijo Omar García Harfuch
Qué dijo Omar García Harfuch sobre el presunto dinero del narco en Miss Universo a través de Raúl Rocha Cantú (Foto: Infobae México/ Jesús AViles)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, negó categóricamente que exista algún vínculo entre recursos provenientes de organizaciones criminales y el certamen de Miss Universo, tras las investigaciones que involucran al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario de la franquicia.

De acuerdo con declaraciones dadas en una conferencia matutina este domingo 30 de noviembre, el funcionario señaló que no existe indicio de financiamiento ilícito vinculado al concurso ni de nexos directos entre este evento internacional y actividades del narcotráfico.

Sin evidencia de dinero ilícito en Miss Universo: Omar García Harfuch

Durante una conferencia, García Harfuch sostuvo que las autoridades no cuentan con evidencia que relacione los fondos del crimen organizado con Miss Universo. “No tenemos ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo. No lo tenemos, ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso como tal”, puntualizó. La respuesta oficial se produjo ante la interrogante de periodistas sobre la presunta ruta del dinero desde grupos delictivos hacia la franquicia internacional a través de Rocha Cantú.

El funcionario explicó que la investigación que involucra a Rocha Cantú derivó en trece órdenes de aprehensión, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR). Estas acciones, detalló, formaron parte de un operativo conjunto entre distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia, que investigan una presunta red criminal con alcance transnacional.

Sin evidencia de dinero ilícito
Sin evidencia de dinero ilícito en Miss Universo: Omar García Harfuch (Infobae México/Jesús Avilés)

Raúl Rocha Cantú, bajo investigación por presunta red delictiva

Raúl Rocha Cantú, empresario regio vinculado al sector energético y copropietario de Miss Universo, figura actualmente entre los trece implicados con orden de aprehensión bajo acusaciones de delincuencia organizada, tráfico de armas y robo de hidrocarburos.

La Fiscalía lo ubica como presunto coordinador de una estructura dedicada al tráfico de combustible robado desde Guatemala, recurriendo a empresas fachada y facturación simulada para disimular el origen del producto y comercializarlo a través de estaciones de servicio controladas.

La misma red habría facilitado el tráfico de armas mediante la importación de armamento oculto en cargamentos de bienes legales a través de la frontera sur, según la FGR. Las investigaciones indican que estos recursos habrían dado liquidez a cárteles nacionales, incluyendo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Unión Tepito o Grupo Sombra. La presunta colusión de funcionarios, quienes habrían protegido las operaciones ilegales mediante sobornos y la filtración de información.

Miss Universo, bajo el foco mediático tras la coronación de Fátima Bosch

En las últimas semanas, la atención pública sobre Miss Universo creció como resultado de la polémica por el nombramiento de Fátima Bosch como nueva reina, junto con denuncias de jueces internacionales sobre supuesta manipulación en el proceso de selección y cuestionamientos en redes sociales acerca de la legitimidad del resultado. El padre de la ganadora, Bernardo Bosch, funcionario de Pemex, también fue involucrado mediáticamente en versiones sobre sus nexos con Rocha Cantú.

Miss Universo, bajo el foco
Miss Universo, bajo el foco mediático tras la coronación de Fátima Bosch (@fatimaboschfdez, @raulrocha777, Instagram)

En medio de este contexto, Rocha Cantú reapareció en redes sociales luego del estallido del escándalo, pero evitó emitir comentarios sobre la causa penal en su contra. Su actividad digital se limitó a compartir un video institucional de Miss Universo con motivo de un acto protocolario en Bangkok, en la que la mexicana Fátima Bosch rinde homenaje a la reina madre Sirikit de Tailandia.

La organización Miss Universo no ha emitido posicionamiento público respecto a las investigaciones, mientras que la directiva tailandesa Anne Jakrajutatip enfrenta a su vez una orden de detención por fraude en su país.

Protecciones institucionales y amenazas en el entorno del certamen de Miss Universo

Las indagatorias apuntan a que la red coordinada por Rocha Cantú recibió protección institucional mediante la corrupción de funcionarios adscritos a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), quienes habrían permitido la continuidad de las operaciones a cambio de sobornos. Esta controversia derivó además en una campaña de acoso y amenazas digitales contra Fátima Bosch, quien denunció públicamente recibir mensajes de odio desde su coronación.

La crisis reputacional alcanza a la estructura organizativa de Miss Universo y ha generado incertidumbre sobre el futuro de la marca, mientras autoridades nacionales y extranjeras mantienen abiertas las investigaciones tanto sobre Rocha Cantú como sobre otros actores vinculados al certamen.

Temas Relacionados

Raúl Rocha CantúOmar García HarfuchMiss UniversoNarco en Méxicomexico-entretenimientomexico-noticiasFátima Bosch

