Suspenden entrada a México de cerdos importados de España por peste porcina africana

México frena entrada de "cerdo" por brote de peste africana en Barcelona. (Foto: Agricultura)

La detección reciente de dos jabalíes silvestres portadores del virus de la peste porcina africana en Cataluña ha impulsado una reacción inmediata en la política sanitaria agroalimentaria mexicana.

La tarde de este viernes 28 de noviembre de 2025, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) dio a conocer que mediante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), estableció la suspensión de la importación de cerdos y productos porcícolas procedentes de España como estrategia preventiva para salvaguardar la producción nacional.

La Secretaría comunicó que la alerta sanitaria se originó tras la notificación remitida por los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat de Cataluña, que confirmaron, en el municipio de Cerdanyola del Vallès, Barcelona, la presencia del virus en fauna silvestre. De acuerdo con información oficial, este evento constituye el primer caso registrado en el territorio español desde 1994.

México toma acciones frente a peste africana

El Senasica especificó que, hasta no contar con reportes zoosanitarios que documenten las acciones realizadas frente al brote, no se permitirá la entrada de carne de cerdo, embutidos como jamones y salchichas, productos madurados, despojos porcinos para consumo humano ni materias primas destinadas a la fabricación de alimento para mascotas.

La autoridad enfatizó que la restricción abarca tanto operaciones comerciales como el ingreso de productos transportados por turistas, residentes y ciudadanos mexicanos al volver al país.

“La medida se adopta con base en protocolos internacionales para proteger a la producción porcícola nacional de posibles riesgos zoosanitarios”, afirma la secretaría de Agricultura.

La medida de México frena el ingreso de productos de cerdo comerciales y los portados por turistas. (EFE/ Orlando Barría)

¿Qué es la peste porcina africana?

Se ha consolidado como una de las enfermedades animales más letales, capaz de provocar la muerte de la totalidad de los cerdos infectados en los brotes más graves. Esta patología, provocada por un virus del género Asfivirus, familia Asfarviridae, afecta principalmente a los porcinos, generando fiebre elevada, síntomas hemorrágicos cutáneos y viscerales, así como un desenlace fatal en un corto plazo, que oscila entre dos y diez días tras la aparición de los primeros síntomas.

De acuerdo con registros oficiales, la mortalidad puede llegar al 100% cuando circulan las formas de alta virulencia.

Así se propaga la enfermedad detectada en España

El ciclo de la peste porcina africana implica tanto animales domésticos como silvestres. Los jabalíes, por ejemplo, pueden funcionar como reservorios naturales y propagar el virus sin mostrar sintomatología.

Las secreciones y excreciones, como orina, heces, semen y sangre, siendo esta última la que alberga mayor concentración viral, representan fuentes clave de contagio. Además, la garrapata blanda Ornithodoros moubata actúa como vector biológico, facilitando la transmisión del virus entre porcinos al alimentarse sucesivamente de animales infectados y sanos.

Las personas pueden ser el vehículo del virus que contagie a los animales del virus de la peste porcina africana. (EFE/Orlando Barría)

Las formas de infección más habituales incluyen el contacto directo con ejemplares enfermos o la ingestión de carne y productos porcinos infectados sin un procesamiento adecuado, ya que algunos métodos de conservación no eliminan la infectividad viral.

La transmisión indirecta también ocurre mediante el traslado de animales, vehículos, equipos o vestimenta contaminados, así como la acción de otros insectos vectores como las moscas. “No representa una amenaza pues no se transmite a los humanos, sin embargo, estos sirven como vector transmisor del virus.”, detallan las autoridades sanitarias.

Ante estos riesgos, países como México han reforzado el control en la importación de cerdos y sus derivados, e incrementado las medidas de bioseguridad en las unidades de producción.