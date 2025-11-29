México

Suspenden entrada a México de cerdos importados de España por peste porcina africana

La medida aplica a productos comerciales y los portados por personas viajeras debido al brote ubicado en Barcelona

Guardar
México frena entrada de "cerdo"
México frena entrada de "cerdo" por brote de peste africana en Barcelona. (Foto: Agricultura)

La detección reciente de dos jabalíes silvestres portadores del virus de la peste porcina africana en Cataluña ha impulsado una reacción inmediata en la política sanitaria agroalimentaria mexicana.

La tarde de este viernes 28 de noviembre de 2025, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) dio a conocer que mediante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), estableció la suspensión de la importación de cerdos y productos porcícolas procedentes de España como estrategia preventiva para salvaguardar la producción nacional.

La Secretaría comunicó que la alerta sanitaria se originó tras la notificación remitida por los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat de Cataluña, que confirmaron, en el municipio de Cerdanyola del Vallès, Barcelona, la presencia del virus en fauna silvestre. De acuerdo con información oficial, este evento constituye el primer caso registrado en el territorio español desde 1994.

México toma acciones frente a peste africana

El Senasica especificó que, hasta no contar con reportes zoosanitarios que documenten las acciones realizadas frente al brote, no se permitirá la entrada de carne de cerdo, embutidos como jamones y salchichas, productos madurados, despojos porcinos para consumo humano ni materias primas destinadas a la fabricación de alimento para mascotas.

La autoridad enfatizó que la restricción abarca tanto operaciones comerciales como el ingreso de productos transportados por turistas, residentes y ciudadanos mexicanos al volver al país.

“La medida se adopta con base en protocolos internacionales para proteger a la producción porcícola nacional de posibles riesgos zoosanitarios”, afirma la secretaría de Agricultura.

La medida de México frena
La medida de México frena el ingreso de productos de cerdo comerciales y los portados por turistas. (EFE/ Orlando Barría)

¿Qué es la peste porcina africana?

Se ha consolidado como una de las enfermedades animales más letales, capaz de provocar la muerte de la totalidad de los cerdos infectados en los brotes más graves. Esta patología, provocada por un virus del género Asfivirus, familia Asfarviridae, afecta principalmente a los porcinos, generando fiebre elevada, síntomas hemorrágicos cutáneos y viscerales, así como un desenlace fatal en un corto plazo, que oscila entre dos y diez días tras la aparición de los primeros síntomas.

De acuerdo con registros oficiales, la mortalidad puede llegar al 100% cuando circulan las formas de alta virulencia.

Así se propaga la enfermedad detectada en España

El ciclo de la peste porcina africana implica tanto animales domésticos como silvestres. Los jabalíes, por ejemplo, pueden funcionar como reservorios naturales y propagar el virus sin mostrar sintomatología.

Las secreciones y excreciones, como orina, heces, semen y sangre, siendo esta última la que alberga mayor concentración viral, representan fuentes clave de contagio. Además, la garrapata blanda Ornithodoros moubata actúa como vector biológico, facilitando la transmisión del virus entre porcinos al alimentarse sucesivamente de animales infectados y sanos.

Las personas pueden ser el
Las personas pueden ser el vehículo del virus que contagie a los animales del virus de la peste porcina africana. (EFE/Orlando Barría)

Las formas de infección más habituales incluyen el contacto directo con ejemplares enfermos o la ingestión de carne y productos porcinos infectados sin un procesamiento adecuado, ya que algunos métodos de conservación no eliminan la infectividad viral.

La transmisión indirecta también ocurre mediante el traslado de animales, vehículos, equipos o vestimenta contaminados, así como la acción de otros insectos vectores como las moscas. “No representa una amenaza pues no se transmite a los humanos, sin embargo, estos sirven como vector transmisor del virus.”, detallan las autoridades sanitarias.

Ante estos riesgos, países como México han reforzado el control en la importación de cerdos y sus derivados, e incrementado las medidas de bioseguridad en las unidades de producción.

Temas Relacionados

MéxicoEspañaPeste Porcina AfricanaBarcelonaCataluñaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Nuevos detalles sobre el asesinato de Carlos Manzo: agresor de 17 años burló tres veces la seguridad

El Fiscal de Michoacán actualizó sobre la investigación del ataque al alcalde de Uruapan

Nuevos detalles sobre el asesinato

Temblor hoy 28 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en San Marcos, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 28 de noviembre

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Guerrero

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.1 de magnitud

Sandra Itzel enfrentaría una nueva denuncia además de la emprendida por la esposa de Adrian Di Monte

A su salida de La Granja VIP, la actriz y cantante estaría enfrentando nuevos problemas legales relacionados con su ex esposo

Sandra Itzel enfrentaría una nueva

Sorteo Superior 2865: Resultados y premios de la Lotería Nacional 28 de noviembre 2025

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados

Sorteo Superior 2865: Resultados y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a dos hombres que

Procesan a dos hombres que transportaban más de 70 mil pastillas de fentanilo en un autobús de pasajeros en Chihuahua

“El Güero”, hijo del Chapo Guzmán, se declarará culpable en Chicago, Illinois

Fraude en el sector salud de CDMX: así operaba la red que “vendía” plazas laborales a sus víctimas

Dos adolescentes disparan contra policía municipal y son detenidos en Villa de Álvarez, Colima

Con pacas de ropa: así habría traficado armas la red de Raúl Rocha

ENTRETENIMIENTO

Sandra Itzel enfrentaría una nueva

Sandra Itzel enfrentaría una nueva denuncia además de la emprendida por la esposa de Adrian Di Monte

Las 10 películas que arrasan en Prime Video México este fin de semana

31 Minutos presenta espectáculo navideño en el Edomex: fechas, sede y precios de los boletos

Edgar Vivar recuerda a Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” a más de una década de su muerte

Confirman segunda fecha para J Balvin en el Palacio de los Deportes de CDMX: preventa, venta y precios de boletos

DEPORTES

“La Selección Mexicana está trabajando

“La Selección Mexicana está trabajando bien”: Ivar Sisniega respalda la gestión de Javier Aguirre

La IA predice al ganador de la vuelta entre Cruz Azul y Chivas

Luto en la Liga MX: fallece Emilio Canales, hijo de exjugador histórico del Club León

Katia Itzel García hace historia y se convierte en la primera mujer en pitar una liguilla

¿Dónde comprar el nuevo jersey exclusivo de Cruz Azul para la Copa Intercontinental, que contará con piezas limitadas?