‘La Mañanera’ de hoy miércoles 26 de noviembre | Ley de Aguas y primera supercomputadora de México, entre lo relevante

Paquete de reformas para aguas nacionales (Ley de Aguas)

El titular de la Conagua también detalló que la Ley General de Aguas se basa en el Artículo 4 Constitucional que menciona una garantía a tener agua y al saneamiento de la misma, además, reiteró que la Reforma a la Ley de Aguas Nacionales se fundamenta en el Artículo 27 Constitucional. Algunos de los puntos que resaltó el Gobierno Federal, son: