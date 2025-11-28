México

Cómo hacer gorditas de piloncillo caseras, un receta ideal para disfrutar estas fiestas decembrinas

Esta preparación es dulce y su tiempo de preparación no rebasa los 40 minutos, además no se necesita horno

Guardar
Gorditas de piloncillo elaboradas con
Gorditas de piloncillo elaboradas con masa de maíz en su clásica forma gruesa y redonda. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Está a punto de arrancar el invierno y con ello las bajas temperaturas.

Por esa razón, a continuación te compartimos una receta de gorditas de piloncillo con canela que son ideales para acompañar tus bebidas calientes, especialmente el café, gracias a su sabor y textura.

También puedes prepararlas para sorprender a tus invitados en las posadas o Navidad.

Gorditas de piloncillo elaboradas con
Gorditas de piloncillo elaboradas con masa de maíz en su clásica forma gruesa y redonda. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gorditas de piloncillo y canela | Receta

Las gorditas de piloncillo y canela tienen raíces profundas en la cocina mexicana. El piloncillo le aporta ese dulzor terroso y característico, que combinado con la canela remite a meriendas.

Son fáciles de preparar y pueden adaptarse con otros rellenos o coberturas, según la región o el gusto de quien las haga.

Tiempo de preparación

La receta demanda aproximadamente 40 minutos.

El piloncillo conserva vitaminas y
El piloncillo conserva vitaminas y minerales que se pierden en el azúcar refinado, aportando beneficios a la salud.

Ingredientes

  1. 2 ½ tazas de harina de maíz
  2. ½ taza de harina de trigo
  3. ¼ de taza de piloncillo rallado
  4. 1 cucharada de canela en polvo
  5. 1 cucharada de polvo para hornear
  6. 1 cucharada de bicarbonato de sodio
  7. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  8. 1 ¼ tazas de agua tibia

Preparación

  1. En un bol grande, mezcla la harina de maíz, la harina de trigo, el piloncillo rallado, la canela, el polvo para hornear y el bicarbonato de sodio.
  2. Incorpora la esencia de vainilla.
  3. Poco a poco, añade el agua tibia mientras mezclas con las manos, hasta obtener una masa suave, manejable y homogénea. Si es necesario, ajusta con un poco más de agua o harina.
  4. Divide la masa en porciones del tamaño de una bola de golf y formar bolitas.
  5. Aplasta cada bolita entre las palmas de las manos hasta obtener gorditas de aproximadamente 1 centímetro de grosor.
  6. Calienta un comal o sartén a fuego medio y cocinar las gorditas 3-4 minutos por cada lado, hasta que estén doradas por fuera y bien cocidas por dentro.
  7. Sirve calientes, solas o acompañadas de queso fresco, crema o miel si se desea.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 12 gorditas medianas, ideales para acompañar una merienda, desayuno o compartir en una reunión.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada gordita (de un total de 12) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 110
  • Grasas: 1 g
  • Grasas saturadas: 0.2 g
  • Carbohidratos: 23 g
  • Azúcares: 5 g
  • Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Gorditas de piloncillo elaboradas con
Gorditas de piloncillo elaboradas con masa de maíz en su clásica forma gruesa y redonda. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las gorditas de piloncillo y canela se pueden conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente por hasta 2 días. En la heladera, hasta 5 días. Se recomienda recalentarlas en comal o microondas antes de consumirlas para disfrutar de su textura original.

Temas Relacionados

Gorditas de PiloncilloPiloncilloCanelaHarina de MaízHarina de Trigomexico recetasNavidadPosadasmexico-noticias

Más Noticias

Claudia Sheinbaum entrega el Premio Nacional del Deporte 2025 en el 50 aniversario del galardón

Autoridades federales y capitalinas reconocieron a las y los atletas que destacaron durante el año en diversas disciplinas

Claudia Sheinbaum entrega el Premio

Chayanne confirma dos shows más en CDMX para 2026: preventa, sede y fechas

El ídolo latinoamericano se prepara para encontrarse de nuevo con su público capitalino

Chayanne confirma dos shows más

Liguilla sin presencia nacional: ¿Quién fue el último DT mexicano en llegar a la fase final de la Liga MX?

Ocho equipos avanzan a la fase decisiva con estrategas nacidos fuera de México

Liguilla sin presencia nacional: ¿Quién

Libros de Amazon México más populares para comprar este 28 de noviembre

Desde ficción hasta romance, estas historias disponibles en Amazon se han colocado en el tema de conversación entre los lectores mexicanos

Libros de Amazon México más

Rector de la UNAM pide a alumnos no asistir al Auditorio Che Guevara en CU: “Así se puede recuperar”

Leonardo Lomelí pidió a los estudiantes evitar asambleas en el Auditorio Che Guevara para no legitimar su ocupación por grupos ajenos a la universidad

Rector de la UNAM pide
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con pacas de ropa: así

Con pacas de ropa: así habría traficado armas la red de Raúl Rocha

¿Quién es José Manuel “N”? Exsecretario de Seguridad de Uruapan, señalado en el caso de Carlos Manzo

Estalla artefacto explosivo en instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa

Procesan a 4 detenidos tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Sinaloa que dejó 13 abatidos

Dos hombres transportaban 53 mil pastillas de fentanilo en Tijuana y esta fue la sentencia que recibieron

ENTRETENIMIENTO

Chayanne confirma dos shows más

Chayanne confirma dos shows más en CDMX para 2026: preventa, sede y fechas

Adiós al Teatro Manolo Fábregas: cuál fue la primera y última obra antes de su demolición histórica

Aprende a preparar soufflé pancakes japoneses al estilo mexicano: receta fácil y rápida

Jenni Rivera regresa este 2025: cuándo se estrena el álbum póstumo de la Diva de la Banda

Herencia de Silvia Pinal: la millonaria cantidad que recibió cada uno de sus hijos

DEPORTES

Liguilla sin presencia nacional: ¿Quién

Liguilla sin presencia nacional: ¿Quién fue el último DT mexicano en llegar a la fase final de la Liga MX?

Claudio Castagnoli apunta al título Mundial Pesado del CMLL y afirma que la Arena México es su recinto preferido

Leyenda Azul: quiénes han sido los luchadores ganadores del torneo en honor a Blue Demon

David Faitelson cuestiona a Gabriela Cuevas por vincular el sismo del 85 con los problemas de baches en CDMX

Equipo campeón de la Fórmula 1 estaría interesado en adquirir a este club de la Liga MX