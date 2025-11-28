Cómo hacer gorditas de piloncillo caseras, un receta ideal para disfrutar estas fiestas decembrinas

Está a punto de arrancar el invierno y con ello las bajas temperaturas.
Por esa razón, a continuación te compartimos una receta de gorditas de piloncillo con canela que son ideales para acompañar tus bebidas calientes, especialmente el café, gracias a su sabor y textura.
También puedes prepararlas para sorprender a tus invitados en las posadas o Navidad.
Gorditas de piloncillo y canela | Receta
Las gorditas de piloncillo y canela tienen raíces profundas en la cocina mexicana. El piloncillo le aporta ese dulzor terroso y característico, que combinado con la canela remite a meriendas.
Son fáciles de preparar y pueden adaptarse con otros rellenos o coberturas, según la región o el gusto de quien las haga.
Tiempo de preparación
La receta demanda aproximadamente 40 minutos.
Ingredientes
- 2 ½ tazas de harina de maíz
- ½ taza de harina de trigo
- ¼ de taza de piloncillo rallado
- 1 cucharada de canela en polvo
- 1 cucharada de polvo para hornear
- 1 cucharada de bicarbonato de sodio
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 ¼ tazas de agua tibia
Preparación
- En un bol grande, mezcla la harina de maíz, la harina de trigo, el piloncillo rallado, la canela, el polvo para hornear y el bicarbonato de sodio.
- Incorpora la esencia de vainilla.
- Poco a poco, añade el agua tibia mientras mezclas con las manos, hasta obtener una masa suave, manejable y homogénea. Si es necesario, ajusta con un poco más de agua o harina.
- Divide la masa en porciones del tamaño de una bola de golf y formar bolitas.
- Aplasta cada bolita entre las palmas de las manos hasta obtener gorditas de aproximadamente 1 centímetro de grosor.
- Calienta un comal o sartén a fuego medio y cocinar las gorditas 3-4 minutos por cada lado, hasta que estén doradas por fuera y bien cocidas por dentro.
- Sirve calientes, solas o acompañadas de queso fresco, crema o miel si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 12 gorditas medianas, ideales para acompañar una merienda, desayuno o compartir en una reunión.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada gordita (de un total de 12) contiene aproximadamente:
- Calorías: 110
- Grasas: 1 g
- Grasas saturadas: 0.2 g
- Carbohidratos: 23 g
- Azúcares: 5 g
- Proteínas: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las gorditas de piloncillo y canela se pueden conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente por hasta 2 días. En la heladera, hasta 5 días. Se recomienda recalentarlas en comal o microondas antes de consumirlas para disfrutar de su textura original.