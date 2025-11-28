Quién posee el retrato de Diego Rivera a Silvia Pinal tras un año de su muerte

La pieza es considerada una de las obras más valiosas de la herencia artística nacional. (Foto: Twitter)

A un año de la muerte de Silvia Pinal, el destino final del lienzo creado por Diego Rivera para la actriz mexicana continúa suscitando interrogantes en el entorno cultural y familiar. La pieza, considerada una de las obras más valiosas de la herencia artística nacional, representa un episodio central en el largo proceso de repartición de bienes que marca el primer aniversario del deceso de la diva.

El retrato de la actriz por el muralista permanece bajo la custodia de Alejandra Guzmán, hija de la artista, según confirmaron integrantes de la familia en diversas entrevistas. La pintura fue entregada en vida por Silvia Pinal a su hija en 2004, aunque decidió mantenerla en la residencia materna por respeto, declaró Luis Enrique Guzmán. Esta decisión fue ratificada por la cantante Alejandra Guzmán, quien indicó que el cuadro pasó a restauración y que en la casa de su madre permanecerá una réplica del original. Un acuerdo se tomó de manera consensuada entre los herederos directos.

El retrato, pintado en 1956, forma parte del inventario de bienes de la dinastía Pinal y se estima en aproximadamente 3 millones de dólares, cantidad que equivale a unos 60 millones de pesos mexicanos. A pesar de su alto valor, Silvia Pinal dejó instrucciones claras respecto a su carácter inalienable, protegido por un fideicomiso que impide su venta salvo que exista unanimidad entre sus hijos.

Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024 tras enfrentar una infección en las vías urinarias y un colapso pulmonar. (Especial Infobae: Jesús Aviles)

El legado de Silvia Pinal abarca más que bienes materiales. Reconocida por su protagonismo en clásicos como “Viridiana”, la actriz se vinculó con exponentes de la cultura nacional e internacional, como el muralista Diego Rivera. La historia del retrato se remonta al encuentro entre la actriz y el pintor, orquestado por el arquitecto de Pinal. Según relató la artista a medios como Ventaneando, Rivera aceptó realizar la obra sin honorarios, pero solicitó que la pieza pudiera exhibirse en distintas exposiciones nacionales e internacionales. “Casi ni me cobró, cobró de otra forma: que el cuadro viajara para que la gente lo viera”, señaló Pinal en su momento.

En su casa, Silvia Pinal también resguardaba el famoso cuadro que le pintó Diego Rivera (IG: silvia.pinal.h)

Actualmente, el retrato permanece fuera de la disputa legal principal que afecta a otros bienes de la familia, pues su destino quedó definido poco antes de la muerte de la actriz. El acuerdo entre Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel sostiene que la pintura original corresponde a Alejandra Guzmán mientras la copia permanecerá en la casa familiar.

La obra se mantiene como un símbolo del vínculo entre dos figuras emblemáticas del arte nacional y su resguardo dentro de la familia Pinal subraya el valor histórico y sentimental del legado de Silvia Pinal, cuyo aniversario luctuoso reavivó el interés por el paradero de sus pertenencias más preciadas.