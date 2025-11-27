Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, fue destituido por Guatemala como cónsul honorario de México

Raúl Rocha Cantú, presuntamente estaría ligado al cártel del Golfo por delincuencia, organizada, con fines de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos. (Infobae México/Jesús Avilés)

A través de un comunicado la cancillería de Guatemala informó este jueves 27 de noviembre de 2025, que le retiró el cargo de cónsul honorario en Toluca de Lerdo, al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, la decisión llega luego de haber sido vinculado con grupos criminales.

La anterior administración encabezada por Alejandro Giammattei durante el periodo 2020-2024 nombró a Rocha en el cargo, según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) en un comunicado:

“Esta destitución se agilizó debido a los sucesos recientes, por lo que se actuó de manera inmediata”.

En lo comunicado por el Minex se detalla que el cargo ocupado por Rocha Cantú no son diplomáticos, por tanto, no cuenta con inmunidad diplomática:

“En el caso de Guatemala, son personas de distintos ámbitos profesionales que asisten con trámites básicos de atención a connacionales y actividades de promoción comercial y cultural, en nombre del país, en ciudades del mundo donde no hay representación consular de Guatemala”.

Información en desarrollo...