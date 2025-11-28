Impuesto del 2% a plataformas digitales en CDMX: Alianza In México advierte afectaciones

El gravamen impactará negativamente a repartidores, pequeños negocios y consumidores

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar constitucional el impuesto del 2% a las plataformas digitales en la Ciudad de México desató una fuerte crítica por parte de Alianza In México, la asociación que representa a empresas tecnológicas y aplicaciones de reparto en el país.

El organismo lamentó que la Corte no tomara en consideración, de manera profunda, las implicaciones económicas y sociales de la medida, la cual —advirtió— tendrá efectos regresivos para un ecosistema del que dependen cientos de miles de familias.

Afirmó que el impuesto no solo afectará a las plataformas, sino también a los repartidores, comercios pequeños y medianos que utilizan estos servicios para distribuir sus productos y a los millones de usuarios que hacen uso cotidiano de estas aplicaciones.

Impacto económico, trato desigual e implicaciones comerciales

Alianza In México señaló que la economía digital es un motor de crecimiento, innovación e inclusión, por lo que la decisión de la SCJN representa una barrera al desarrollo de un sector que ha permitido nuevas formas de generar ingresos y ampliar oportunidades económicas.

La SCJN avaló el impuesto del 2% a plataformas digitales en la CDMX, decisión que Alianza In México calificó como regresiva por su impacto en repartidores, negocios y miles de familias que dependen de este ecosistema

Asimismo, la asociación advirtió que el impuesto impone un trato fiscal discriminatorio, pues se aplica exclusivamente a las plataformas digitales, a pesar de que otros prestadores de servicios también utilizan la infraestructura urbana para obtener ingresos y no están sujetos a gravámenes similares.

Esta diferenciación, afirmaron, podría incluso vulnerar los compromisos internacionales adquiridos por México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en materia de competencia y trato equitativo.

La organización también subrayó que la medida podría tener un efecto sistémico si otras entidades federativas deciden replicarla, creando un entorno adverso para la innovación y la operación de servicios digitales en todo el país.

Incertidumbre jurídica y contradicción entre fallos de la Suprema Corte

Uno de los señalamientos más fuertes de Alianza In México se centró en la incertidumbre jurídica que genera el fallo. El organismo recordó que, en junio de este mismo año, la SCJN había declarado inconstitucional el mismo impuesto, en un juicio relacionado con el mismo artículo del Código Fiscal de la CDMX.

La existencia de dos resoluciones diametralmente opuestas, advirtió la asociación, abre la puerta a la confusión y dificulta la toma de decisiones para las empresas tecnológicas, que deben planear su operación bajo reglas claras y consistentes. Esta situación, sostuvo, podría traducirse en costos adicionales, trabas regulatorias y un panorama poco favorable para la inversión.

Compromiso con la economía digital y llamado al diálogo

Alianza In México reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la economía digital en el país y expresó su disposición a seguir colaborando para impulsar políticas públicas que promuevan el crecimiento económico, la innovación y la inclusión tecnológica.

La asociación hizo un llamado a las autoridades para revisar alternativas que no frenen el desarrollo del sector ni afecten a quienes dependen de él: repartidores, comercios, consumidores y miles de familias en la capital y en todo México.