Critican a Christian Nodal por cantar “Stand by me” en vivo: “Ni él entiende lo que dice”

Christian Nodal cantará en la celebración de la Independencia de México en Michoacán. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Christian Nodal se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras cantar “Stand By Me” en un concierto que ofreció en San Antonio, Texas.

Y es que varios usuarios criticaron al intérprete de regional mexicano por hacer un cover de este icónico tema de Ben E. King, así como por su pronunciación del inglés.

"No, una de mis canciones favoritas y este la cajetea ¿Cómo desoigo esto?"

“Primero que aprenda a hablar y pronunciar bien el inglés.”

"Mejor sus canciones en español."

"Ni él entiende lo que dice o lo que quiere pronunciar."

(Tiktok)

No obstante, otros reconocieron el talento del sonorense y pusieron sobre la mesa la posibilidad de que esta canción tenga una dedicatoria especial para Ángela Aguilar.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Christian Nodal incluye este famoso tema de la década de los 60 en su setlist, pues en 2024 también lo interpretó en algunos conciertos.

Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado respecto a las críticas.

La familia Aguilar reunió a todos sus integrantes, incluido Christian Nodal, para la tradicional cena de Thanksgiving (IG)

Christian Nodal celebra el Día de Acción de Gracias con su familia política

El cuarto jueves de noviembre se celebra Thanksgiving Day, también conocido como el Día de Acción de Gracias, en Estados Unidos y algunos artistas con raíces mexicanas suelen celebrarlo con su familia.

Tal fue el caso de Los Aguilar, quienes se reunieron para disfrutar de una gran cena compuesta por un pavo relleno, puré de papa, jamón y tarta.

Los integrantes de la dinastía Aguilar inmortalizaron el momento con una foto que Ángela Aguilar publicó en sus redes sociales.

(Instagram)

En esta aparece Pepe Aguilar en medio junto a su esposa Aneliz Álvarez; a un costado se ve a Ángela junto a Christian Nodal y Luis Rodrigo Castillo -novio de Aneliz Aguilar-, mientras que del otro aparecen los hermanos Aneliz y Leonardo.

De esta manera, la familia enfrentó los rumores que circulan sobre su relación con Nodal y dejó entrever que tienen una excelente relación.

Pepe Aguilar lanza indirecta contra las mujeres que critican a Ángela Aguilar

El cantante asistió como invitado especial a un concierto que su hija ofreció en El Paso, Texas, Estados Unidos. No salió al escenario, pero realizó una transmisión en vivo tras bambalinas donde lanzó un contundente mensaje.

El cantante hizo una mención especial para las mujeres mexicanas IG: @pepeaguilar_oficial

“Que Dios nos bendiga a todos. Ojalá pronto los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de fregarse entre sí. Todos estamos en el mismo barco. Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas”, comentó.

Y añadió: “Aquí sí les voy a decir la verdad. En datos duros en redes sociales, los hombres no somos tan argüenderos como las mujeres. Y está bien loco que México sea el país que más se acaba estadísticamente a sus compatriotas. Está bien loco. Bien loco. Todo el mundo puede opinar lo que quiera, pero la verdad es la verdad”.