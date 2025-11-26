México

Roberto Palazuelos afirma que hotel que le clausuró PROFECO por precios elevados “es el más económico que tiene”

Mientras la autoridad señala irregularidades en las tarifas, el llamado ‘Diamante Negro’ defiende la reputación de su hotel y asegura que no hubo abusos ni suspensión del servicio

La reciente inspección de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en la zona de Tulum, en Quintana Roo, ha puesto en el centro de la atención al hotel Diamante K, propiedad de Roberto Palazuelos, tras la difusión de un comunicado oficial que señalaba la suspensión del establecimiento por supuestos precios elevados.

Sin embargo, el propio Palazuelos ha salido al paso de las versiones, asegurando que la sanción impuesta a su negocio no guarda relación con las tarifas, sino con cuestiones administrativas menores.

Palazuelos defiende su hotel en Tulum

El actor y empresario utilizó su cuenta de X para desmentir que el motivo de la sanción estuviera vinculado a excesos en los precios. En su mensaje, Palazuelos afirmó:

“La única sanción de mi hotel Diamante K fue no tener escrito mililitros en el menú, no fue sancionado por ningún exceso, son mentiras, pues sin Palazuelos no hay nota, sigan haciéndome publicidad”.

Más adelante, dirigió un mensaje a la Profeco en el que exigió transparencia y honorabilidad por parte de la autoridad, y sostuvo: “La autoridad debe conducirse con verdad y honor, no se cuelguen de mi fama para hacerse publicidad, yo no veo ningún exceso en el acta. Solo veo que no tenía mililitros en el menú”.

En un audio enviado al periodista Gustavo Adolfo Infante, Palazuelos detalló que la inspección de la PROFECO en el Parque Nacional de Tulum derivó en la detección de dos irregularidades en su hotel: la ausencia de la especificación de mililitros en el menú y la práctica de las camaristas de dejar sobres de propinas, una acción que, según reconoció, desconocía que estuviera prohibida.

El empresario negó que se hubiera ordenado la suspensión del hotel y subrayó: “No hubo ningún abuso de tarifas, ni nada, como lo están manejando, yo creo que lo están haciendo como para querer decir que sí trabajan o quererse pegar de la fama de uno para hacer ruido”, según explicó a Gustavo Adolfo Infante.

Palazuelos también defendió la política de precios de su establecimiento, al señalar: “El Diamante K tiene 30 años abierto, es un lugar sumamente exitoso y de mis hoteles es el más económico así que no hay ninguna sanción mayor”.

PROFECO encuentra diferencias significativas en las tarifas del Diamante K

Por su parte, el comunicado oficial de la Profeco reportó que durante el operativo se identificaron diferencias significativas en las tarifas hoteleras y diversas violaciones a la normativa vigente.

El personal de la dependencia visitó veintinueve establecimientos, entre tiendas de autoservicio, farmacias, hoteles y restaurantes, tanto en el centro de Tulum como en el Parque Jaguar.

Según la autoridad, la habitación doble más cara detectada correspondía al hotel Diamante K, con una tarifa de 13 mil 860 pesos, cifra que superaba el promedio de la zona.

El propio sitio web del hotel Diamante K detalla los precios de sus habitaciones más habituales: la cabaña económica con baño compartido se ofrece a mil 340 pesos por noche, la cabaña económica a dos mil 200 pesos, la cabaña con vista al jardín y dos camas matrimoniales también a dos mil 200 pesos, la cabaña con vista al mar y cama queen a dos mil 445 pesos y la cabaña con vista al mar y cama king a dos mil 800 pesos.

En cuanto a la oferta gastronómica, los platillos en los restaurantes de Palazuelos oscilan entre 300 y 500 pesos.

El hotel Diamante K, ubicado en Tulum, continúa operando mientras persiste la controversia entre la versión oficial de la Profeco y la defensa pública de Roberto Palazuelos sobre el verdadero motivo de la sanción.

Cuánto cuesta el boleto más

El día que un mexicano

Las películas favoritas del público

Autoridades detuvieron a tres sujetos

Metro CDMX y Metrobús hoy
Autoridades detuvieron a tres sujetos

Cuánto cuesta el boleto más

Miguel Herrera sí iría al

