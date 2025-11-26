Servicio Militar: qué significa bola negra o bola blanca y quiénes deben ir a marchar

Todos los jóvenes deben hacer su servicio militar al cumplir 18 años (Gob de México)

Durante el proceso anual de sorteo para el Servicio Militar Nacional (S.M.N.) en México para la generación 2007, se difundieron algunos videos sobre la decepción de jóvenes al saber que les tocó bola blanca.

La obtención de una bola blanca o bola negra determina de manera crucial cómo cumplirán su deber los jóvenes alistados en el Servicio Militar.

Qué significa bola negra y bola blanca en el Servicio Militar

Quienes extraen bola negra quedan registrados como “a disponibilidad”, lo que significa que no estarán obligados a realizar actividades de adiestramiento o marchar en centros militares, aunque sí cumplen formalmente con la obligación legal.

Por el contrario, aquellos que reciben bola blanca (o azul) son asignados a las filas de los soldados encuadrados y, en consecuencia, deben participar en el adiestramiento en los Centros de Adiestramiento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Mexicana, donde asistirán a sesiones formativas y marchas periódicas.

Hasta el año de 1999, el cumplimiento del Servicio Militar Nacional, era exclusivo del personal masculino en edad militar, pero a partir del 2020, las mujeres también pueden participar de manera voluntaria (Foto: Cuartoscuro)

Fases del Servicio Militar

El procedimiento inicia con la fase de alistamiento, en la cual las Juntas Municipales, Alcaldías de Reclutamiento y consulados registran a los jóvenes varones mexicanos que cumplen 18 durante el año en curso, así como a los remisos y a mujeres voluntarias que tramitan la Cartilla de Identidad del S.M.N.

A continuación, el sorteo, efectuado durante un domingo de noviembre, define el destino de cada conscripto mediante la extracción al azar de las bolas de distintos colores.

El resultado del sorteo establece si el joven deberá marchar (bola blanca o azul) o solo cumplir con la obligación sin actividades presenciales (bola negra).

Después del sorteo, la fase de reclutamiento convoca a los seleccionados los fines de semana de enero para entregar la documentación necesaria, entre la que figura la cartilla de identidad, acta de nacimiento y una identificación oficial con fotografía. En caso de que algún documento haya sido registrado en otra demarcación, el interesado debe presentar un aviso de cambio de domicilio junto con los documentos requeridos.

Para los que deberán participar activamente, la fase de adiestramiento inicia en febrero y concluye en noviembre. Quienes obtienen bola blanca o azul forman parte de las sesiones sabatinas en unidades militares, donde adquieren conocimientos sobre la doctrina militar vigente. También existe la opción de un adiestramiento más intensivo al integrarse voluntariamente en una compañía interna del S.M.N., que opera de lunes a sábado.

La etapa de liberación, durante diciembre, implica la entrega de las cartillas y hojas de liberación a todos los que concluyeron su servicio, independientemente de si fueron asignados como encuadrados o a disponibilidad. Para recoger estos documentos, el conscripto debe presentar su recibo y una identificación, aunque se permite que familiares de primer grado retiren los papeles si presentan una carta poder debidamente requisitada.