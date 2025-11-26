México

‘La Mañanera’ de hoy miércoles 26 de noviembre | Ley de Aguas y primera supercomputadora de México, entre lo relevante

La mandataria Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este miércoles desde Palacio Nacional

14:19 hsHoy

Sheinbaum hace un llamado a la soberanía nacional de los pueblos tras reunión con Xiomara Castro, mandataria de Honduras

La mandataria mexicana hizo un llamado a las naciones de respetar la soberanía de los pueblos y agradeció el reconocimiento que hizo Xiomara Castro hacia el trabajo del Gobierno mexicano.

14:02 hsHoy

Coatlicue, la primera supercomputadora de México

José Antonio Peña Merino detalló que la nueva supercomputadora mexicana, llamada Coatlicue, primera en América Latina tendrá las siguientes características:

  • Analizará cantidades inmensas de datos en segundos, para mejorar decisiones importantes
  • Permitirá avanzar más rápido en temas complejos como: salud, clima, energía y movilidad
  • Impulsará el desarrollo tecnológico del país
  • Se tiene previsto que la supercomputadora genere entre 80 y 100 empleos
13:50 hsHoy

Paquete de reformas para aguas nacionales (Ley de Aguas)

El titular de la Conagua también detalló que la Ley General de Aguas se basa en el Artículo 4 Constitucional que menciona una garantía a tener agua y al saneamiento de la misma, además, reiteró que la Reforma a la Ley de Aguas Nacionales se fundamenta en el Artículo 27 Constitucional. Algunos de los puntos que resaltó el Gobierno Federal, son:

  • Ordenamiento de las concesiones:
  • Sobre las herencias y la compraventa de tierras:
    • El binomio tierra-agua está garantizado
    • Se mantienen los derechos del agua para heredar y vender propiedades
    • Todas las personas que hoy tienen una concesión tienen salvaguardados sus derechos
  • Para combatir el robo de agua:
  • Evitar el acaparamiento:
  • Eficiencia del agua:
13:47 hsHoy

Banderazo para el Plan Agua para Colima

Efraín Morales anunció que el Plan Agua para Colima es la construcción de un acueducto de 21 kilómetros que dotará el doble de suministro de agua para el estado de Colima.

13:37 hsHoy

Quién estará en La Mañanera de hoy

Sheinbaum anunció que se hablará de una obra a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en Colima, aclaraciones sobre la Ley de Aguas y se presentará el plan para construir la super computadora Coatlicue.

La mandataria estará acompañada de:

  • Efraín Morales, Director de Conagua
  • José Antonio Peña Merino, Director Ejecutivo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno Federal de México
  • Rosaura Ruiz, Ministra de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación de México
  • Jorge Luis Pérez Hernández, Coordinador Nacional de Infraestructura Digital
  • Raúl Soto García, Director Ejecutivo interino de Infotec
  • Arturo Reyes, Director General del IPN
  • Héctor Benítez Pérez, Director General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM
12:18 hsHoy

La mandataria Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo este miércoles desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

