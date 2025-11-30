El último post de Raquel Escalante, Miss de belleza y conductora de TV Azteca fallecida a los 28 años: “He vivido dolor”

Raquel Escalante, presentadora de TV Azteca Guatemala y exreina de belleza, fallece a los 28 años tras luchar contra el cáncer de cérvix (IG)

La noticia del fallecimiento de Raquel Escalante, reconocida presentadora de TV Azteca Guatemala y exreina de belleza, ha generado una profunda conmoción en el ámbito televisivo y en el mundo de los certámenes de belleza. La joven, originaria de Santa Rosa, Guatemala, murió a los 28 años tras una intensa batalla contra el cáncer de cérvix, enfermedad que le fue diagnosticada en febrero de 2024.

La confirmación de su muerte llegó el 28 de noviembre, cuando la televisora para la que trabajaba emitió un mensaje en el que resaltó el carisma, profesionalismo y la luz que Escalante transmitía tanto en pantalla como fuera de ella.

“La familia de TV Azteca Guate se une en solidaridad con sus padres, seres queridos, amistades y admiradores, acompañándolos en este momento de profundo dolor”, expresó la cadena a través de Instagram.

En el mismo comunicado, la empresa agradeció a la conductora por su entrega y su sonrisa permanente, subrayando: “Agradecemos a Raquel por su entrega, su sonrisa permanente y por iluminar nuestras pantallas con un talento que siempre permanecerá en nuestra memoria. Descansa en paz, Raquel Escalante. Tu legado vivirá para siempre en el corazón de Guatemala”.

La familia y seguidores de Raquel Escalante organizaron una campaña en GoFundMe para apoyar los gastos médicos de la conductora guatemalteca (IG)

La trayectoria de Raquel Escalante estuvo marcada por logros en el ámbito de la belleza y la televisión. Desde temprana edad, participó en certámenes internacionales, alcanzando la cuarta posición en Miss City Tourism World 2017 y llegando a la final de Miss Tourism World en China.

En 2021, fue coronada Miss Guatemala Intercontinental, consolidándose como una de las representantes más queridas de su país. Además, se desempeñó como conductora titular del programa “Qué chilero fin de semana”, donde se ganó el aprecio del público por su carisma y profesionalismo.

Un diagnóstico que enfrentó con valentía

El diagnóstico de cáncer de cérvix en febrero de 2024 marcó el inicio de una lucha que Escalante compartió abiertamente en sus redes sociales. En octubre de ese año, comunicó a sus seguidores que, tras un periodo de remisión, la enfermedad había regresado.

“Como muchos de ustedes saben, hace un tiempo fui diagnosticada con cáncer y, tras una batalla dura, había logrado entrar en remisión. Sin embargo, hoy me toca decir que esa lucha no ha terminado, porque el cáncer ha vuelto a mi vida”, manifestó en una publicación.

El diagnóstico de cáncer de cérvix en febrero de 2024 marcó el inicio de la batalla pública de Raquel Escalante contra la enfermedad (IG)

La batalla de Escalante no solo fue física y emocional, sino también económica. En enero, ante el avance agresivo de la enfermedad, solicitó apoyo financiero a sus seguidores para cubrir los gastos médicos, gesto que conmovió a su audiencia.

Su familia organizó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos, y la joven continuó mostrando fortaleza y optimismo a pesar de las adversidades.

Durante el proceso de tratamiento, la modelo también enfrentó una insuficiencia renal y esperaba un trasplante de riñón. Según Mishel Argueta Reynosa, familiar de la conductora, Escalante se sometió a una cirugía para extirpar todas las células cancerígenas, intervención que le provocó “un sin fin de daños colaterales”, entre ellos complicaciones renales, gastrointestinales y daños en los nervios de la columna.

En diciembre de 2024, Escalante compartió imágenes en las que aparecía sin cabello, resultado de los tratamientos oncológicos, acompañadas de mensajes de aceptación y valentía.

El último post de Raquel Escalante en Instagram

El 3 de abril, publicó en Instagram una sesión de fotos junto a un mensaje en el que reflexionaba sobre su experiencia: “No soy una modelo en una foto. Soy una mujer que ha vivido dolor, que ha enfrentado miedo y que aún así, elige seguir brillando”, escribió.

En la misma publicación, añadió: “Esta soy yo: cuerpo, alma y espíritu en manos de Dios. Y si esta imagen toca tu corazón, que sea un recordatorio de que tú también puedes levantarte, una y otra vez”.

El fallecimiento de Raquel Escalante provocó una ola de mensajes de condolencia y afecto en redes sociales, donde seguidores, colegas y amigos recordaron su legado y la inspiración que representó para muchos.

Este fue el último post de Raquel Escalante (IG)

El programa matutino en el que participaba la felicitó el pasado 6 de julio, día en que cumplió 28 años, con un mensaje de agradecimiento: “Gracias por llenar nuestra vida de sonrisas y alegrías”.

La vida y carrera de Escalante, marcada por la resiliencia y la entrega, deja una huella imborrable en la televisión guatemalteca y en quienes la acompañaron en su lucha contra el cáncer.